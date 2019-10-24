Чистота начинается с нас

В школе № 162 стартовал проект «Все начинается с нас». В учреждении установлены контейнеры, чтобы приучать детей к культуре раздельного сбора мусора.

Проект инициировали общественники и выпускники «Школы молодого управленца» Анастасия Воробьева и Мария Минеева, которые выступили со своей идеей на «Инвестчасе» в администрации Демского района. Анастасия обосновала необходимость повышения экологической осознанности. Дети в школе должны получить не только знания, но и определенные умения и навыки. Администрация района откликнулась на ее предложение и договорилась с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» о помощи в установке контейнеров и вывозе мусора.

– Нам удалось добиться реализации проекта в короткие сроки, уже сегодня во всех школах Демы установлены по 6 контейнеров внутри и по три больших на улице, – сказал начальник отдела образования администрации района Ирек Усманов.

Первый заместитель директора «Спецавтохозяйства» Ринат Биккинин рассказал о том, что каждый вид пластика перерабатывается в определенный продукт. Удивление у школьников вызвал тот факт, что прозрачный пластик перерабатывается в холлофайбер, который часто используется в качестве утеплителя при пошиве курток.

– Мы надеваем куртки из бутылок, – шутили они.

Также учащиеся поставили увлекательную инсценировку, где показали, как правильно сортировать мусор и как его победить.

– Мы и дома бумагу всегда собираем отдельно и макулатуру в школу приносим, а еще мама недавно поставила дома специальную коробку, чтобы складывали в нее бутылки из-под молока и газировки, – рассказала ученица 5 класса Алия Яндавлетова. Так что полезный почин падает на уже подготовленную почву.

Девочка так же участвовала в акции «Крышечки спешат на помощь» и продолжает собирать их.

– Посмотрев на то, что происходит сейчас в этой школе, я думаю и у себя дома организовать раздельный сбор мусора. Вот так дети прививают культуру обращения с ним и взрослым, – отметила в заключение заместитель мэра Алина Сулейманова.

Алина ГАРИПОВА.