«Скорой» нужна помощь

Мы с нетерпением ждем врачей «скорой» в критическую минуту, ведь от их профессионализма и чуткости зачастую зависят наши жизни. Однако и сами сотрудники службы нуждаются в поддержке. Дефицит кадров, износившийся автопарк, угрозы со стороны разбушевавшихся пациентов и другие проблемы делают профессию сотрудника службы экстренного реагирования достаточно сложной. Для обсуждения злободневных вопросов Республиканскую станцию скорой помощи и медицины катастроф на улице Батырской посетил и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин.

Свое выступление руководитель ведомства начал с хороших новостей. Есть перспективы в обновлении парка автомобилей, в строительстве медучреждений. К примеру, планируется построить больничный комплекс в микрорайоне Затон-Восточный. Также решено Службу скорой помощи сделать единым юридическим лицом, что предполагает отказ от деления на районы. Этот проект будет отработан в пилотной версии. Словом, впереди - большая организационная работа.

Дополнительные меры

Значительная часть совещания касалась кадровой проблемы, которая характерна не только для Уфы и нашей республики, но и страны в целом. Чтобы переломить ситуацию, необходимы решительные меры.

Так, в рамках пилотной программы в этом году выпускники медколледжей, порядка ста человек, получили сертификаты, удостоверяющие их квалификацию для работы в «скорой помощи». Из них 80 человек пришли в бригады. Программа впервые позволила заметно увеличить число работников и будет продолжена.

Еще одна мера: готовится проект постановления, согласно которому врач службы будет включен в перечень специалистов, на которых распространяется единовременная выплата в размере миллиона рублей.

Также в рамках программы «Башкирский фельдшер» планируется выплачивать ежемесячную премию в течение пяти лет и вручать специальный нагрудный знак отличия сотрудникам со стажем, прошедшим экзамены. Повторимся: эти меры еще не приняты, на данный момент они проходят согласовательные этапы.

Не забыли и о тех, кто оказывает помощь опосредованно, диспетчеры и врачи. На выходе из Минздрава меры соцподдержки, которые предусматривают доплаты сотрудникам с непрерывным стажем: врачам по 15 тысяч в месяц, диспетчерам - 10 тысяч, водителям - пять тысяч.

Идет и постепенная индексация зарплат. Последняя произошла в сентябре: врачам были повышены оклады с 13 635 до 17 958 рублей, у фельдшеров - с 10 671 до 13 915 рублей. Другим работникам скорой помощи с октября зарплаты повышены на 4 %, аналогичная индексация заложена на 2020 год.

Стандарты не позволяют

- В этом году мы получили 28 новых автомобилей. Такого количества у нас не было с 2011 года. Ситуация с оборудованием нормальная, с медикаментами редко возникают сложности, зарплата всегда выдается вовремя. Но вот проблема с кадрами последние 4-5 лет стоит особенно остро. У нас есть идея. Есть медсестры, которые хотели бы работать фельдшерами. Для этого необходимо организовать для них курсы переподготовки. Это могло бы эффективно решить вопрос с дефицитом кадров, - предложил руководитель Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра катастроф Марат Зиганшин.

Максим Забелин пояснил, что существующие образовательные стандарты пока не позволяют организовать подобные курсы переподготовки. Но обещал более серьезно проработать вопрос в стенах ведомства и при необходимости поднять его на федеральном уровне.

Завметодотделом Зарима Фуатовна от имени выездного персонала просила обратить внимание на проблему неудобных входных групп, где часто есть порожки или от подъездной площадки до двери слишком большое расстояние, приходится нести больного на носилках. До главврачей обещали донести эту проблему.

Начальник Управления по распределению жилья администрации Уфы Диля Мухаметова рассказала, что сотрудники службы скорой помощи как работники бюджетной сферы могут участвовать в программе ГУП «Фонд жилищного строительства», продающего жилье в микрорайонах Затон и Кузнецовский Затон по стоимости, утвержденной Госстроем РБ. Сейчас цена социального квадратного метра 43 374 рубля. Также на обсуждение депутатов Госсобрания – Курултая РБ вносится документ, который предполагает выплату компенсаций части затрат на приобретение жилья.

Профессиональный риск

Председатель профсоюза работников здравоохранения РБ Павел Зырянов затронул проблему нападений на врачей скорой помощи и рассказал, что ежегодно фиксируется 4-5 таких случаев. Последний произошел в Чекмагуше. 9 октября женщина сообщила, что получила травму ноги. В деревню выехала бригада скорой помощи. Перелом подтвердился. Однако подвыпивший сожитель начал оскорблять фельдшера, потребовал, чтобы его посадили в машину. Он оттолкнул водителя, который помогал втащить тележку с больной в машину скорой помощи, а затем ударил его по голове и лицу. Несмотря на это, бригада выполнила свой долг, доставив пациентку в больницу. В прокуратуру направлено заявление о нападении.

Своим членам профсоюз выплачивает компенсацию при получении производственных травм, а также оказывает юридическую поддержку, в том числе когда дело доходит до споров с пациентами в суде.

- Мы собирали подписи против криминализации скорой помощи, когда за ошибку следком настаивает на возбуждении уголовного дела. Государство пока не реализовало страхование от профессиональных рисков, и мы создали свой фонд. В республике самая большая выплата компенсации пациенту по решению суда составляет три миллиона рублей, в России - 15 миллионов. А ведь это нагрузка на медучреждение. Скорая помощь в этот фонд пока не вступила, - пояснил Павел Николаевич.

Альбина Зубарева.