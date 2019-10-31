Десять томов мудреца

В Молодежном театре состоялась презентация полного собрания сочинений Мустая Карима. В мероприятии приняли участие дочь поэта Альфия Каримова, генеральный директор издательства «Китап» Ильгам Янлавлетов, руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Борис Мелкоедов.

– В череде юбилейных событий это одно из самых важных мероприятий. За сегодняшний праздник мы очень благодарны издательству «Китап», Институту истории, языка и литературы. Они совместно с главным составителем Ильгизом Каримовым в течение десяти лет работали над собранием сочинений папы. К сожалению, брат не дожил до юбилея, но последнюю книгу собрать успел, – отметила Альфия Мустаевна.

В собрание сочинений вошли как издававшиеся ранее произведения писателя: проза, поэзия, драматургия, публицистика, так и сохранившиеся в рукописях и не опубликованные письма, дневниковые записи.

Изначально предполагался выпуск десяти томов, но материала оказалось больше, поэтому будет еще одиннадцатый. Планируется, что в него войдут интервью, выступления, записи радио- и телепередач с участием народного поэта, которые сохранились в архивах и представляют большую ценность. Известный тележурналист Шаура Гильманова отметила, что это будет актуально для тех, кто интересуется его творчеством, но не имеет возможности посмотреть, прослушать записи.

Мероприятие началось с минуты молчания в память об Ильгизе Каримове, писателе, переводчике, донесшем до русскоязычной аудитории многие произведения отца. Презентация десятитомника красочно переплеталась с театральными номерами. Артисты молодежного театра представили отрывки из спектаклей по произведениям Мустафы Сафича («Долгое-долгое детство», «Радость нашего дома» и др.), читали его стихи и исполняли песни.

– Я с трепетом и глубоким уважением отношусь к личности Мустая агая и безмерно рад, что мне выпало счастье прикоснуться к его творчеству. В этом году в нашем театре состоялась премьера спектакли, поставленного по повести «Долгое-долгое детство», где у меня была роль Самигуллы. А сейчас я представлял пятый том книги. Для меня участие в таких проектах словно встреча с эпохой, с тем временем, когда жили наши родители, наши дедушки, – выразил свое почтение актер Салават Юлдашбаев.

А заведующий литературным отделом Института истории, языка и литературы Миннигали Надыргулов вспомнил, как в 2008 году начиналась работа над собранием сочинений. Издание стало возможным после того, как президент Башкортостана Муртаза Рахимов подписал указ и начались переговоры с сыном поэта Ильгизом Каримовым о выпуске многотомника. Тогда же была привлечена сотрудник литературного отдела института Фирдаус Юнусова, затем – Флорида Фазылова. Начиная с 2009-го, каждый год выпускали по одному тому. Большой вклад в составление собрания внесли ученый-литературовед Гайса Хусаинов, народный поэт Башкортостана Равиль Бикбаев, директор Института истории, языка и литературы Айбулат Псянчин.

– Большую помощь оказали дети Мустафы Сафича, предоставив уникальные документы, рукописи. Без их помощи не удалось бы сделать эту большую работу, – сказал директор «Китапа» Ильгам Янлавлетов.

По словам Ильгама Миннигалиевича, первая книга Мустая Карима в данном издательстве увидела свет в 1938 году в соавторстве с Вилем Нафиковым и называлась «Отряд кузгалды». Всего же в издательстве напечатано более 70 наименований под авторством народного поэта.

Своими воспоминаниями о нем поделились руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов, депутат Госсобрания – Курултая, профессор Раиль Асадуллин, заслуженный работник культуры РБ Талгат Сагитов, председатель Союза башкирских женщин Рашида Султанова.

– На прошедшем на днях награждении по итогам журналистского конкурса «Золотой курай», где присутствовали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и гости из зарубежных стран, все говорили о Мустае Кариме. Мы очень гордимся, что на нашей земле жил и творил такой человек, – отметил Борис Мелкоедов.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.