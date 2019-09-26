Отголоски старины на современных сайтах

Старинные изделия не только украшают быт, но и могут стать источником дохода – с годами их ценность заметно растет. Кроме того, приобретение антиквариата считается одним из надежных способов вложения денег. Со временем валюта и золото могут резко потерять в цене, а раритетная вещь, наоборот, дорожает. Хотите пополнить свою коллекцию артефактов? Найти ценный экспонат можно не выходя из дома.

Начиная от редких икон и заканчивая старым колесом от телеги, выловленным в реке, можно найти, как оказалось, на интернет-сервисах. К примеру, на виртуальной торговой площадке Аvito один из уфимцев разместил объявление о продаже серебряной ложки времен царской России. «Ложка 84-й пробы за 6 600 рублей. На изделии выбиты выпуклые цифры клейма», – пишет владелец.

Ранее подобные предметы могли позволить себе исключительно богатые семьи. Известно, что в восемнадцатом веке существовало свыше десятка различных проб, в зависимости от процентного содержания серебра в сплаве. Но уже к концу девятнадцатого века востребованными остались всего четыре. 84-я входила в эту четверку. В ее составе 84 части серебра, остальные 16 – добавки других металлов.

Согласно информации, представленной владельцем, столовый прибор украшен эмалью в технике финифть. По легендам, такие ложки носили офицеры царской армии в нагрудном кармане в качестве талисманов. Как правило, супруга или мать, провожая воина, делали заговор. В походе он напоминал солдату о домашнем очаге, о близких, оберегал от несчастий.

Листая страницу с объявлениями далее, коллекционеры найдут для себя многообразие музыкальных инструментов, покрытых магическим налетом старины. Немецкое фортепиано «Ed.Seiler» ждет нового хозяина. «В России таких инструментов единицы. Цена снижена из-за срочности в продаже. 180 тысяч рублей», – пишет владелица.

«Seiler» – одна из самых крупных фирм, выпускающих рояли и пианино, носящая фамилию мастера. Ее история началась в далёком 1849-м. Первый инструмент Эдуард Зайлер изготовил в городе Легнице. В 1872 году в Москве его фортепиано наградили за «неподражаемое великолепное звучание». Это стало большим толчком для развития производства. Инструменты, выходящие из стен фабрики, получили мировое признание. Рояли марки «Зайлер» приобрели такие корифеи мирового музыкального искусства, как итальянский певец Энрико Карузо и композитор Руджеро Леонкавалло.

Нашему корреспонденту удалось дозвониться по указанному номеру.

– Добрый день. Вы продаете фортепиано «Seiler»? Не жалко расставаться с таким ценным экспонатом?

– Инструмент действительно шикарный, с интереснейшей историей! Продаю вынужденно, со слезами на глазах. Его приобрели для меня родители в 2004 году, когда я была студенткой, училась в академии искусств. Купили фортепиано у очень интеллигентной семьи. Они рассказывали, что к ним специально приходил пианист, заслуженный артист Башкирской АССР Вадим Наумович Монастырский, чтобы поиграть на этом инструменте, – пояснила женщина по телефону.

Не менее интересная и функциональная вещица выставлена на продажу в разделе «Спорт и отдых». Шахматные часы Орловского часового завода 1954 года выпуска.

– Расскажите, пожалуйста, вы профессиональный шахматист? Как у вас появились эти часы? И почему решили от них избавится?

– Часы приобрел для себя мой дед. И он, и мой отец играли в шахматы. Я и сам кандидат в мастера спорта по шахматам. В первое время пользовался часами, теперь – нет. Продаю в связи с необходимостью всего за 900 рублей, хотя на сайтах других городов подобные стоят 4 тысячи, – рассказал владелец.

Шахматные часы для контроля времени используют и для других настольных игр, таких, как шашки, нарды. Необходимость прибора возникла, поскольку партии тянулись много часов подряд, иногда даже сутками. Игроки зачастую брали соперника «на измор». Иногда это им удавалось.

Просматривая городские объявления, натыкаешься на старинный сервант. Его по достоинству оценят любители исторического стиля. Венгерская мебель, изготовленная из цельного дерева, прекрасно впишется в любой винтажный интерьер.

– Он был произведен в Будапеште в 1926 году. Принадлежал нашим бабушке с дедушкой. Сохранился в первозданном виде, не реставрировался. Верхний шкаф со стеклянными дверями закрывается на ключ. Продаем, потому занимает в квартире много места, – пояснила хозяйка, оценившая инструмент в 5 тысяч рублей. Аналогичная мебель в других предложениях оценивается и в 15 тысяч, и в 20 тысяч рублей.

И напоследок, если вы начинающий коллекционер и только осваиваете новое занятие – не стесняйтесь внимательно изучать каждую вещь, которая пришлась по вкусу. Тогда поймете, насколько замечателен и многогранен мир антиквариата. А со временем ваше хобби обязательно превратится в образ жизни.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото с сайта Avito