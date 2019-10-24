Мастер-класс от «уфимских юнкоров»

В Музее истории Уфы прошел открытый медийный форум для детей и подростков, посвященный 100-летию Мустая Карима, «Вести в каждый дом. Уфимский юнкор», в организации которого приняли участие журналисты нашей редакции.

Его участниками стали школьники – участники проекта, инициированного партией «Единая Россия», который успешно реализуется с апреля. За это время ребята выпустили несколько информационных листков, в которых рассказывали о жизни города и своего учебного заведения.

- Важно поменять отношение к своему городу, показать, что наша земля богата не только природными ресурсами, но и интересными событиями и, конечно, людьми, - отметил в приветственном слове врио руководителя исполкома Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. – Надо писать о тех, кто не прошел мимо чужой беды, помогая жителям затопленного Тулона, участвовал в сборе средств на строительство хосписа в столице республики.

В форуме приняли участие известные журналисты. Координатор проекта «Уфимский юнкор», депутат Курултая, главный редактор газеты «Уфимские ведомости» и журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова проанализировала информационные листки, выпущенные к юбилею народного поэта республики Мустая Карима.

- Дети отнеслись к этой теме с творческим энтузиазмом, нашли неординарный подход, - сказала она, - особенно хочется отметить ребят из гимназии №91. Например, восьмиклассница Мария Пищальникова рассказала о фильме «Сестренка» предельно лаконично: текст состоит только из назывных предложений в одно слово, но он передает содержание картины и ее отношение к происходящему.

Еще более оригинальное решение нашла гимназистка Ирина Козаева, которая построила свой материал в форме математической задачи. Ответ в ней сформулирован так: где бы Ямиль и Оксана ни были, они всегда будут братом и сестрой.

Работа Ирины произвела впечатление и на главного редактора телекомпании «Вся Уфа» Никиту Баренбаума, который пригласил ее к себе на практику.

Также он посоветовал юнкорам задавать как можно больше вопросов и быть настойчивыми. Реакция присутствующих была мгновенной: его попросили дать номер телефона, чтобы договориться о встрече.

Уже после форума мы познакомились со смелым юношей. Им оказался десятиклассник школы №88 Руслан Ахметзянов, который мечтает опубликовать статью в каком-нибудь издании.

Большой интерес у ребят вызвало выступление редактора сайта «Уфавед» Юлии Пахомовой «Особенности написания текстов для соцсетей». Она сумела найти общий язык со школьниками. Участники проекта вступили в активный диалог с журналистом, предлагая интригующие заголовки.

Для самых юных участников форума стало откровением, каких тем в Интернете касаться не стоит:

- Я не знала, что нельзя, например, помещать материалы, которые разжигают ненависть людей друг к другу, - говорит шестиклассница Диана Ризванова из лицея №161, - но в то же время поняла, о чем нужно обязательно писать, и это меня вдохновило.

Мастер-класс показали не только наши коллеги, но и сами школьники. Старшеклассники демской школы №103 два года назад создали свою медиамастерскую «Школьный чердак». А началось все со флешмоба ко Дню учителя. Снятый ролик настолько всем понравился, что положил начало массовому интересу к процессу съемки. Сегодня на «Чердаке» работают около 50 школьников от 12 до 18 лет.

О том, как снять сюжет на мобильный телефон, рассказали Анастасия Кириллова и Святослав Школьников. Думаем, что у них появятся последователи.

Во время медиафорума шла активная работа: ребята из гимназии №91 и школы №29 взяли интервью у гостей - Рустема Ахмадинурова и Никиты Баренбаума. Что из этого получилось, мы сможем прочитать и увидеть на сайте «Уфавед» в ближайшее время.

В завершение мероприятия ребят ждала увлекательная экскурсия по музею, о своих впечатлениях они пообещали написать в новых выпусках «Уфимского юнкора».

Светлана ЯНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.