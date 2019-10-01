Драма в леспромхозе

В Русском драматическом театре новая пьеса - «Зыковы» М. Горького в постановке молодого режиссера Дениса Хусниярова.

Х е в е р н. Когда два сильных лица понимают свои задачи, это очень... важно, особенно для России, в те дни, когда она должна, наконец, бросив всякие эти... мечтания, взяться за простое дело жизни, поставить себя на крепкую ногу...

Удивительно, как в начале прошлого века чувствовали повестку сегодняшнего дня. И многие персонажи здесь тоже вполне современны. Например, Софья, сестра Антипы Зыкова (ее играют Софья Венедиктова и Анна Бурмистрова) - величественная дама в длинном плаще (кажется, художник по костюмам вдохновлялся «Игрой престолов»). Она не очень молода, но все еще красива, хотя это не сразу разглядишь: мало кого украшает тугой пучок на затылке. Разбирается в делах, разговаривает сердитым, резким тоном, по принципу «Мне некогда быть приятной». Потом еще наденет галстук-бабочку и пиджак типа смокинга - словом, женщина-как-мужчина. Но в том-то и дело, что она при всем при этом - женщина, и не какая-нибудь, а тонко чувствующая. Поможет ли ей этот маскарад?

Антипа Зыков, богатый лесопромышленник (в блестящем исполнении Александра Федеряева) - герой сегодняшнего дня: человек, сделавший себя сам. Так и говорит: «Люди! Чем я обязан им? Горем да обидами. Вот она, рука, которой я жизнь свою возводил, - это моя рука!» Но такой человек не может быть любимым героем пролетарского писателя. В нем обязательно найдется какая-нибудь слабость или червоточинка. Например: если кто-то умеет делать деньги, он, конечно же, ничего не смыслит в чем-то более важном.

Пропасть непонимания между отцом и детьми встречается у Горького не в одной пьесе. Но только обычно младшее поколение вступает в спор с родителями как частью старого мещанского мира и готовится строить новую жизнь. А Михаил Зыков (Иван Овчинников, Михаил Веселов) ничего строить не собирается, а вместо этого много пьет. Ну так подобных нигилистов и сейчас хоть отбавляй. (Нет, можно почувствовать, что он человек неглупый, неординарный, но - вы бы ему серьезное дело доверили?) Отец же и не думает принимать какие-нибудь меры, спасать сына от бутылки - он его презирает, как сильный слабого. Настолько, что влюбляется в его невесту Павлу и делает ей предложение. Ну и семейка!

Павла (Дарья Филиппова) - девушка, «которая всегда говорит правду». (Ну конечно, мы ведь никогда так хорошо не знаем жизнь, как сразу после школы, где нам все объяснили про добро и зло).

Но она выросла в монастыре, что сразу делает линию «За все хорошее и против всего плохого» менее убедительной. Насмешка какая-то над настоящими героями, несущими добро и свет. От идеалистов в реальной жизни больше вреда, чем пользы, они способны только «насыпать песку в наш механизм» - нерадостная мысль пришла Горькому в период между двумя революциями, когда общество, казалось, совсем разуверилось в светлом будущем.

Союз молодой красоты и немолодого капитала сегодня снова считается хорошим делом. Но Павла - персонаж несовременный: не стремится к богатству любой ценой. И никто ее не принуждает. Но мы видим, как главный выбор в своей жизни люди делают будто с закрытыми глазами, руководствуясь побуждениями, которые самим потом покажутся странными.

Еще один не очень приятный, но интуитивно понятный персонаж - мать Павлы Анна Марковна (Ольга Лопухова), которая почему-то не отговаривает дочь от неравного брака, хоть и чувствует, что что-то не так. У самой жизнь не сложилась, и единственное, чего она хочет - счастья дочери; казалось бы, должна вызывать только сочувствие. А когда никто не смотрит, оттаскает за ухо девчонку-служанку за пригоршню сахара. Как иногда бывает мелок человек, который звучит гордо! «Свой угол - никогда не пустяки». Под этими ее словами подпишутся все граждане, как взявшие ипотеку, так и не взявшие. Свой угол, деньги - самые надежные вещи в жизни. Для тех, кому не повезло со всем остальным.

В общем, наблюдается дефицит людей, ответственно подходящих к построению своего счастья и счастья близких. Одна только Софья настроена смотреть на жизнь открытыми глазами. Ей и поговорить по душам не с кем. Нет никого, кто не был бы несчастен, не обманывал, не паясничал, не пил горькую. Разве что Шохин (Олег Сальцин) - мелкий лесной чиновник, в прошлом убивший человека. Он хотя бы не прячется за масками.

Еще один персонаж-правдоруб - Матвей Тараканов (Сергей Басов). От сына отрекся, потому что «он не любит Россию», со службы ушел по причине принципиальности и теперь на побегушках у Зыковых. Конечно, удалиться от дел всегда можно. Только тогда от вас ничего не будет зависеть. Словом, он скорее вызывает ироническую улыбку, чем уважение.

Да и вообще здесь таких много. «Вы смешны!» - кричит Софье Хеверн, который и сам в чем-то смешон. Да, вы смешны, смешны, если посреди этой жизни, во время этой драки, где одни не стесняются средств, а другим все равно, требуете какой-то нездешней честности, ответственности, «сердечного доверия к людям»… Или хотите, чтобы вас уважали, хотя на самом деле вы мошенник.

Екатерина КЛИМОВИЧ.