Пластик как искусство

Выставка предметов из переработанного пластика открылась в историческом парке «Россия – Моя история». Дизайнерские сумки, игрушки и многое другое представил Московский музей дизайна.

Проект «Фантастик Пластик» объединил более 40 российских и зарубежных художников и дизайнеров, чтобы показать уникальность и возможности «вечного» материала. В экспозиции представлены как реальные вещи, так и арт-фотографии с описанием.

- Сейчас много говорится о нашем будущем, и мы хотели показать, что об этом думают дизайнеры из разных уголков мира. Постарались собрать как можно больше разных экспонатов, чтобы продемонстрировать, насколько широк спектр применения пластика. Это прекрасный материал, и он дает множество возможностей, если правильно к нему относиться, – говорит куратор выставки, искусствовед Ольга Дружина. – К пластику сегодня много претензий, но на самом деле проблема не столько в нем, сколько в нашем отношении к повторному использованию.

- Мы часто не задумываемся о том, сколько ресурсов тратится на производство пластика. А его возможности не используются до конца, – говорит заместитель министра природопользования и экологии РБ Елена Щёкина. – Важно прийти и посмотреть на экспонаты, чтобы понять, для чего призываем к раздельному сбору, и зачем во дворах стоят корзинки для сбора пластиковых бутылок.

Выставка способна перевернуть представления об изделиях из вторичного материала как о чем-то некачественном и дешевом. Здесь представлены сумки, рюкзаки из нетканого полотна. Модные дождевики, интерьерные игрушки, украшения и даже строительные материалы.

Дизайнеры из Швейцарии представили сумки, которые шьют из старых тентов от грузовиков. На данный момент разработано около 80 тысяч универсальных моделей, которые могут служить практически вечно. Голландцы создали прочную цветную черепицу.

- Пластик и дизайн вместе уже более полувека. И сегодня пластмасса вновь находится на пике популярности, но в несколько ином качестве: в последние двадцать лет появляется все больше дизайнеров и студий, специализирующихся исключительно на переработанном пластике. На то есть две основные причины: почти неограниченные возможности, которые дает новый материал, и повышенное внимание дизайн-сообщества к экологической ситуации в мире, - продолжает Дружина.

Например, в фотоэкспозиции можно увидеть скейтборды из переработанных рыболовных сетей, которые составляют примерно 10 % пластика в океане. Например, для изготовления одного борда нужно от трех до пяти квадратных метров рыболовных снастей.

Из российских художников на выставке представлены работы Веры Занегиной, Екатерины Лукьяновой, Галины Лариной и Александры Полярус.

Занегина уже больше 20 лет создает художественные панно из нетканого материала, а с 2014 года практически все работы выполняет из волокна – продукта переработки пластиковых бутылок.

Ларина – графический дизайнер, иллюстратор. Специализируется на вторичном использовании полиэтиленовых пакетов для создания новых функциональных предметов одежды, аксессуаров и интерьера.

Александра Полярус уже более пяти лет шьет сумки и рюкзаки из нетканых баннеров, ремней безопасности, автомобильных и велосипедных камер. Один из самых больших проектов дизайнера – сотрудничество с компанией «Адидас». После чемпионата мира по футболу у фирмы осталось две тысячи квадратных метров баннеров, которые она хотела использовать вторично: так появились шопперы из рекламных растяжек – подарки спортсменам, клиентам и партнерам. На выставке представлены сумки и обувь, созданные по проекту дизайнера.

Авторы выставки «Фантастик Пластик» своей главной целью считают повышение осведомленности общества и профессионалов о возможностях переработки пластика, знакомство с мировым опытом, привлечение внимания к осознанному потреблению и культуре обращения с отходами. Поэтому в рамках проекта будут проходить лекции и мастер-классы на тему экологии.

Выставка продлится до 1 декабря. Вход свободный.

Екатерина МАРКОВА.