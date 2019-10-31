«Кнут» аукнется злом

Отсутствие работы, нехватка денег, недовольство личной жизнью, злоупотребление алкоголем – эти проблемы могут стать причиной жестокого обращения родителей со своими детьми. Почему так происходит - об этом говорим с педагогом-психологом Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис» Дмитрием Тальвинским.

- В моем детстве отцовский ремень был весомым аргументом в воспитании детей, сегодня даже вполне заслуженное наказание может квалифицироваться как жестокое обращение…

- Да, принцип «кнута и пряника» был весьма распространенным в советское время. Но, согласитесь, каждый случай индивидуален, во многих ситуациях этот метод перестает работать, ребенок к нему привыкает: с каждым разом «кнут» становится все жестче, а родитель не получает ожидаемого послушания. Беда в том, что они видят только результат, непосредственно следующий за физическим наказанием, и не видят того ущерба, который наносится ребенку и который, может быть, спустя много лет проявится в виде какого-либо серьезного недостатка в поведении, надломленности психики: ребенок станет лживым, хитрым, злым. В конце концов, жестокое обращение ведет к появлению социальных сирот: дитя при живых родителях помещается в интернатное учреждение ввиду того, что ему небезопасно в данный момент находиться вместе со своими родителями по тем или иным причинам.

- Знаю, что в вашем центре ведется работа с семьями, где выявлено жестокое обращение с детьми. Что можно сказать о личности родителей?

- Если проблеме жестокости в семье как явлению в целом или

последствиям такого обращения в научной литературе уделяется достаточно внимания, то личность родителя в таких семьях мало изучена.

Мы решили восполнить этот пробел. В нашем исследовании приняли участие 60 человек, в основном родители из семей группы риска или так называемые неблагополучные. Но факты жестокого обращения характерны не только для них, но и тех, где, на первый взгляд, все хорошо. Обобщив результаты, мы составили индивидуально-типологический профиль родителей, применяющих жестокое обращение.

К первой группе можно отнести эмоционально нестабильных. Это конфликтный человек, легко теряющий самообладание, подверженный чувствам, неспособный контролировать свои эмоции. Как правило, властный, самоуверенный, игнорирующий социальные установки, агрессивный, требующий самостоятельности от ребенка, не учитывающий его возраста и личностных особенностей. В большинстве случаев не имеет постоянной работы, употребляет алкоголь. При этом верит, что его судьба зависит от удачи, случая или от власть имущих.

- Можете привести пример такой семьи?

- Мы работали с 15-летней Алиной (назовем ее так). Она живет в социальном приюте. Про детство рассказывать не любит. Когда была маленькой, мама жестоко ее наказывала: ставила на горох, била по голове тем, что попадало под руку. Все это происходило, когда женщина напивалась. После рождения второго ребенка поведение мамы стало еще более агрессивным. Отчим всячески пытался защищать девочку, из-за чего ему тоже доставалось. Во время очередного скандала мать швырнула в него ножом, к счастью, лишь поцарапав лицо. Несмотря на это девочка хочет вернуться домой, так как считает, что мама «исправилась» и не будет поднимать на нее руку. Нами была проведена психологическая диагностика взрослых и детей семьи, проведена работа с родителями по формированию мотивации на снижение количества потребляемого алкоголя и повышение знаний в области воспитания детей. С ребятами велись индивидуальные занятия по ликвидации последствий жестокого обращения и стабилизации психоэмоционального состояния. Наконец, шла

групповая работа в детско-родительской паре, направленная на улучшение внутрисемейных отношений.

- А какие родители относятся ко второй группе?

- В нее входят эмоционально устойчивые люди, как правило, выдержанные, спокойные, мягкие, уступчивые, открытые. Даже, если такого родителя преследуют неудачи, он позитивно смотрит в будущее. Но при этом слишком много времени проводит на работе, а ребенку не уделяет достаточного внимания, таким образом формируется вседозволенность. Но стоит сыну или дочери нарушить определенные границы поведения, следует жестокое наказание, потому что иного метода воздействия не знают.

Мы работали с такой семьей. Сигнал поступил из школы в Управление по опеке и попечительству. У девятилетней девочки учителя заметили многочисленные синяки. Оказалось, что она наябедничала бабушке на мать, у которой с той был конфликт. В течение года мы работали с этой семьей, в результате мама стала уделять дочери больше внимания, записала ее на вокал и гимнастику. Словом, это был случай единичного рукоприкладства.

Хочу также сказать, что жестокое обращение с детьми – не только побои, нанесение ран, есть и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребенка. Это унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу.

Если ваши сын или дочь вас не слушаются, то надо искать корень зла не только в них, а прежде всего в себе. И здесь вам на помощь может придти психолог.

Беседовала Светлана ЯНОВА.