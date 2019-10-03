Испытание дождем

– После запуска отопления в городе большинство поступающих вопросов про тепло. Но, несмотря на это, свою актуальность не теряют и обращения, касающиеся жилищно-коммунальных услуг, благоустройства, общественного транспорта, дорог и другие, – говорит начальник информационно-аналитического отдела администрации Демского района Эльвира Хайбуллина.

Если одним система помогает решать только что возникшие вопросы, то другим – длившиеся месяцами.

Недоделанная крыша

«Здравствуйте. Жители одной из квартир по улице Правды, 23 страдают от сырости из-за протеканий крыши. Не в первый раз обращаемся в ЖЭУ №34, но они только отписывают: составлен акт, крышу отремонтируют до 20.09.2019. Но воз и ныне там», – пожаловался Сергей Н. в официальной группе района ВКонтакте.

Дом, в отношении которого поступила жалоба, 1988 года постройки, а капитального обновления кровли здесь не было, только по заявкам жителей. Крыша скатная, покрыта водоизоляционным ковром на нетканой или картонной основе. Срок службы такого покрытия по гарантии до 10 лет при благоприятных погодных условиях и правильной укладке. В данном случае он превышен почти в три раза.

Главный инженер и руководство ЖЭУ совместно с представителями УЖХ выехали на место, оценили ситуацию и определили сроки решения проблемы – до 30 сентября.

– С началом сезона дождей подобные заявки учащаются, а укладку мягкой кровли проводить необходимо в сухую погоду, – пояснил директор ЖЭУ-34 Расим Акбаров.

Однако ранее по обращению этого же жителя крышу уже частично ремонтировали. Прогрунтовав основание битумным праймером для улучшения сцепки, постелили рулонный гидроизоляционный материал с крупнозернистой подсыпкой.

– Все сделали по правилам – для покрытия использовали гидроизоляционный материал технониколь с высокой сопротивляемостью воздействию осадков и солнечных лучей. Гарантия на такой материал – 5 лет, а срок службы и того больше, – говорит Расим Шамилевич.

Но проливные дожди «протестировали» ремонт, выявив недоделку.

Оказалось, что при замене кровли необходимо было сделать примыкание к шахте лифта.

– После подписания акта выполненных работ в прошлые дожди мы выходили на технический этаж, проверяли: протечка устранена, – отчитался директор управляющей компании.

Коварство луж

Следующая заявка по инциденту также связана с началом дождей.

«Передвижение по улице Магистральной во влажную погоду сравнимо с прохождением квеста. По четной стороне улицы имеется асфальтовое покрытие, а на нечетной – только дорожка, отсыпанная гравием. В сухую погоду можно передвигаться и по той, и по другой стороне, но даже после небольшого дождя тротуар в определенных местах уходит под воду, а из-за кустов и канавы нет возможности обойти эти лужи, и мы переходим на другую сторону. Но через несколько метров нас и с этой стороны ждет лужа, и мы снова возвращаемся на тротуар. В итоге пешеходы вынуждены два раза перебегать дорогу в неположенном месте, создавая аварийную ситуацию и подвергая свою жизнь опасности», – пишет Гузель А.

Заявка демчанки была передана в МБУ службы по благоустройству. Тут же комиссия во главе с директором выехала на Магистральную.

– Если б не программа «Инцидент», нам не удалось бы сделать ремонт в столь короткие сроки, ведь для этого необходимо пройти ряд процедур, – говорит директор службы по благоустройству Раушан Даянов.

Ведь на любой вид работ в муниципальном учреждении заранее закладывается строка в бюджет следующего года. Только после утверждения муниципалитетом и выделения денег можно приступать к выполнению работы. По данному вопросу дело обстояло так же: после неоднократного обращения жителей было запланировано включение ремонта этой территории на следующий год. Но когда заявка попала в «Инцидент», из резервов выделили средства и отремонтировали около пятидесяти метров тротуара.

– Это только на словах кажется, что 50 метров – небольшой отрезок, но если работать согласно всем правилам, довольно-таки немалая сумма получается, – говорит Раушан Маквиевич.

Для подготовки «дна» необходим песок, ПГС, а для покрытия – техника с горячим асфальтогранулятом, каток для утрамбовывания.

С учетом того что жалоба поступила после проливных дождей, для выполнения работ поставили сроки до 10 октября. Но так как устоялась солнечная погода, удалось отремонтировать уже к первому числу.

– Сегодня мы по новому тротуару пришли в детский сад. Спасибо большое за оперативность и отзывчивость, – ответила Гузель А. на официальной странице района в социальных сетях.

– Система онлайн обращения граждан в районе была введена еще в 2015 году на странице группы «Демчане», через два года появилась официальная группа района, и ветку обращений граждан перенесли туда. К сожалению, невозможно проконтролировать и пересчитать, сколько вопросов поступило, но это самый доступный и быстрый способ общения с жителями, – говорит Эльвира Радиковна.

Алина Гарипова.

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