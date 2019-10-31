О дисциплине на дорогах и не только

Водитель автобуса увлеченно разговаривает по телефону и одновременно «крутит баранку», успевая при этом рассчитать пассажира. В результате ежедневно в Уфе случаются 4-5 ДТП с участием общественного транспорта.

В администрации города 29 октября обсудили проблемы общественного транспорта. На совещание пригласили руководителей государственных, муниципальных и частных предприятий, занимающихся перевозками пассажиров.

В 2019 году в столице республики общественный транспорт стал чаще попадать в сводки ГИБДД. На Уфу приходится 90% всех ДТП, произошедших в регионе. Только крупных и мелких, где техника получила только механические повреждения, с начала года насчитывается более 1300. В 248 из них пострадали люди, в одном случае исход трагический. Осенью ситуация усугубилась.

– За октябрь с участием водителей автобусов допущено 24 ДТП, в которых травмированы 46 человек, в том числе 6 детей, – доложил начальник отдела ГИБДД по Уфе Олег Ющенко.

Руководитель региональной Госавтоинспеции Динар Гильмутдинов отметил, что причина тревожной тенденции в невысоком уровне дисциплины водительского состава и отсутствии должного контроля со стороны руководителей транспортных предприятий. В Уфе услуги по перевозке людей оказывают 12 юридических лиц по 126 маршрутам. Чаще всего водители попадают в аварии, отвлекаясь на мобильный телефон. Из других нарушений: на красный свет светофора проезжают перекрестки и пешеходные переходы, игнорируют правила маневрирования. Динар Загитович призвал взять ситуацию на контроль. Для этого предложил создать специальную мобильную группу с привлечением общественников и журналистов, которая будет работать на линиях. Несколько автобусов уже прошли подобную негласную проверку. В них по городу вместе с пассажирами ездили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что каждый второй водитель разговаривает за рулем по сотовому, а безопасность на дороге напрямую зависит от его дисциплинированного поведения и внимательности.

– Необходимо прививать культуру вождения, общения с пассажирами. Ответственным лицам, выпускающим транспорт на линию, нужно понимать, что автобус – источник повышенной опасности и каждое должностное лицо несет ответственность за свою халатность. В этом году мы задержали 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 5 из них в Уфе. Это говорит о том, что предрейсовый медицинский осмотр проводили формально, – сказал Динар Гильмутдинов.

Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов поддержал выступающих:

– Надо вернуть доброе имя профессии. Водитель должен внушать авторитет и доверие.

Также напомнил перевозчикам, что высаживать пассажиров нужно на остановочных пунктах. Затронув тему брошенного транспорта, сказал, что из-за каждого оставленного на дороге автомобиля остается неочищенным 40-50 - метровый участок. Ведь колонна спецтехники вынужденно ее огибает.

Для повышения дисциплины участники встречи предлагали самые разные меры. Даже внедрить систему поощрений. Например, провести акцию «Вежливый водитель». Руководитель ООО «ПАН АВТО» Александр Пудовин предложил создать единую базу нарушителей, при помощи которой работодатель мог бы проверить, за какие правонарушения привлекался раньше соискатель.

Заместитель главы городской администрации - начальник Управления транспорта и связи Ильдар Юланов пояснил, что работу по повышению безопасности администрация ведет постоянно. Все текущие и наболевшие вопросы, в том числе и касающиеся внешнего вида, медосмотров, техосмотров, обсуждаются на еженедельных встречах с перевозчиками.

Собравшиеся обсудили самые животрепещущие транспортные проблемы. Было отмечено, что часто по городу курсируют грязные автобусы, в «ПАЗах» и «НефАЗах» нет кондукторов, не все имеющиеся 1200 мест высадки пассажиров соответствуют требованиям. Но работа над качеством автомобильных дорог ведется. В перспективе введут в эксплуатацию новые остановочные пункты, оборудованные табло и устройствами для зарядки телефонов. Следующую рабочую встречу запланировали на декабрь.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея Вдовина.