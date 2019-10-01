«Мы живы, пока течет река Бессмертного полка»

В лицее №1 прошла торжественная церемония встречи Знамени Победы и Знамени Уфимского Бессмертного полка а также учредительная конференция городского Молодежного штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», созданный по инициативе Каринэ Хабировой, супруги главы республики. Гостей и участников ознакомили с планом основных мероприятий штаба, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вопросы предстоящих торжеств обсудили супруга главы республики КаринэХабирова, и.о. заместителя премьер-министра правительства республики Ленара Иванова, заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова, председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, депутаты Государственного Собрания - Курултая РБ.

Акция приурочена к 75-летию Победы нашей страны над фашизмом. Во всех школах пройдут тематические уроки, и каждый ученик прикоснется к славной истории Отчизны.

Каринэ Владимировна рассказала, что выросла на рассказах бабушки и дедушки, которые прошли Великую Отечественную войну с 1941-1945 годы.

- Я очень горжусь тем, что могу рассказывать эти истории своим детям. Хотелось, чтобы все ребята нашей страны могли знать об этом, помнить и гордиться. Вы делаете большое дело, - сказала она.

ЛенараХакимовна, обращаясь к ребятам,отметила, что идея «Бессмертного полка» позволяет сохранять память о подвиге народа на века.

Заместитель мэра Алина Сулейманова вспомнила, как начиналась акция в Уфе. - Время неумолимо бежит вперед… В Уфу «Бессмертный полк» пришел в 2014 году, и тогда нас было десятки человек, и мы просто находились на площади перед Русским драматическим театром. И когда ведущие церемонии сказали: «Дорогие участники «Бессмертного полка», будьте достойны своих прадедов!» мы подняли фотографии с нашими близкими людьми . На следующий год нас стало больше - уже сотни человек, через год пришли тысячи, и в 2018-м сотни тысяч в Уфе, республике, стране и мире. Среди участников «Бессмертного полка» очень много молодежи, и вы имеете честь пройти в «Бессмертном полку» вместе со своими близкими. Это память на всю жизнь.

И вот торжественный момент настал: кадеты внесли знамена. Затем в исполнении детских творческих коллективов Центра детского творчества «Парус» прозвучали патриотические песни,педагог ЦДТ «Исток» Светлана Бойко исполнила на скрипке пронзительное адажио Альбиони. Минутой молчания почтили память героев.

- Все больше учащихся принимают участие в акции «Бессмертного полка», - отметила методист по воспитательной работе НИМЦ Управления образования администрации города Татьяна Скрипник. - А это и поисковая работа, сбор материалов о родственниках –защитниках Родины. Заметная работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне идет в гимназии №91, которая будет носить имя Героя Советского Союза Николая Черных. Ребята собирают информацию о Севастопольском училище зенитной артиллерии (оно было эвакуировано в Уфу, и Черных его выпускник), окончив которое,он ушел на фронт, а после Победы вернулся на Родину. Школьников интересует судьба всех выпускников училища, как сложилась их жизнь в дальнейшем. Все эти сведения войдут в одну большую книгу.

«Мы живы, пока течет река Бессмертного полка»

В лицее №1 прошла торжественная церемония встречи Знамени Победы и Знамени Уфимского Бессмертного полка а также учредительная конференция городского Молодежного штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», созданный по инициативе Каринэ Хабировой, супруги главы республики. Гостей и участников ознакомили с планом основных мероприятий штаба, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вопросы предстоящих торжеств обсудили супруга главы республики КаринэХабирова, и.о. заместителя премьер-министра правительства республики Ленара Иванова, заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова, председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, депутаты Государственного Собрания - Курултая РБ.

Акция приурочена к 75-летию Победы нашей страны над фашизмом. Во всех школах пройдут тематические уроки, и каждый ученик прикоснется к славной истории Отчизны.

Каринэ Владимировна рассказала, что выросла на рассказах бабушки и дедушки, которые прошли Великую Отечественную войну с 1941-1945 годы.

- Я очень горжусь тем, что могу рассказывать эти истории своим детям. Хотелось, чтобы все ребята нашей страны могли знать об этом, помнить и гордиться. Вы делаете большое дело, - сказала она.

ЛенараХакимовна, обращаясь к ребятам,отметила, что идея «Бессмертного полка» позволяет сохранять память о подвиге народа на века.

Заместитель мэра Алина Сулейманова вспомнила, как начиналась акция в Уфе. - Время неумолимо бежит вперед… В Уфу «Бессмертный полк» пришел в 2014 году, и тогда нас было десятки человек, и мы просто находились на площади перед Русским драматическим театром. И когда ведущие церемонии сказали: «Дорогие участники «Бессмертного полка», будьте достойны своих прадедов!» мы подняли фотографии с нашими близкими людьми . На следующий год нас стало больше - уже сотни человек, через год пришли тысячи, и в 2018-м сотни тысяч в Уфе, республике, стране и мире. Среди участников «Бессмертного полка» очень много молодежи, и вы имеете честь пройти в «Бессмертном полку» вместе со своими близкими. Это память на всю жизнь.

И вот торжественный момент настал: кадеты внесли знамена. Затем в исполнении детских творческих коллективов Центра детского творчества «Парус» прозвучали патриотические песни,педагог ЦДТ «Исток» Светлана Бойко исполнила на скрипке пронзительное адажио Альбиони. Минутой молчания почтили память героев.

- Все больше учащихся принимают участие в акции «Бессмертного полка», - отметила методист по воспитательной работе НИМЦ Управления образования администрации города Татьяна Скрипник. - А это и поисковая работа, сбор материалов о родственниках –защитниках Родины. Заметная работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне идет в гимназии №91, которая будет носить имя Героя Советского Союза Николая Черных. Ребята собирают информацию о Севастопольском училище зенитной артиллерии (оно было эвакуировано в Уфу, и Черных его выпускник), окончив которое,он ушел на фронт, а после Победы вернулся на Родину. Школьников интересует судьба всех выпускников училища, как сложилась их жизнь в дальнейшем. Все эти сведения войдут в одну большую книгу.

В рамках мероприятия прошла учредительная конференция по созданию городского молодежного штаба движения «Бессмертный полк России». В каждой из 130 школ Уфы откроется штаб, который займется организацией военно-патриотических праздников, а также проведет для учеников лекции..

Лилия Зимина.

Фото Андрея Вдовина.