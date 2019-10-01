Плоды транспортной реформы

Год назад в Башкортостане, началась беспрецедентная по масштабам транспортная реформа, коснувшаяся прежде всего Уфы. С улиц исчезли нелегальные автобусы, у частников и «Башавтотранса» обновился подвижной состав, активно внедряется безналичный расчет, начал действие часовой пересадочный тариф. Изменения затронули и транспортную инфраструктуру. До конца октября по основным маршрутам Уфы будут смонтированы 106 «умных» остановок с электронными табло, показывающими время до прибытия транспорта.

Исключить нелегалов, обеспечить автобусами

Среди основных направлений проводимой транспортной реформы - исключение нелегальных форм перевозок, обновление подвижного состава, корректировка муниципальной и межмуниципальной маршрутной сети, введение безналичной формы оплаты проезда, разработка единого стандарта качества обслуживания для всех перевозчиков.

Наиболее важное изменение – масштабное обновление подвижного состава. «Башавтотранс» получил 431 новый автобус различной вместимости для городских, пригородных и междугородних маршрутов, в том числе современные среднего класса ПАЗ «Вектор Некст», приспособленные для перевозки маломобильных граждан.

- Новыми машинами довольны как водители, так и пассажиры, - отметил генеральный директор ГУП «Башавтотранс» Надир Самиев. - К нам на «горячую линию» поступает много звонков от граждан, которые приятно удивлены и благодарят за комфорт и безопасность.

До конца года госперевозчик должен получить еще 96 автобусов большой вместимости для обслуживания магистральных маршрутов Уфы. В следующем году запланирована закупка еще 54, также ориентированных в основном на обслуживание Уфимской агломерации. Все новые автобусы отвечают современным требованиям комфорта и безопасности, оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС, автоинформаторами, эффективными отопителями, электронными маршрутоуказателями и оформлены в едином стиле. Частные компании-перевозчики также приобрели 63 новых современных автобуса среднего класса. Процесс обновления парка будет продолжен.

Плюсы безнала

Важным этапом реформирования стало внедрение единой транспортной карты «Алга», действующей в том числе в частных маршрутках. Автоматизированная система оплаты проезда с ее применением начала работать с 1 июля. Таким образом, республика стала вторым регионом страны, обеспечившим полную фискализацию перевозок на своей территории. Договоры заключены с 53 перевозчиками, в том числе со всеми работающими в Уфе. С 6 сентября к системе подключилась Башкирская пригородная пассажирская компания, и карту «Алга» стало возможно использовать и на городской электричке. На сегодняшний день в республике приобретено более 152,5 тысяч транспортных карт, фиксируется ежедневный прирост практически на 2%. Пополнить баланс можно в 2525 точках наличными средствами, в том числе в 470-ти - в Уфе. По данным Госкомтранса РБ, 87 процентов пользователей карты «Алга» пополняют ее в онлайн-кабинетах банков. Отследить расход и остаток средств можно в бесплатном мобильном приложении.

По словам председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова, система пассажирских перевозок в республике благодаря безналичным расчетам становится прозрачной. В день совершается до полумиллиона транзакций. Доля поездок, оплачиваемых безналичным способом, составляет уже 56 процентов. Растет и доля поездок, оплаченных картой «Алга». Сейчас она составляет 19 процентов, то есть почти каждый пятый пассажир рассчитывается новой картой.

Другое важное для уфимцев новшество связано с введением с 1 сентября часового пересадочного тарифа, который сейчас действует на всех маршрутах «Башавтотранса» и электротранспорта. Первая поездка по карте «Алга» оплачивается по полной стоимости, но если пассажир пересаживается в течение часа на другой маршрут, он получает стопроцентную скидку. Таким образом, те, кто вынужден добираться на работу или учебу с пересадками, могут существенно экономить. С 1 октября к системе подключилась Башкирская пригородная пассажирская компания. Часовой тариф действует при пересадке с автобуса «Башавтотранса» или электротранспорта на пригородные поезда, следующие по маршруту Дема-Шакша. Введение такого тарифа обсуждается и с частными перевозчиками.

«Умное» ожидание

В рамках повышения удобства транспортной системы до конца октября на «красных линиях» от Телецентра до ДК УМПО планируется установить 106 «умных» остановочных павильонов с электронными табло, способными отображать информацию о движении пассажирского транспорта. На экран будет выводиться информация о номере маршрута, его конечном пункте движения и, главное, времени, оставшемся до прибытия на остановку.

Работа системы основана на сигналах установленных в автобусах и троллейбусах датчиков ГЛОНАСС, передающих информацию о движении в единый диспетчерский центр. Эти данные анализирует приложение «Умный транспорт», определяющее расчетное время, оставшееся до прибытия того или иного транспорта к каждой остановке, которое автоматически выводится на электронные табло. Также могут выводиться данные о погоде и другие полезные сведения.

Новые «умные остановки» также оснащены системой видеонаблюдения, зоной бесплатного Wi-Fi доступа в сеть Интернет, USB-портами, светодиодным освещением, «тревожной кнопкой» и громкоговорителем, который позволяет оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях и правильных действиях в случае ЧП.

Алексей Фатыхов.

Фото Андрея Вдовина.