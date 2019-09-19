В дыму кальянной

- После того как в доме №7 к.1 по улице Мустая Карима год назад открылась кальянная, мы потеряли покой. Посетители заведения шумят, порой ведут себя неприлично, а также мы заметили, что туалет устроили прямо на улице. Недавно в восстанавливаемой Хакимовской мечети состоялось торжественное поднятие минаретов с участием главы Ленинского района. Хотелось бы, чтобы в этом богоугодном месте не было такого заведения, – пожаловалась в редакцию Эльвира Х.

Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, одноэтажное нежилое помещение находится в частной собственности с 2005 года. Сегодня здесь помимо кальянной располагается ресторан доставки еды.

В администрации Ленинского района нам сообщили, что жалобы на заведение периодически поступают. Однако сотрудники муниципалитета могут лишь провести профилактическую беседу с арендатором и подготовить запросы в различные инстанции. Одно из обращений, с просьбой провести проверку кальянной по вопросу соблюдении действующего санитарного законодательства, было направлено в региональный Роспотребнадзор.

Сам собственник уверяет, что им были проведены коммуникации: вода, канализация, газ.

- Все сделано по закону, документы имеются, - говорит он.

Чтобы убедиться, вместе с сотрудницей отдела координации торговли районной администрации мы выехали на место. Открывается заведение в 16 часов. Внутри очень темно, и с трудом можно рассмотреть даже лица сотрудников. А санузел имеется, даже два. В кальянной мы застали арендатора.

- Знаю, что жители соседних домов жаловались, что наши гости справляют нужду на улице. Но это не так. Санузлы у нас есть, они работают, - говорит он.

Еще один вопрос – шум, который создают посетители заведения. Усугубляет ситуацию и громкая музыка. Жить по соседству с кальянной уфимцы не согласны.

- Мы обращались в отдел полиции №4, Центр общественной безопасности. Данный участок находится под постоянным контролем. В отношении предпринимателя было составлено уже несколько протоколов об административных правонарушениях, - пояснила начальник отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации Ленинского района Юлия Камалова.

Жалуются и на несоблюдение противопожарных рекомендаций. Но и этот факт не подтвердился.

- В данном здании два эвакуационных выхода. С персоналом заведения проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности по недопущению использования открытого огня, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РБ Радик Хабибов.

Мы будем держать ситуацию на контроле.

Иван ЗАРОКОВ.

Фото Андрея ВДОВИНА.