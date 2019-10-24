Мастер-класс от «уфимских юнкоров»

В Музее истории Уфы прошел открытый медийный форум для детей и подростков, посвященный 100-летию Мустая Карима, «Вести в каждый дом. Уфимский юнкор», в организации которого приняли участие журналисты нашей редакции.
Его участниками стали школьники – участники проекта, инициированного партией «Единая Россия», который успешно реализуется с апреля. За это время ребята выпустили несколько информационных листков, в которых рассказывали о жизни города и своего учебного заведения.
- Важно поменять отношение к своему городу, показать, что наша земля богата не только природными ресурсами, но и интересными событиями и, конечно, людьми, - отметил в приветственном слове врио руководителя исполкома Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. – Надо писать о тех, кто не прошел мимо чужой беды, помогая жителям затопленного Тулона, участвовал в сборе средств на строительство хосписа в столице республики.
В форуме приняли участие известные журналисты. Координатор проекта «Уфимский юнкор», депутат Курултая, главный редактор газеты «Уфимские ведомости» и журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова проанализировала информационные листки, выпущенные к юбилею народного поэта республики Мустая Карима.
- Дети отнеслись к этой теме с творческим энтузиазмом, нашли неординарный подход, - сказала она, - особенно хочется отметить ребят из гимназии №91. Например, восьмиклассница Мария Пищальникова рассказала о фильме «Сестренка» предельно лаконично: текст состоит только из назывных предложений в одно слово, но он передает содержание картины и ее отношение к происходящему.
Еще более оригинальное решение нашла гимназистка Ирина Козаева, которая построила свой материал в форме математической задачи. Ответ в ней сформулирован так: где бы Ямиль и Оксана ни были, они всегда будут братом и сестрой.
Работа Ирины произвела впечатление и на главного редактора телекомпании «Вся Уфа» Никиту Баренбаума, который пригласил ее к себе на практику.
Также он посоветовал юнкорам задавать как можно больше вопросов и быть настойчивыми. Реакция присутствующих была мгновенной: его попросили дать номер телефона, чтобы договориться о встрече.
Уже после форума мы познакомились со смелым юношей. Им оказался десятиклассник школы №88 Руслан Ахметзянов, который мечтает опубликовать статью в каком-нибудь издании.
Большой интерес у ребят вызвало выступление редактора сайта «Уфавед» Юлии Пахомовой «Особенности написания текстов для соцсетей». Она сумела найти общий язык со школьниками. Участники проекта вступили в активный диалог с журналистом, предлагая интригующие заголовки.
Для самых юных участников форума стало откровением, каких тем в Интернете касаться не стоит:
- Я не знала, что нельзя, например, помещать материалы, которые разжигают ненависть людей друг к другу, - говорит шестиклассница Диана Ризванова из лицея №161, - но в то же время поняла, о чем нужно обязательно писать, и это меня вдохновило.
Мастер-класс показали не только наши коллеги, но и сами школьники. Старшеклассники демской школы №103 два года назад создали свою медиамастерскую «Школьный чердак». А началось все со флешмоба ко Дню учителя. Снятый ролик настолько всем понравился, что положил начало массовому интересу к процессу съемки. Сегодня на «Чердаке» работают около 50 школьников от 12 до 18 лет.
О том, как снять сюжет на мобильный телефон, рассказали Анастасия Кириллова и Святослав Школьников. Думаем, что у них появятся последователи.
Во время медиафорума шла активная работа: ребята из гимназии №91 и школы №29 взяли интервью у гостей - Рустема Ахмадинурова и Никиты Баренбаума. Что из этого получилось, мы сможем прочитать и увидеть на сайте «Уфавед» в ближайшее время.
В завершение мероприятия ребят ждала увлекательная экскурсия по музею, о своих впечатлениях они пообещали написать в новых выпусках «Уфимского юнкора».
Светлана ЯНОВА.
Фото Андрея ВДОВИНА.