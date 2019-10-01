Новые улицы, ТОС и проекты

На очередном заседании городского Совета был рассмотрен широкий круг инфраструктурных и организационных вопросов. Предприняты юридические шаги для передачи в федеральную собственность части трассы Уфа-Аэропорт, названия получили 12 уфимских улиц, поддержана инициатива горожан по созданию нового территориального общественного самоуправления и назначены общественные обсуждения новых строительных проектов.

Городской Совет выступил с инициативой изменить территориальные границы Уфы и Уфимского района. Результатом проведенной корректировки станет включение части территории Зубовского и Чесноковского сельсоветов площадью 16,7 гектара в состав города. Законопроектом предлагается также часть территории Уфы площадью 6,6 гектара передать в состав сельских поселений.

Как было отмечено на заседании, эти мероприятия создадут условия для передачи в федеральную собственность части трассы Уфа-Аэропорт, что позволит уменьшить расходы городского бюджета на содержание данного участка автодороги, которые с учетом обслуживания транспортных развязок составляют около 50 миллионов рублей в год. Теперь депутатский корпус Уфы намерен обратиться в Госсобрание – Курултай РБ с инициативой об изменении границ муниципальных образований.

Также были приняты решения о наименовании 12 новых улиц в Советском, Калининском, Октябрьском и Кировском районах столицы. Одна из улиц в Советском будет названа именем Гали Ибрагимова - писателя и поэта, педагога, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры РСФСР и БАССР.

Затем депутаты поддержали инициативу учредить территориальное общественное самоуправление «Бердамлек» в селе Старые Турбаслы по улице Молодежной. Принятие данного решения позволит жителям самостоятельно и под свою ответственность осуществлять собственные инициативы по вопросам местного значения.

В продолжение повестки дня были назначены общественные обсуждения по проектам застройки городских территорий. Проект планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Орджоникидзе, Вологодской, Интернациональной и Вострецова, в Калининском районе предполагает снос ветхих 2-этажных домов, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, новых 16-этажных зданий, реконструкцию школы и детского сада.

Жилые дома в пять и более этажей, а также общественные здания и учреждения образования по улицам Интернациональной и Вологодской предполагается сохранить. На проектируемой территории будут снесены объекты общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. На месте ветхих двухэтажек планируется размещение четырех 16-ти этажных высоток. Общая площадь нового жилого строительства составит около 64,2 тысяч кв. м.

Второй вынесенный на обсуждения проект касается квартала, ограниченного улицами Рихарда Зорге, Города Галле и Большой Гражданской. Здесь предусмотрено строительство трех новых домов от 17 до 25 этажей. Расчетное население новостроек составит 1279 человек.

Для жителей проектируемых высоток и близлежащих кварталов предусмотрена новая общеобразовательная школа на 1100 учеников и два детсада на 60 и 40 воспитанников.

Для более эффективного функционирования Южного автовокзала и экономии площадей планируется организовать транспортно-пересадочный узел с устройством перехватывающей многоуровневой автостоянки на 990 машино-мест.



Алексей Фатыхов.