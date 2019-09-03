Вперед, Мустай!

Вчера, 11 сентября, на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде состоялся торжественный спуск на воду круизного лайнера «Мустай Карим».

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в своем выступлении акцентировал внимание, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма, и полпред выразил уверенность, что такой современный корабль будет способствовать и росту количества туристов, отправляющихся в речные путешествия по регионам ПФО.

- Этот корабль построен по заказу Республики Башкортостан, и я рад, что с нами здесь сегодня Радий Хабиров, только что получивший серьёзную поддержку жителей республики. «Мустай Карим» - отличный пример межрегионального сотрудничества и значимый результат совместного труда, - отметил Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода «символом возрождения пассажирского судостроения в России». «Особую гордость вызывает то, что первое судно построено у нас на заводе «Красное Сормово», — подчеркнул он. — Я надеюсь, что наш завод будет загружен не только строительством сухогрузных судов, но и будет строить пассажирские».

Глеб Никитин также отметил, что у пассажирского судоходства на Волге огромные перспективы, но для этого нужно не только строить теплоходы и другие суда, но и развивать инфраструктуру. «Когда начнется навигация, я попробую найти промежуток в рабочем графике, чтобы принять участие в путешествии на этом судне», — добавил глава области.

В свою очередь врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность нижегородцам и сотрудникам завода «Красное Сормово» за теплое отношение к народному поэту Башкортостана:

- Для жителей республики Мустай Карим — человек необыкновенной воли и мужества. Он прошел Великую Отечественную войну и весь израненный вернулся домой. Стал для нас символом мудрости и стойкости. Спасибо нижегородцам за то, что вы возрождаете веру и гордость за российское судостроение, — сказал Радий Хабиров.

Как отметил президент Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов, пассажирские суда в России не строили 60 лет. «Тех, кто строил пассажирские суда в 1959 году, уже не осталось. И мы смогли собрать ключевые компетенции. Хорошо поработали инженеры, чтобы в сжатые сроки спустить на воду судно в высокой степени готовности», — заявил он.

Генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин сообщил, что в настоящее время готовность судна составляет около 80%, его корпус полностью закончен, на судно погружены каюты. «Оно готовится к ходовым испытаниям. Основная задача — чтобы до конца навигации в этом году судно их прошло. Зимой уже будем заниматься доводкой и отделкой судна, чтобы с началом навигации следующего года оно вышло в рейс», — отметил Першин.

Генеральный директор компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов рассказал, что сам он родом из Башкирии и в детстве учил стихи Мустая Карима. «Когда к нам обратились с просьбой назвать судно в честь его 100-летия, мы с удовольствием откликнулись», — сообщил Ришат Багаутдинов. По его словам, новый теплоход будет ходить из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, а также в Астрахань и Ростов-на-Дону.

Директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова прочла строки из стихотворения народного поэта Башкортостана:

««По Белой, басистый и гордый,

Смешной пароходик чадит.

В лаптях, в тюбетейке потертой

На палубе мальчик сидит...», —

написал Мустай Карим в одном из своих стихотворений- воспоминаний из детства. Он вырос на берегу вдохновлявшей его с детства тихой речушки Дема, по которой не ходили пароходы, но куда всегда приезжали отдыхать и рыбачить туристы со всех уголков страны. Дема впадает в Белую — реку судоходную, несущую свои воды в Каму и Волгу», — отметила дочь поэта.

По ее словам, у Мустая Карима много стихов, навеянных размышлениями у этих милых его сердцу рек.

«С моей любимой уплывает

По Белой белый пароход.

Он сердце больно разрезает,

А не волну вечерних вод.

Волна вскипела и умолкла,

И солнце скрылось за рекой.

Тот пароход увез надолго

Мою любовь и мой покой...»,

— процитировала Альфия Мустаевна.

«Мне хочется поблагодарить создателей этого великолепного лайнера, команду корабля за счастье, которое мы, семья Мустая Карима, сегодня так зримо ощущаем. Пусть этот замечательный корабль долгие-долгие годы служит людям, как служил своей Родине Мустай Карим», — сказала директор Фонда имени Мустая Карима.

«Это великое событие в жизни нашей семьи и, я думаю, для всех тех, кто принимал участие в создании лайнера. Это большое счастье, что он носит имя моего деда, что он будет бороздить просторы великой русской реки и что над ним будет развеваться флаг нашей страны», — отметил учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.

«Мы очень признательны компании «ВодоходЪ», Объединенной судостроительной корпорации, заводу «Красное Сормово» за то, что появилось это замечательное судно. Совместно с компанией «ВодоходЪ» мы планируем сделать так, чтобы на борту нового лайнера «Мустай Карим», в его интерьерах, общественных зонах, библиотеке нашло свое отражение творчество Мустая Карима, фотографии и материалы о Башкортостане, — рассказал внук поэта. — Очень здорово, что, путешествуя по великой русской реке Волге, гости теплохода будут видеть нашу страну в том числе и через призму творчества Мустая Карима и через родные лики Башкирии».

«Мустай Карим» — один из первых круизных лайнеров в постсоветской истории. Теплоход соответствует уровню пятизвездочного отеля, он спроектирован по типу «плавучей гостиницы». На борту будут доступны обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе. Длина судна — 141 м, ширина — 16,8 м, пассажировместимость — 329 человек.

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донского судоходного канала.

Сдача теплохода заказчику запланирована на февраль 2020 года, в первый круиз судно выйдет в мае 2020 года.

Иван ЗАРОКОВ.

Корзинка:

Закладка четырехпалубного теплохода проекта PV300 состоялась на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в марте 2017 года. Строительство лайнера ведется для компании «Водоходъ» в рамках трехстороннего контракта с участием АО «Машпромлизинг».