«Главное – вы поступали честно»

В республике произошло беспрецедентное политическое событие – создан Совет при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Звучит вполне обыденно и официально, однако это первая в республике «пилотная» организация подобного рода, в которую к тому же вошли самые разные люди, включая оппонентов нынешней власти.

Самым неожиданным и даже шокирующим шагом руководства региона стало назначение председателя Совета – им стал самый активный кандидат прошедших выборов Владимир Барабаш. Заместитель – известный в столице «коммунальный» правозащитник Вадим Беляков, ответственный секретарь – экс-кандидат на пост главы Зульфия Гайсина.

– Я сомневался, нужно ли нам создавать общественную структуру, где соберутся довольно сложные для власти люди, которые будут честно говорить о проблемах, указывать на наши ошибки. Но в итоге я принял решение о создании такого органа, – сказал на первом заседании Совета глава региона Радий Хабиров. – Для меня это прямой источник информации о тех событиях, которые происходят в обществе, в нашей республике. Уверяю вас, что буду очень серьезно относиться к тому, что вы говорите, что вас волнует, на чем вы настаиваете. На вас, коллеги, большая ответственность – довести до меня все, что касается нарушения прав человека, обратить внимание на те или иные действия государства, вносить предложения о том, какие меры нужно принять власти, чтобы институты гражданского общества у нас развивались, чтобы они были действенными, эффективными, чтобы власть их слышала.

Участники заседания обсудили организационные вопросы, а также отметили те проблемы и сферы жизни общества, которые требуют особого внимания. Уполномоченный по правам человека в РБ Рим Каюмов предложил создать комиссии, которые охватили бы разные сферы общественной жизни и более целенаправленно решали назревшие вопросы. Известная правозащитница Альмира Жукова обратила внимание на работу судей, на что Радий Хабиров, как юрист, ответил цитатой из Конституции: вмешательство в судебную деятельность недопустимо. Вопрос по судебным приставам он нашел интересным и предложил рассмотреть в соответствующей комиссии. Все резолюции Совета будут направляться в законодательные и исполнительные органы власти, а юридические инициативы после обсуждения в региональном парламенте - в федеральный центр. Также Радий Фаритович предложил собрать «в единые авторитетные руки» деятельность по грантам, которые все чаще попадают в одни и те же НКО.

Совет будет собираться раз в полгода, но такое положение не устроило некоторых его членов. Как пояснил Владимир Барабаш, собрания рабочих групп и комиссий будут вестись по мере необходимости, хоть ежедневно. А пока налаживается взаимоотношения с властями разных уровней, работа будет весьма интенсивной.

– Благодарю вас за то, что приняли предложение и вступили в состав Совета. Среди вас люди, прошедшие довольно сложный жизненный путь. Но главное – вы всегда поступали честно, хотя для многих из вас это было непросто, – отметил Радий Хабиров.

Спортсмен-паралимпиец, десантник, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске в 2015 году, Рустем Набиев считает, что Совет сформировался также благодаря голосованию в соцсетях. Когда Радий Хабиров выложил пост о создании организации и предложил называть имена, многие упомянули и Рустема.

- Я всегда хотел добиваться справедливости и быть полезным для общества, поэтому согласился войти в состав, - говорит он. – Для этого у меня как у официального представителя Совета появятся дополнительные права.

Однако список членов Совета несколько озадачил главного редактора «КоммерсантЪ-Уфа» Наталью Павлову:

- Я послушала и поняла, что каждый человек состоялся в определенной области и им будет сложно согласиться с тем, что есть и другие важные темы. Допустим, я бы хотела выступить по теме митингов, в частности равных прав по их проведению и возвращения центровых площадок. Надеюсь, что самые насущные проблемы, как то вопросы бедности, обеспечения медикаментами, будут востребованы в этой пирамиде персон.

В свою очередь Владимир Барабаш заверил, что никаких ограничений по защите гражданского права не будет. По экологии, ЖКХ, образованию и другим проблемам создадут рабочие группы и комиссии. Для граждан откроется приемная, будет создан сайт, куда можно направлять жалобы.

- Это большой шаг и для республики, и для России: немногие субъекты могут похвастать тем, что у них есть Совет по правам человека, - подчеркнул председатель СПЧ Владимир Барабаш. - Смелый шаг и для главы. Если посмотрите список - это во многом неудобные для власти люди. И то, что нас собрали и дают определенный карт-бланш на работу и с гражданским обществом, и с правами людей, дорогого стоит. В первую очередь, для нас возможность систематизировать те или иные проблемы жителей республики, доводить их до руководства и, надеюсь, получать прямые ответы от власти, а не вступать в переписку и ждать решения годами. Посмотрим, насколько мы сможем реализовать все эти возможности.

Зиля БАДРИЕВА.