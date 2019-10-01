Женский приют

Нередко в жизни случается так, что женщина попадает в беду и остается один на один со своими проблемами. Ей кажется, что она зашла в тупик, хуже не бывает. Но в Уфе есть место, где помогут не только победить депрессию, но и начать жизнь заново.

На базе ГБУ Республиканский ресурсный центр «Семья» работает отделение помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. Мы побывали в этом учреждении и хотим рассказать о судьбах некоторых женщин, с которыми там познакомились.

Тяжелые судьбы

Здесь тепло и уютно. Хотя в спальне ничего лишнего: кровати, пара письменных столов для выполнения школьниками домашних заданий и немного личных вещей. Есть игровые комнаты, ведь женщины живут здесь вместе со своими детьми. Для только родивших, которым некуда возвращаться из роддома, оформлены отдельные комнаты. Питаются получатели соцуслуг в общей столовой.

В комнате, где живут с младенцами, нам встретилась 37-летняя мама. Женщина оказалась здесь после того, как в сентябре родила ребенка. Ее супруг отбывает наказание в местах лишения свободы, а своего жилья нет. Обратиться за помощью ей не к кому.

– Перед родами написали письмо властям. Мне позвонили со службы семьи 13 сентября. В тот день я только родила сына и еще не отошла от наркоза. Мне помогли с выпиской, с оформлением справок, обеспечили одеждой и привезли сюда, – делится своей радостью новоиспеченная мама.

Со слов женщины, она родилась и выросла в Уфе. Но после смерти отца ей было тяжело оставаться дома, поэтому уехала из города. Хотела жить в Салавате, Ишимбае. Однако даже имея среднее специальное и неполное высшее образование, найти постоянную работу не получилось. Временно подрабатывала парикмахером, риелтором, бывало, трудилась и на стройке. Этих денег хватало на аренду жилья, на еду. Жизнь была тяжелой, но вернуться в родительский дом из-за натянутых отношений с матерью не могла. В Ишимбае познакомилась с мужчиной, которого вскоре арестовали. Но его тюремное заключение не охладило чувств пары. Они продолжали общаться и через два года заключили брак прямо в колонии.

В отделении помощи женщинам ей помогли с временной регистрацией. После она сможет оформить меры социальной поддержки, материнский капитал (Прим. редакции: от первого брака у нее имеется совершеннолетняя дочь), чтобы приобрести жилье. Кроме того, деньгами, хоть и небольшими ей обещает помочь муж.

С новосельем!

В конце сентября в отделении произошло радостное событие: 21-летняя выпускница детского дома получила ключи от квартиры. Девушка обратилась в кризисный центр в феврале 2019 года на 30-й неделе беременности, поскольку после родов вернуться в студенческое общежитие не могла.

Из перинатального центра маму с малышом встретили сотрудники отделения помощи женщинам. Пожив здесь немного, девушка уехала в Киргизию, где ее ждали старшая полуторагодовалая дочь и гражданский муж. Спустя некоторое время, после ее отъезда, позвонили с отдела опеки и попечительства Благоварского района, откуда родом девушка, и сказали, что ей выделили жилье.

– Мы вызвали ее из Киргизии, она приехала с двумя детьми. Теперь всем дружным коллективом готовим их к новоселью. Подготовили подушки, одеяла. Со всем приданым отвезем их в новое жилье и передадим на сопровождение в Службу «Семья» в Благоваре, – рассказывает заведующая кризисным центром Венера Гафарова.

Сама девушка оказалась скромной и немногословной.

– Мне тут очень помогли и уезжать не хочется. Но я очень рада, что получила свое жилье. Это квартира с ремонтом на 3 этаже трехэтажного дома. Пока буду жить там с детьми. Через два года должен приехать депортированный супруг, – поделилась она.

Возраст женщин, которые обращаются в учреждение, самый разный. В 2017 году в стенах отделения пенсионерка отметила 80-летие. У нее был конфликт с двумя взрослыми дочерьми. Продав свое жилье и вложившись в долевое строительство, осталась обманутой дольщицей. Таким образом лишилась квартиры и прописки.

– Мы ее оформили в дом престарелых. Оттуда ее забрала одна из дочерей, – закончила рассказ Венера Радиковна.

Позже, когда сдали квартиру, пенсионерка переехала к себе. Сейчас живет там с внуком.

Жизнь до и после

Как рассказывает заведующая отделением, спрос на услуги учреждения растет с каждым годом. Если в год открытия, в 2016-м, отделение обслужило 10 женщин и 8 детей, то с начала 2019 года сюда за помощью обратились 52 женщины и 70 детей. В настоящее время все 20 имеющихся мест заняты.

– К нам обращаются разные женщины. Это жены, подвергшиеся физическому, психологическому, экономическому насилию со стороны супругов, выпускницы детских домов, малоимущие и обеспеченные. Проблемы у всех разные, – о всех своих подопечных Венера Гафарова может рассказать, не заглядывая в личные дела. Всего со дня открытия в отделении побывали 154 женщины и 210 детей. Кто-то в кризисный центр обращается сам, многих направляют социальные службы, некоторых привозят инспектора по делам несовершеннолетних.

– Однажды полицейские обнаружили беременную на улице. С пьющим мужем и ребенком они жили в машине. Такие примеры, когда он не работает, а у нее нет доходов, поскольку в декретном отпуске, не единичны, – продолжает свой рассказ Венера Радиковна.

Экстренно обращающихся женщин сначала помещают в изолятор. После прохождения медицинского обследования комиссия рассматривает их заявления и выносит заключение о признании нуждаемости в социальном обслуживании в стационарной форме. Затем женщинам предоставляется койко-место, также трехразовое горячее питание, а детям шестиразовое.

В отделении получатели социальных услуг могут пребывать до двух месяцев. Если ситуация улучшилась, к примеру, супруги помирились и трудоустроились, то снимают жилье и съезжают раньше, либо возвращаются домой.

– Вообще, мы нацелены на сохранение семьи. Для примирения сторон специалист по социальной работе и психологи центра прибегают к различным методам. Но если, несмотря на все принятые меры, брак распадается, говорим супругам: «Вы перестали быть мужем и женой, однако остаетесь папой и мамой своему ребенку. Поэтому договоритесь, как будете воспитывать ребенка». Как подать на развод, определить место жительства детей, разъясняет юрисконсульт отделения, – говорит руководитель данного подразделения.

Некоторые браки не удается сохранить, потому что дальнейшее совместное проживание супругов невозможно. Например, недавно выписалась женщина, которая ушла от мужа, угрожавшего ей расправой. Вечером двери и ворота учреждения запираются на замок. Для вызова полиции есть тревожная кнопка. Но даже при всем этом инциденты иногда случаются. Сотрудники вспоминают, что за годы работы им пришлось даже драки разнимать. А один мужчина рассказывал, что пытался найти жену с помощью функции геолокации на смартфоне. Он полдня кружился рядом, не мог вычислить, в каком из зданий она может быть.

P.S. Среди получателей социальных услуг немало тех, кто не просто не знает, как наладить свою жизнь, но и просто не хочет. Эти мамочки тоже тянут на себе тяжелую ношу детских травм: они были отвергнуты родителями, воспитывались в детдомах или подвергались насилию. Теперь социальное неблагополучие отражается на их детях. Задача отделения помощи женщинам – помочь им, кинув спасательный круг, который помог бы им выплыть – ради них самих и ради их малышей.

Мария Николаева.

Фото автора.