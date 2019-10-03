О Красном паше снимут документальный фильм

- Если Лоуренс Аравийский – лорд пустыни, то Карим Хакимов – принц, - считают новые исследователи наследия «Красного паши». – Англичанин стал известен всему миру благодаря снятому о нем фильму. Мы хотим, чтобы и наш земляк получил достойное отражение в кино.

Известные общественники Шамиль Валеев и Камиль Бузыкаев известили о сенсационном рассекречивании архивов разведки Великобритании, благодаря чему получены документы, проливающие свет на деятельность легендарного советского дипломата, первого полномочного представителя Советской России в арабских странах.

- Мы получили документальное свидетельство того, что Карим Хакимов играл одну из ключевых ролей на Ближнем Востоке в 20-30 годах, и это только один из этапов его сложного жизненного пути, - рассказал на пресс-конференции в «Башинформе» руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев. - Так называемая британская папка представляет невероятный интерес для историков и политиков, доказывая, что наш земляк объединил народы государством, которое сейчас называется Саудовской Аравией. При этом он в отличие от Лоуренса Аравийского избежал кровопролития.

Разведка донесла…

Историю получения секретных данных английской разведки рассказал юрист, исследователь биографии Карима Хакимова Владислав Юсупов. Она началась с поста в Фейсбуке, на который ответила Елена Карачаева, занимающаяся сферой общественного и культурного обмена в Великобритании.

- Я изучил многие моменты жизни полпреда и понял, что человек такого политического влияния не мог не оставить следа в архивах других стран, - рассказал Владислав. – Мне удалась связаться с друзьями из Англии, которые сообщили, что в архиве МИД Великобритании имеется около ста страниц, касающихся деятельности Карима Хакимова в период до 1929 года.

В британской папке оказались донесения сотрудников дипломатических консульств, агентурные сообщения разведки с описанием его действий. Работа «Красного паши» отслеживалась в течение десяти лет буквально пошагово. К нам попали и перехваченные письма, характеристики, сделанные дипломатами таких стран, как Франция и Испания.

Очень интересно описание того, как Карим появился на Востоке. По сообщениям разведчиков, в Аравию прибыл молодой, бедно одетый человек, не приспособленный к жизни в пустыне. Однако через полгода тональность донесений резко меняется. «Исходя из общебританских интересов просим уделить внимание активной советской миссии», - пишут разведчики. И рассказывают, что через полгода Кариму Хакимову удалось выучить арабский язык так, что он разговаривал без акцента, а также турецкий, персидский, французский, он помогал больным и нуждающимся, и что главное - завоевал доверие короля. Перехваченная дипломатическая почта свидетельствует о том, с каким интересом относились к отношениям россиянина с царствующим двором.

В тот момент Аравийский полуостров находился на пересечении интересов разных европейских государств, и борьба была острой. От успешности работы миссий зависела их позиция на Ближнем Востоке. О любых действиях советского дипломата докладывали министру иностранных дел Великобритании Чемберлену. В документах упоминаются также другие известные имена и ключевые моменты истории того времени. После принудительного отзыва Карима Хакимова из Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сауд отказался принимать любого другого полномочного представителя СССР, а после его казни в 1938 году Саудовская Аравия прекратила дипломатические отношения с СССР, которые были восстановлены только 17 января 1990 года.

После прекращения дипломатических отношений с СССР саудиты обратили свои взоры на Великобританию, а их страна попала под культурное, экономическое и политическое влияние Запада.

Красный паша возвращается

- Все эти наблюдения подтверждают героический облик нашего соотечественника, человека вне времени, - считает Владислав. – Исследуя бумаги, я почувствовал себя Шлиманом, нашедшим Трою.

Журналистам было рассказано, что публикация каждого документа должна согласовываться – разрешением занимается МИД России, который также консультирует башкирских историков. Кстати, изучением биографии Карима Хакимова занимаются не только у нас в республике, но и в Англии и ряде европейских государств.

О нем рассказано не так уж и много. Старшее поколение знает из воспоминаний Лутфи Гадилова, который реабилитировал имя полпреда в период «оттепели». Также с большим успехом в 80-е годы история «Красного паши» была рассказана со сцены Башдрама, когда выросло не одно поколение людей, поверивших, что мальчик из глухой деревни, которая отапливалась кизяком, достиг глобальных высот.

- Конечно, я слышал о Кариме Хакимове, но когда погрузился в тему, мне стал очевиден масштаб его личности, - считает известный карикатурист Камиль Бузыкаев, ставший продюсером фильма. - В его лице я хотел бы видеть объединяющую силу республики, у нас должен быть такой национальный герой.

Общественники сообщили, что сценарий к документальному фильму уже пишется, а к съемкам приступят в ближайшие месяцы.

- В ленте будут рассказаны новые интересные факты. К тому же зрителей несомненно заинтересует игра разведок, дипломатии, зарождение нового государства и то, что наш земляк сыграл в ней одну из главных ролей, - резюмировал Владислав Юсупов. – Мы должны дать людям возможность узнать про Карима Хакимова наиболее доступным способом, который проник бы в сердца не только жителей Башкортостана, но и россиян, англичан, жителей Аравийского полуострова.

Зиля БАДРИЕВА.