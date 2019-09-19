Шаверма по-уфимски или, Что завернуто в лаваш

Пряный запах специй заполонил пространство. Лепешка с начинкой еще румянилась на «электрических углях», а повар уже колдовал над следующей. Быстро бросил начинку, густо полил майонезом. Духота и спешка еще не стали для парня привычными. Потому он и забыл надеть перчатки, а овощи порезал грязным ножом. Разве запомнишь столько мелочей, когда люди ждут?

С чего все началось

…Вернувшись на работу с обеда, менеджер Александр Бойко почувствовал недомогание. Перекусывать шаурмой в закусочной на углу ему приходилось часто, и до сих пор обходилось без последствий. Однако сейчас живот сковала боль, лоб стал горячим. Не дожидаясь худшего, вызвал скорую помощь. Врачи практически сразу поставили диагноз: пищевое отравление.

В тот же день с аналогичными симптомами в больницы Уфы поступило еще полтора десятка человек. Несколько из них попали в реанимацию. Все отравившиеся накануне кушали в одной и той же точке общепита. Проверка подтвердила: на кухне здесь антисанитария, а продукты заражены золотистым стафилококком. Его бактерии были обнаружены в протухшем мясе, на листьях салата, а также у одного из рабочих. Не удивительно, что ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Возникает резонный вопрос: в каких еще точках общепита лучше не кушать?

- Добрый день! Мы участники федерального проекта «Народный контроль». Пожалуйста, покажите медицинскую книжку! – обращается к повару депутат Госсобрания - Курултая РБ Гульнур Кульсарина.

Местечко у парка имени Якутова многолюдное, от клиентов нет отбоя. Тем не менее, повар вешает табличку «перерыв» и достает документы.

На всякий случай показывает и паспорт, говоря, что с ним нет проблем. Чего не скажешь о врачебном допуске. Медицинский осмотр мужчина прошел, но в мае прошлого года. Стало быть, на данный момент медицинская книжка просрочена.

Тайна авторского соуса

Тем временем председатель общественного совета проекта Алексей Прокофьев осматривает рабочее место. Внешне оно выглядит чистым. Интересно, что в холодильнике? Потенциальных источников заражения два, это - мясо и яйца в составе майонеза. Тем более что последний чаще всего не покупается, а делается на месте самим поваром – так дешевле. Внешне ведерко с белым соусом нареканий не вызывает. А вот емкость с томатным кетчупом должна храниться отдельно от овощей.

По словам повара, «мясо как раз только что закончилось». Документы на него почему-то остались у руководства. Словом, неизвестно откуда привезено сырье, прошло ли оно ветеринарный контроль, и так далее. Однако полномочия «Народного контроля» - сугубо профилактические. Без халатов его участники не могут попасть на кухню, оставаясь с внешней стороны прилавка. Другое дело, что многие нарушения видны и отсюда. И уже в течение недели по следам контролеров пройдет рейд уже Роспотребнадзора.

Следующая точка проверки – буквально через дорогу. Пока идем, кто-то шутит: лучше быть вегетарианцем, чем есть непонятно что. А спустя минуту на рекламном щите замечаю, что даже шаурма бывает в растительном варианте. Правда, безопаснее это ее не делает. Ибо на посуде и кухонных инструментах нет никакой разделяющей маркировки. Равно как и на досках, мисках, контейнерах.

- Существуют элементарные правила. Так, для разделки овощей нужно использовать один нож, для окорочков – другой. То же касается и используемой посуды. Эти продукты даже храниться должны отдельно! – объясняет повару Алексей Прокофьев.

В ответ тот согласно кивает, даже записывает в тетрадь. Между делом говорит, что работает недавно и тонкостей еще не знает. Однако все эти вещи должно объяснять руководство…

Зато о составе шаурмы мужчина рассказывает без запинки, добавляя: рецепт простой, можно готовить даже дома. Как минимум, дешевле, как максимум – безопаснее для здоровья. Хотя в данной точке общепита за чистотой следят. Но учитывая наплыв покупателей, это не всегда просто.

Шарашкина контора

Уже уходя, проверяющие замечают жужжащих в кладовке мух. Кафе оборудовано отдельной кухней, туалетом, есть возможность помыть руки. Однако проверка от Роспотребнадзора все-таки потребуется. Следующая кулинарная точка – в паре сотен метров, еще минуту назад она работала. Однако сейчас вдруг закрылась без видимых причин. Участники «Народного контроля» не удивлены. То, что здесь уфимцев кормит очередная «шарашкина контора», видно даже из вывески.

- Обратите внимание: не указаны даже часы работы. Также сложно сказать, ИП это или ЧП. Зато есть слово «халяль». Сейчас оно превратилось в бренд, его используют очень часто. Однако реальное соответствие этим стандартам проверить сложно, - отмечает Прокофьев.

Едем в сторону Аграрного университета. Еще одно кафе уличного формата встречает нас запахом кыстыбыев. Это «бабушкино блюдо» не забыто, более того, пользуется популярностью. Юношу в фартуке наш визит не смущает: с медкнижкой все в порядке, дело свое знает. Однако вопросы возникают к директору заведения.

Например, касательно отсутствия уголка покупателя. На что бизнесмен уверенно парирует: его нет даже в крупных сетях фастфуда, закон это позволяет. Другое дело, что та же информация о правах покупателя должна быть доступной. А в кипе предоставленных бумаг есть все, что угодно, кроме нее.

Изменится ситуация или нет – узнают уже сотрудники надзорных органов.

- Подводя итог, можно сказать: причина такой ситуации в банальном отсутствии знаний. Что недопустимо, ведь речь идет о здоровье людей. Еще раз повторюсь, наш рейд был больше профилактическим, привлекать к ответственности мы не можем. Но выявленные нарушения касаются как закона о торговле, так и санитарных норм. Сегодня мы провели визуальный осмотр, проверили наличие документов. Бывает и так, что они оказываются поддельными. Тогда практикуем контрольные закупки и выявляем качество лабораторным путем, - говорит Гульнур Кульсарина.

Безусловно, серьезными последствиями грозит отсутствие медицинской книжки. В данном случае физическому лицу грозит штраф до пяти тысяч рублей. юридическому – в десять раз больше.

По идее наказание за другие нарушения должно быть не менее строгим. Однако здесь есть нюанс: согласно закону, надзорные органы могут проверять общепит лишь раз в определенное время. Кроме того, количество уличных кафе в последнее время многократно увеличилось. Так, только между остановками транспорта «Аграрный университет» и «Госцирк» мы насчитали более тридцати точек питания. Есть некоторые пробелы и в законодательстве, регламентирующем их работу. В этом плане перед парламентариями стоит непростая задача. С одной стороны, нужно оставить бизнесменам свободу развития, с другой – четко обрисовать границы их ответственности перед клиентом.

Егор СОЛНЦЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.