По пути развития

В Уфе проходят крупнейший в Приволжском федеральном округе форум «УралСтройИндустрия» и выставка «Транспорт Урала». Столица республики в очередной раз стала центром деловой активности в сфере транспорта и строительства.

- Событие для нас очень важное, поскольку в рамках реализации указов президента Российской Федерации Владимира Путина мы активно занимаемся реализацией национального проекта в области модернизации транспорта и безопасных качественных дорог. Это серьезный вызов. Но уже с начала исполнения проектов мы только по федеральным дорогам выполнили почти в четыре раза больше объемов, - сказал глава Башкортостана Радий Хабиров, добавив, что в области строительства поставлены не менее амбициозные задачи, например, увеличение объемов жилья в полтора раза.

В рамках форума состоялось пленарное заседание, приуроченное ко Дню Куйбышевской железной дороги, в ходе которого обсудили актуальные вопросы и заключили три соглашения о сотрудничестве на 2020-2024 годы, которые могут существенно изменить жизнь республики. Одним из них предусмотрено строительство двух новых железнодорожных веток, соединяющих Уфу и Агидель, а также Сибай с оренбургским селом Сара.

- Они станут альтернативным путем перевозок грузов по коридору Север - Юг и Транссиб, позволят сократить расстояние до пограничных пунктов пропуска Орск и Сагарчин от Москвы и Санкт-Петербурга на 430 и 250 км соответственно. По существу мы прорубаем новое железнодорожное транспортное сообщение между Балтикой и странами Центральной Азии, - сообщил и.о. председателя Госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов.

Во втором документе речь идет о взаимодействии при разработке проекта строительства вторых сплошных путей на участке Дема - Южная - Иглино, так называемый Южный обход Уфы.

- Практически весь пассажиро- и грузопоток, который идет по территории республики, рассекает Уфу. Мы предлагаем увести грузопоток в обход. Это даст возможность использовать существующие линии для более эффективных и удобных сервисов пригородного транспорта, - отмечал Радий Хабиров ранее.

Третье соглашение предусматривает интеграцию пригородного железнодорожного сообщения в городскую транспортную схему.

- Уфа берет на себя обязательства по строительству пяти транспортно-пересадочных узлов. Один проект уже почти готов, по остальным мы должны до 2021 года подготовить проектно-сметную документацию и начать строительство, - отметил мэр Ульфат Мустафин, подчеркнув, что у жителей появится возможность легко и быстро добраться до города.

На форуме представили новый бренд «Транспорт Башкортостана». Разработанный логотип символизирует башкирскую тамгу, визуально напоминающую букву «Т» (транспорт), которая вписана в элемент геолокации. Бренд разрабатывался в течение последних нескольких лет и включает в себя элементы оформления остановок, внутреннего убранства общественного транспорта и даже требования к водителям и кондукторам.

ВДНХ-Экспо превратилась в масштабную выставку, где свои достижения представили строительные и транспортные компании региона; на улице демонстрируется новейшая спецтехника. И есть на что посмотреть, также можно принять участие в розыгрышах и интерактивных программах. Например, Центр организации перевозок организовал акцию: каждый, кто сфотографируется с макетом карты «Алга» и опубликует селфи в соцсетях с хэштегом #картаАлга, получит в подарок заветный пластиковый прямоугольник. Теперь картой можно оплатить проезд не только в городском транспорте, но и в электричках, что выйдет дешевле на три рубля.

На стенде Куйбышевской железной дороги можно купить билет на поезд в любой конец нашей необъятной страны, узнать актуальное расписание или рассчитать перевозку масштабного груза в контейнере.

- Онлайн-магазин перевозок, новый сервис РЖД, позволяет заказать перевозку, отследить ее и получить финансовые документы, находясь в любой точке мира. Это становится все более популярным не только у коммерсантов. Таким образом не сложно отправить любой груз, автомобиль, стройматериалы или домашний скарб во время переезда в другой город, - рассказывает специалист компании Елена Лебедева.

Стенд аэропорта «Уфа» строг и лаконичен: видеоролики демонстрируют достижения предприятия и перспективы развития маршрутной сети, расширение программы полетов в разных направлениях. Все самое интересное прозвучит сегодня на круглом столе «Воздушный мост. Развитие региональных перевозок», где свое мнение выскажут руководители Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, авиакомпаний «ЮТэйр» и «Азимут». А если подойти с расспросами, можно узнать, что в настоящее время ведется строительство терминала первой зоны прилета. Это позволит существенно разгрузить существующие площади, создать большой зал ожидания и увеличить пропускную способность аэропорта.

О том, как делают наши дороги, расскажут представители филиала АО «Башкиравтодор» - завод «Ремстройдормаш». Образцы щебня, битума и дорожных смесей можно исследовать и даже приобрести – мешок «холодного» асфальта стоит всего 250 рублей, правда, хватит его примерно на полметра садовой дорожки. Зато можно обойтись без тяжелой техники.

Рядом разворачивается настоящее шоу: интернет-магазин инструмента и автохимии демонстрирует различные «присадки» для очистки двигателя. В воздухе витает острый запах бензина и масел, сверкают стеклянные колбы, профессионалы спорят, какая химия более действенна, оценивая осадок на дне пробных образцов.

Юлия ПАХОМОВА.

Фото Риты Ишнязовой.