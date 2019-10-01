Сам себе Греф

Как выбраться из кредитной ямы, рассчитаться с долгами, накопить на летний отдых или ремонт? Тем более еслиполучить повышение или найти более высокооплачиваемую работу пока не получается. Об этом мы сегодня говорим с консультантом по планированию личного бюджета Вилией Хужиной.

- А вы ведете свои расходы?

- Раньше частенько говорила и делала так: «У меня есть немного денег, давайте попьем чай в кафе», «Совсем нет настроения, схожу-ка на шопинг, порадую себя». Никаких планов по доходам и расходам. Хотя к этому моменту уже поработала и главным экономистом, и главным бухгалтером. И вот 15 лет назад купила амбарную книгу, расчертила ее и начала вести учет. В течение дня собирала чеки и вечером заносила суммы в соответствующие графы. И бывало, что по 2 часа искала, куда потратила 10 рублей. Когда появился ноутбук, начала пользоваться электронной таблицей Excel. И по сей день веду, просто немного усовершенствовала свои таблицы, видоизменила их. И уже не ищу, куда «пропали» 10 рублей.

- Думается, не каждый обладает подобной скрупулезностью…

- Придется приложить усилия, если хотите управлять вашими деньгами. А пока они управляют вами. Простой тест. Берем листок, и вы пишете, на что потратили свою зарплату за прошлый месяц. Как правило, 9 из 10 человек со средней для нашего региона зарплатой не могут вспомнить, куда делись 4-5 тысяч рублей, а бывает и 10 тысяч. Сейчас много программ, приложений, которые позволяют легко вести учет. Да и банки при оплате расходов через карты дают полную аналитику по расходам. Бери и заноси данные или просто свяжи с приложениями. Я лично предпочитаю свою электронную таблицу. Мне нравятся мои разделы, разбивка по статьям. Также вижу итоговые данные за несколько предыдущих лет.

Целесообразно ли этим всем заниматься или нет? Да, если хотите выйти на уровень финансового благополучия. Поэтому берите под тотальный контроль все ваши траты.

- С чего же нужно начать?

- Конечно, с постановки цели. Далее 1-2 месяца записываем доходы и расходы. Потом приступаем к детальному анализу: есть ли лишние или бессмысленные траты (а они обнаруживаются всегда), сколько можно безболезненно откладывать и на чем можно экономить? Второй этап – оптимизация. Минимизируем эмоциональные покупки. Понравилось пальто, сапоги или плащ? Отложите покупку на день-два, подумайте, с чем будет сочетаться обновка. Если почувствуете, что именно без нее жизни нет, только тогда возвращайтесь в магазин. В супермаркет идем сытыми и с заранее составленным списком. Как известно, на голодный желудок делаются необдуманные покупки.

- Стандартная ситуация: купили тележку продуктов, отдали крупную сумму, через два-три дня холодильник снова пустой…

- Значит, вы купили не базовые продукты. Советую в начале месяца приобрести именно таковые: мясо, крупы, овощи, макаронные изделия, муку, подсолнечное масло. У каждой семьи своя «корзинка». Желательно сделать это по хорошим акциям или на сельскохозяйственной ярмарке, оптовой базе. Кстати, хочу отметить, что экономный бюджет несовместим с частыми покупками готовой еды и полуфабрикатов в кулинариях, пекарнях и в заведениях фастфуда. Домашние котлеты, пицца, пироги гораздо вкуснее и полезнее, а в Интернете предостаточно легких рецептов.

Про оптимизацию расходов мы также говорим на консультациях по личному финансовому планированию. Они бесплатные, в рамках программы Минфина РФ по повышению финансовой грамотности взрослого населения «Дружи с финансами».

Вернемся к нашим этапам. На третьем, после разумной оптимизации, начинаем распределять средства. Разберем принцип «плати сначала себе»: 10 % от всех поступивших денег откладываем в копилку, а лучше - на спецсчет в банке. Из этих средств формируем так называемую финансовую подушку безопасности.

- Попросту «заначка»…

- Нет, это все-таки резерв, который в идеале должен равняться сумме 6-12-месячного расхода семьи. Если он составляется 60 тысяч рублей в месяц, то надо иметь запас от 360 до 720 тысяч. Такие сбережения позволят без потрясений пережить сложные моменты жизни - потеря работы, болезни. Или избежать кредитов на крупные покупки (холодильник, автомобиль, ремонт). Чтобы не переплачивать проценты, можно в долг взять у самого себя и потом восстановить сумму этой «подушки».

- Обыватель не очень любит копить, проще оформить кредитную карту или того хуже – взять займ в микрофинансовой организации…

- Действительно, в нас прочно сидит убеждение: если начну копить и экономить, значит, буду жить хуже, упадет уровень благосостояния, что в корне неверно. Вот, к примеру, покупка смартфона за 50-70 тысяч рублей при зарплате в 25 тысяч действительно не улучшит вашу жизнь, наоборот – вы роете себе финансовую яму. К сожаление, на решение различных финансовых задач почти 90 % населения знает лишь один инструмент – кредиты. А это дополнительная нагрузка на бюджет семьи, переплата по процентам, стресс.

- Давайте возьмем конкретный пример. Семья с ежемесячным доходом 60 тысяч рублей (зарплата супруга - 35 тысяч, жены - 25 тысяч). Двое детей 5 и 7 лет. У них ипотека 18 тысяч рублей, общая коммуналка - 5000, плата за питание в детском саду и школе - 4500, бензин и проезд в общественном транспорте - 8000, детские кружки - 3500. Остается 21 000. Как, например, накопить на отдых в Крыму?

- Конечно, исходных данных недостаточно. Но попробую дать общие советы. Раз семья купила квартиру и выплачивает ипотеку, значит имеет право получить налоговый вычет. Необходимо собрать документы и сдать их в налоговую инспекцию по месту жительства. Это будет около несколько десятков тысяч рублей (при условии, что супруги получают белую зарплату). Такие же вычеты можно оформить на образование детей, на платные медицинские услуги. Также не стоит лениться и выяснить, есть ли у семьи права на какие-то льготы. Хорошо, если у такой семьи есть свой сад-огород, а значит овощи и домашние заготовки станут хорошим подспорьем. На начальном этапе будет непросто, но привычка расчитывать траты скоро даст свои плоды. Если затягивать пояс совсем тяжело, то ищем дополнительные источники дохода.

- Отдельная тема – одинокие пенсионеры с пенсией в 12000-14000 рублей. Что посоветуете им?

- Здесь часто наблюдаю обратную ситуацию. Большинство людей пожилого возраста приучено сохранять деньги. И очень часто даже в ущерб самим себе. Они первым делом оплачивают коммунальные услуги, а далее - отказывают себе в самом необходимом. Так из года в год пенсионеры просто копят и копят. Для чего? Отвечают – на черный день, на гробовые. К сожалению, очень часто доверчивые бабушки и дедушки становятся легкой наживой для финансовых пирамид и мошенников. Рекомендую им держать средства в крупных известных банках. Также не покупать дорогостоящие БАДы, не посоветовавшись с лечащим врачом, не доверять товарам из телемагазинов и рекламных буклетов. Очень часто цена на них сильно завышена.

Личный, семейный бюджет – составная часть более широкого понятия – личный финансовый план (ЛФП). ЛФП ставит более глобальные цели, чем покупка автомобиля или дачи. Чаще всего – образование и будущее детей, обеспечение своей достойной старости. О золотом возрасте нужно думать, пока вы активны и работоспособны, разумно расходуя и грамотно инвестируя свои кровные.

Альфия Ибрагимова.

Фото Андрея Вдовина.