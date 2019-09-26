Платить за тепло будем по-новому

В Башкирии начнут взымать плату за тепло по новой схеме. Если до настоящего времени жители платили разделенную стоимость за потребленную услугу в течение всех 12 месяцев, то теперь расчет будет производиться только во время отопительного сезона.

Как пояснил на встрече с журналистами заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Марат Шангареев, в соответствии с постановлением правительства РФ самостоятельно выбрать способ оплаты могут все субъекты.

– Пользуясь этим, правительство РБ в 2018 году приняло решение о том, что с начала отопительного сезона 2019 года в республике во всех муниципальных образованиях будет применятся способ оплаты по схеме «1/8». Это было сделано в прошлом году, потому что согласно федеральным нормативно-правовым актам данный документ должен приниматься за год до введения в действие нового способа оплаты, – сообщил Марат Равильевич.

– Суть данных изменений в том, что ранее, когда за услуги отопления оплачивали в течение года, жителям домов, оборудованных приборами учета, по итогам года делали корректировки. Эти перерасчеты вызывали возмущение населения, - пояснил заместитель председателя государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору Азамат Кутлугулов.

Переход на оплату по факту сделает расчет более прозрачным и снимет часть жалоб, рассчитывают власти.

По словам заместителя председателя Госкомитета Башкирии по тарифам Наиля Шарафутдинова, способ оплаты на размер самого тарифа не повлияет. Тарифы на 2019 год, утвержденные еще в 2018-м, останутся прежними.

По итогам этого года перерасчет жителям все-таки будет сделан. Поскольку до начала нынешнего отопительного сезона население платило по старой схеме. А в дальнейшем уже в зимние месяцы расчет будет вестись по приборам учета. Таким образом, следующим летом плата за отопление взыматься не будет, а останется только за горячую воду.

Как и раньше, при оплате ЖКХ можно пользоваться мерами соцподдержки. Это субсидии и ежемесячные денежные компенсации льготникам. Пока выплата рассчитывается исходя из размера регионального стандарта, но сейчас рассматривают новый порядок. Сколько гражданин будет тратить на коммунальные расходы, столько в процентном соотношении ему будут компенсировать. Принятие нововведения пока откладывается из-за отсутствия информационного обмена с поставщиками коммунальных услуг в электронном виде, поскольку еще нет данных о ежемесячных фактических расходах.

Квитанции с оплатой за отопление по новому способу «1/8» жители Башкирии получат уже в октябре. Расчет начнется со дня начала отопительного сезона — 23 сентября 2019 года.

Мария Николаева.