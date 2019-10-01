Курица - не пицца

Достаточно ли прожарена котлета, вкусный ли борщ и не холодная ли каша - за качеством школьного и детсадовского питания теперь будут следить не только соответствующие службы, но и сами родители. В Уфе создана специальная комиссия, в которую вошли 19 активных мам. Они имеют право в любой момент прийти в столовую и попробовать блюда.

Решение о ее создании приняли на совещании в Управлении образования администрации Уфы

- В городе теперь работает единый оператор школьного и детского питания. Его руководитель, Марина Шакировна Асфандиярова, сегодня с нами. Она ежедневно получает как отрицательную, так и положительную «повестку». Мы только в начале большого пути: нам очень много надо изменить и сделать. Но не всегда доводы, которые нам озвучивают, бывают объективными, поэтому нужен четкий общественный контроль, и только вы можете помочь, - обратилась вице-мэр Уфы Алина Сулейманова к родителям школьников.

Председатель постоянной комиссии Горсовета по науке, образованию, молодежной политике и спорту Анатолий Горячев напомнил, что еще в июле 2014-го был принят федеральный закон об основах общественного контроля, в рамках которого родительскому сообществу предоставляются большие права и возможности.

- Задача - не просто выявить недостатки и упущения, но и на деле увидеть, как у нас готовят для школ, садиков, и в итоге дать нам свои заключения: что еще нужно сделать, чтобы навести порядок. Или выявить хороший опыт и «перекинуть» на другие образовательные учреждения, - отметил депутат.

И.о. председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев предложил работать в формате диалога:

- Я все-таки предлагаю, чтобы был не контроль, а совет. Ваши дети - основные получатели услуги. Соответственно мы должны слушать и понимать, какие есть желания, и что следует поменять. Мы сегодня пытаемся внедрить механизм, который удовлетворит потребителей и при этом останемся в рамках закона и санитарных норм. Первое, что я предлагаю сделать – совместно разработать единое меню и выступить с вами в едином ключе.

- А можно убрать капусту из меню или хотя бы убавить ее количество, тем более, что тушеную капусту дети практически не едят? – такой вопрос часто звучит в соцсетях и в родительских чатах.

- Надо понимать, что питание в школе – не ресторан, оно сбалансированное и диетическое, - прокомментировал Алексей Николаевич. - И когда мы начнем разбираться, вы поймете, что есть определенные нормы. И если считают, что пища пресная – просто больше соли нельзя. Обозначим основные задачи: улучшение качества питания в целом, увеличение охвата питающихся, соблюдение санитарных норм и правил, чтобы, к примеру, салат не лежал в общей тарелке. Очень важно – чтобы дети ели башкирские продукты. С мясом мы это сделали, данный рынок на сегодня полностью поменяли.

На совещании эксперты обсудили еще одну з проблему - нехватку в школьных столовых кухонных работником. Как следствие, персонал не успевает и начинает накрывать столы за 10 минут до начала перемены, в итоге еда остывает.

- Три дня назад мы собирались с замами по соцвопросам, и в течение двух недель нехватку кадров закроем в каждом образовательном учреждении, - пояснила Алина Сулейманова.

- Я слежу за школьным питанием уже 6 лет, дело в том, что у меня ребенок диабетик, - рассказала родительница из школы №161 Айсылу Кунафина. - И меню меня всегда устраивало, кстати, капусту мои дети тоже едят. Но наблюдала и за другими ребятами. Есть среди школьников и такие, которые нацеленно идут в соловую, чтобы не есть. НЕ есть и все. Они предпочитают перекусить в буфете. Они едят дома другую пищу и уже не воспринимают овощные супы, каши.

Мама из гимназии № 158 Айгуль Хазиева поделилась интересным опытом:

- Еще с прошлого года мы ввели у себя такую систему: от каждого класса, (а их у нас 39), выбран представитель в комиссию по питанию. Причем отобрали тех, кто работает в сфере питания и знаком с ее тонкостями. Все эти 39 человек «заведены» в общий чат, где постоянно общаются. Все проблемы, которые возникают, мы стараемся решать внутри гимназии. И вполне успешно.

Председателем городской комиссии по школьному и детскому питанию общим голосованием выбрали Валерию Иваху, двое ее детей – ученики школы №18.

- Все, что происходит в этом учебном году, на самом деле неплохо. Единое меню во всех школах, добавлены фрукты. Безусловно, мы побываем в каждой, постараемся вместе с экспертами создать меню. Но еще одна общая родительская задача – приучить детей к здоровому диетическому питанию. В субботы, которые теперь свободны, необходимо проводить мастер-классы и классные часы на эту тему. Ребенок, привыкший к наггетсам и сосискам, не прельстится борщом и овсянкой.

Альфия ИБРАГИМОВА.