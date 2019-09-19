Заплати долги, не то обойдешься без авто!

О том, что штрафы за административные нарушения нужно оплачивать своевременно, знают все. Но, как показывает практика, не делают этого. При этом некоторые граждане относятся снисходительно к задолженностям, сумма которых порой превышает десятки и сотни тысяч.

Федеральная служба судебных приставов посещает их квартиры и изымает ценные вещи в счет уплаты долга. Вместе с административной комиссией и представителями ЦОБ в рейд отправился наш корреспондент.

Квартира, которую решили навестить в первую очередь, находится в бывшем общежитии Тепловозоремонтного завода, которое давно превратилось в многоквартирный дом. За железной дверью – несколько комнат, объединенных общей кухней и санузлом. Слышатся легкие шаги, но никто не открывает, несмотря на настойчивый стук охранника общежития и инспектора ЦОБ. Выясняется, что по искомому адресу живет девушка с ребенком, которую частенько навещает тот самый должник.

Только за этот год административная комиссия по Ленинскому району вынесла более 3 тысяч постановлений о штрафах. Из них 814 направлены в службу судебных приставов на взыскание на общую сумму 1 млн 216 тыс. Чаще всего штрафуют за складирование мусора в неположенном месте, несанкционированную торговлю и парковку в запрещенных местах, некоторых наказывают за дебоширство и шум в ночное время.

- В случае выявления правонарушений мы составляем протоколы. Комиссия рассматривает дело, выносит постановление о наложении штрафа и если деньги не поступили в срок, то дело передается в службу судебных приставов, - говорит старший инспектор МБУ ЦОБ по Ленинскому району Эльвира Гайсина.

Мы едем по следующему адресу.

В центре города такой дом встретить не ожидаешь – потемневший, от времени деревянный барак с заколоченными окнами кажется необитаемым. Но во дворе заходится лаем собака на цепи, стоит блестящая «Тойота», на веревках сушится белье. Толкнув ржавую калитку, оказываемся во дворе. Входов несколько – незаметные с улицы крылечки увиты цветами и аккуратно побелены, а вот потертая дверь, за которой должен таиться должник, заперта на висячий замок. Если присмотреться, можно увидеть, что провода, ведущие в квартиру, обрезаны. Догадки подтверждает соседка, вышедшая на шум во дворе.

- Здесь давно не живут, только иногда заходят. За долги газ, свет и воду в квартире перекрыли, - объясняет она.

Соседний двор, окруженный старинными кирпичными трехэтажками, встретил приставов разухабистой музыкой из припаркованного «Лифана», номер которого оперативно отправляют на проверку по электронным базам – вдруг машина «отдыхающих» принадлежит неплательщику?

Дверь должника, похоже, не открывали давно: углы проема затянула густая паутина. Когда-то он создал ИП, открыл торговую точку, но не позаботился о вывозе мусора и проигнорировал административный штраф. Сейчас старается не появляться по месту прописки. На стук никто не отзывается, но помощь пришла неожиданно с улицы. Подвыпившие мужчины из «Лифана» подсказывают, что темно-зеленая «Волга», врастающая колесами в землю у подъезда, принадлежит тому, кого разыскивают. Информацию проверяют по базе. Номера сняты, но сквозь слой грязи на стекле можно разглядеть талон на техосмотр, где есть вся информация. Действительно, авто должника. Инспектор вызывает эвакуатор – машина будет конфискована в счет уплаты. Судя по внешнему виду, «Волгу» отправят на металлолом. Если, конечно, владелец не оспорит действия приставов.

- Только за первое полугодие в Ленинском районе в исполнительном производстве находится более 25 тысяч административных штрафов, каждый на сумму от 3 тысяч рублей, комментирует старший судебный пристав Ленинского районного отдела судебных приставов УФССП России по РБ Руслан Гайнетдинов. - Их не оплачивают около 40% должников. В случае если нам не открыли дверь или хозяева отсутствуют, применяем другие меры принудительного характера — ограничение на выезд из России, запрет на пользование водительским удостоверением.

Дальнейшие события разворачиваются неожиданно: поступает информация, что «Лифан», служивший для соседей кафе-шантаном, тоже находится в аресте. Его владелец задолжал государству около 70 тысяч рублей.

На подмогу комиссии приехали спецсотрудники Федеральной службы, обеспечивающие порядок. Крепкие парни в бронежилетах убедительно просят освободить транспортное средство, которое отправится на штрафстоянку. Пусть и не сразу, но мужчина отдает ключи, выгружает личные вещи из салона и багажника. Как выяснилось, он давно лишен водительских прав, поэтому рейды ГИБДД его не коснулись. Китайский внедорожник отправляется на штрафстоянку вслед за ретроавтомобилем советского производства.

Обжаловать в суде действия приставов, оплатить долг и вернуть арестованное имущество неплательщики могут в течение 10 дней. Если мужчина не сделает ни того, ни другого, его авто оценят, а затем отправят на торги.

- Успех рейду обеспечивает масштабная подготовка: по электронным базам проверяется, есть ли у должника ценное имущество, уточняются адреса и номера телефонов. Меры принудительного характера приставы могут применять с первого же дня возбуждения дела, хотя, как правило, должнику дается пять дней, чтобы решить проблему мирно, - сообщает заместитель старшего судебного пристава Ленара Маннапова.

Не стоит думать, что гражданин без автомобиля и ценного имущества может игнорировать требования приставов и не платить штрафы. К злостным «уклонистам» применяют и более суровые меры, например, удвоение суммы или арест до 15 суток, после которого штраф все равно придется платить.

Юлия ПАХОМОВА