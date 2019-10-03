Озеро Кашкадан осушат и наполнят снова

- Мы пригласили вас, чтобы объяснить, зачем это нужно. Чтобы потом не было слухов и разного рода спекуляций. Озеро никуда не исчезнет. Оно станет только лучше, - обратились спикеры к активистам, пришедшим на общественные слушания по проекту благоустройства парка «Кашкадан».

Обсуждение прошло 30 сентября в актовом зале татарской гимназии № 84. Во встрече участвовали начальник главного Управления архитектуры и градостроительства Уфы Олег Байдин, глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников и директор парка Евгений Дубницкий.

Реконструкция здесь началась в 2017 году по программе «Формирование современной городской среды». Первый этап уже завершен. За это время полностью обновилась площадка для пляжного волейбола. Игровая зона, трибуны, раздевалки, душевые и судейские комнаты теперь соответствуют современным стандартам. Спортивные объекты уже протестированы на городских и международных мероприятиях. Также изменения коснулись пешеходных дорожек, уличного тренажерного комплекса. Зеленая зона пополнилась деревьями-крупномерами.

Настало время второго этапа. На этот раз в центре внимания водоем. В ближайшие месяцы его полностью сольют, дно очистят от ила и углубят на полтора метра.

- При устройстве озера в 2002 году была совершена ошибка. При довольно большой площади зеркала, его глубина всего 2,5 метра. Вода быстро испаряется, дно покрывается толстым слоем ила, активно размножаются водоросли, отсюда и неприятный запах, на который часто жаловались горожане. После реконструкции эта проблема будут устранена, - пояснил Олег Байдин.

Проектом предусмотрено также сооружение глиняного замка, мощностью один метр. Это необходимо сделать, так как водоем в большей степени воссозданный.

С тем, что озеро необходимо углублять и очищать, согласились все присутствующие. Но не обошлось и без волнений.

- Что будет с родниками? И как решится вопрос с небольшим безымянным ручьем, который стекает в озеро со стороны частного сектора? – интересовались сипайловцы.

- С родниками, которые открылись при устройстве озера, все будет в порядке, - пообещал главный архитектор Уфы. – А что касается ручья, то он представляет собой не только талые воды, но и стоковые. Как вы знаете, рядом довольно большая жилая застройка. Для того чтобы их сливы не попадали в озеро, будет устроена система ливневой канализации и очистные сооружения. Они позволят защитить воду озера от загрязнения и обеспечить его подпитку чистой водой.

- Не пострадает ли экосистема? – еще один вопрос, прозвучавший из зала.

- Воду из Кашкадана будут сливать в Уфимку. Значит, у рыб будет возможность мигрировать в речку, - ответили чиновники.

Все основные работы строители планируют провести зимой, чтобы к лету водоем снова наполнить водой, высадить водные растения и заселить его обитателями.

Не обошли стороной и судьбу уток. Кряквы давно облюбовали берега и часто остаются здесь на зимовку. Многие уфимцы специально приезжают в парк подкормить пернатых обитателей.

- Они, конечно, забавные и милые, но надо помнить, что птицы - переносчики многих заболеваний, - отметил директор парка Дубницкий. Однако большинство в зале высказалось за сохранение утиных стай.

Среди присутствующих на слушаниях были и те, кто помнит, как выглядела эта территория до открытия парка в 2002 году.

- Мы переехали в Сипайлово в 1986-м. Получили квартиру в доме №4 по улице Рыльского, - говорит местная жительница Галина Стуколкина. – Сейчас из окна открывается вид на озеро и парк, а тогда здесь были заливные луга и дамба.

По весне старица Уфимки щедро разливалась, и можно было кататься на лодках. Летом, когда вода спадала, на лугу паслись коровы. С появлением вещевого рынка территория стала стремительно захламляться и за несколько лет превратилась в несанкционированную свалку. Когда начали расчистку под будущий парк, пришлось вывезти более сотни КамАЗов мусора.

- Преображение, которое тогда произошло, впечатляло, - продолжает Галина Алексеевна. – Мой сын ушел в армию в 2002-м, а когда через два года вернулся, не узнал родных мест. Так все изменилось.

Но, несмотря на позитивные изменения, пожеланий и вопросов у сипайловцев было немало. В частности, жители просили устроить хороший каток, скейт-парк и детские площадки. Увеличить количество фонарей в северной части парка, установить камеры видеонаблюдения, скамейки и мусорные урны вокруг озера. А также прояснить ситуацию с огороженной территорией. Не обошли тему строительства океанариума. Однако по данному вопросу было решено организовать отдельную встречу.

- Отсутствие фонарей - проблема временная. Старые опоры демонтировали, новые в процессе установки. Потерпите немного, скоро все появится, - ответил сипайловцам Евгений Дубницкий. - Современные детские площадки также проектом предусмотрены. Все необходимое для круглогодичного отдыха в парке будет.

Екатерина МАРКОВА.

Фото Андрея Вдовина.