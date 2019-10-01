Почему звонят неизвестные?

- Моя дочь учится в третьем классе. В начале учебного года я приобрела для нее отдельную сим-карту компании «Мегафон», чтобы во время пребывания в школе и по дороге домой она была всегда на связи. Номер оформила на свое имя. Однако с решением одной проблемы на голову свалились другие. Ежедневно на телефон ребенка звонят с незнакомых номеров. Со слов дочери, ей звонят какие-то люди и просят пригласить взрослых, либо спрашивают какого-то конкретного мужчину. Перезвонить, чтобы выяснить кто это и с какой целью звонили, я побаиваюсь. Поскольку в настоящее время развелось много мошенников, после разговоров с ними с банковских счетов пропадают деньги. Почему так происходит? Кто все эти люди? – возмущается читательница Елена.

Уфимка обратилась со своей проблемой в офис продаж сотовой связи. Специалисты компании посоветовали ей потерпеть некоторое время, либо заблокировав этот номер, взять другой. «А как вы думаете? Под нынешним брендом работаем с 2002 года. Сейчас уже 2019-й. Естественно, все продаваемые нами номера раньше кому-либо принадлежали», – ответил менеджер.

В интересах читательницы наша редакция направила запрос в Поволжский филиал компании «Мегафон». Вот что ответила менеджер по связям с общественностью Алла Ишбулдина:

– Звонки от незнакомых людей могут быть связаны с тем, что прежде ваш номер использовался другим человеком. Законодательство не запрещает операторам повторно подключать симки, так как номерная емкость является конечным ресурсом и принадлежит государству. Если бы каждый номер, от которого отказался прежний владелец, выводился из оборота, свободные номера в России уже давно бы закончилась. Исключить нежелательные входящие звонки поможет дополнительная услуга «Черный список», которая настраивается абонентом самостоятельно. У некоторых моделей телефонов и детских часов уже есть встроенные функции «белого» и «черного» списков. Еще один способ прекратить звонки незнакомых людей – просто сообщить, что номер теперь принадлежит новому владельцу, и звонить на него больше не нужно.

Мария Николаева.