Накопали артефактов!

В конференц-зале исторического парка «Россия – моя история» собрались ученые, студенты и просто любители археологии для того, чтобы из первых уст узнать о главных находках 2019 года. Оказалось, что открытия совершаются не только в поле, но и… в музеях. Научный сотрудник Национального музея РБ Светлана Воробьева рассказала о том, что происходит с артефактами после попадания в фонды и какие сюрпризы порой преподносят старые коллекции.

Так, недавно сотрудникам попался странный предмет. Найден он был еще в 1997 г. в деревне Ниже-Хозятово Чишминского района при исследовании захоронения.

При тщательном рассмотрении оказалось, что это верхняя часть кувшина для воды с носиком из тонкого металла – бронзы или латуни. Он крепился к основному сосуду при помощи круглой полой подставки с загнутым основанием. По всей поверхности тулова и носика нанесен растительный резной орнамент. С двух сторон хорошо просматривается выбитый орнамент – сидящий лев в рамке. На носике сверху еще одно лежащее животное. По низу - параллельные линии и тюльпаны.

Проведя настоящее детективное расследование, ученым удалось выяснить, что такой сосуд мог быть изготовлен в Герате (Восточный Иран) в период правления Сельджукидов в 1180-1210 гг.

Еще одна громкая музейная находка – известковая плита из пещеры Шульган-Таш. Она была обнаружена в 2008 году Вячеславом Котовым и первоначально определена как камень для растирания охры. Однако по заключению главного хранителя наследия Национального центра истории первобытного общества (Франция) Жана-Мишеля Женеста, на этой плите древние люди делали «зарисовки» перед тем, как нанести рисунки на стены пещеры.

Иногда открытия касаются материала изготовления или датировки предметов сданных коллекций. Например, при описи коллекции из раскопок городища Вотикеево-2, расположенного на территории Уфы, была найдена интересная подвеска начала III – VIII вв. н.э. Материал был определен как бронза, а при повторном исследовании оказалось, что это серебро высшей пробы. Теперь предмет будет передан на хранение в фонд драгоценных металлов.

Еще одна интересная находка 1963 года из Старо-халиловских курганов также отправилась на спецхранение. Накладка на пояс в виде птицы (павлин – в удмуртско-пермском зверином стиле) оказалась изготовлена методом литья из серебра и покрыта золотом высокой пробы.

В фондах была обнаружена коллекция из трех гривен. Шейные украшения найдены на территории Уфы в 1959 г., о чем неизвестным автором была оставлена записка: «найдены в 1959 г. в июне на глубине 1,1-1,2 м. Как будто они были завернуты в кожаном предмете. Все находились в одном месте».

- В ходе работы с фондами были по-новому атрибутированы находки из сгоревшей деревни Байгужа Ишимбайского района, - говорит Светлана Воробьева. - Коллекция состоит из украшений башкирского костюма, перстней XIX – начала ХХ века, украшений костюма XX века. Среди предметов нашлась монетовидная нашивная подвеска (мордовка) XVIII века и пластина из копейки XVII в. с отверстием.

В центре внимания участников конференции также оказался Бустанаевский археологический комплекс. Памятник был открыт в 2011 году и датируется ранним Средневековьем, временем бурных этнокультурных процессов, когда местные племена испытывали на себе влияние пришлых групп турбаслинского и кушнаренковского-караякупского населения.

За два года исследований стало очевидно: могильник может стать реперным для раннего этапа проникновения на эту территорию кушнаренковских племен. Он не имеет аналогов по сохранности и каждый раз преподносит ученым все больше сюрпризов.

- Среди интересных находок этого года фрагменты ременной гарнитуры, бронзовая коньковая подвеска и целое ожерелье из бус, - говорит руководитель проекта «Молодежная археологическая школа на Южном Урале 2019» Александр Колонских. - В одном из погребений нас удивила конструкция – подбой с фрагментами кушнаренковской керамики. Подобный ритуал не характерен для этой культуры и прежде в подбоях встречались только бахмутинские и турбаслинские сосуды. Зачем это было сделано, еще предстоит разобраться.

Вообще памятник пока дает больше загадок, чем ответов. Но этим он и интересен. К сожалению, многие курганы были разграблены еще в древности. Среди находок археологов даже есть предмет, который могли оставить расхитители гробниц. Орудие преступления уже само стало археологическим артефактом.

- Мы не можем с уверенностью говорить, что эти предметы оставили грабители, - продолжает Колонских. – Это лишь гипотеза. Их мог обронить охотник или бортник. Вариантов много и установить истинный практически невозможно.

- Материалы могильника датируются VI веком и являются примером проникновения мадьярских групп населения на территорию Башкирии, - считает профессор Владимир Иванов. – Примечательно, что в этом сезоне наши коллеги из Челябинска на могильнике Уелги обнаружили погребение лучника с венгерскими вещами. Оно является наиболее поздним свидетельством пребывания мадьяр в нашем регионе, когда основные группы уже ушли в поисках новой родины.

Вместе с Бустанаевскими погребениями была исследована и часть городища. В плане находок оно не так впечатляет обывателей. Но интерес ученых вызывает оборонительный вал. Пока он один из самых высоких на территории республики. Но главное, это второй вал, который подтверждает: бахмутинцы строили деревянные укрепления, а не только земляные насыпи.

Раскопки памятника сами по себе были не простыми. Могильник и городище находятся в лесу. Участникам экспедиции приходилось немало потрудиться, чтобы добраться до культурного слоя. Расчищать площадку от корневищ деревьев и кустов. А ветреное и дождливое лето еще больше усложнило быт и работу археологов.

О том, как проходили раскопки, сейчас можно увидеть на фотовыставке «Экспедиция в лицах» Рената Маннанова, которую устроили в фойе исторического парка.

Также в этот день подвели итоги раскопок близ деревни Подымалово. Селище на берегу реки Сикиязки начали исследовать в 2017 году и продолжили в 2019-м.

В первый год исследования археологи предположили, что на этом месте располагался ремесленный центр, что подтверждали находки шлака, металлических заготовок. А также внушительный слой угля. Такие центры обычно строились вдали от основного селища из-за высокой опасности пожара, что, собственно, и произошло.

Среди находок обнаружены довольно типичные вещи для поселения: кости животных (в основном – кухонные отбросы, но есть и заготовки под орудия труда), осколки керамики, случайно оброненные бусы, фрагменты браслета и кольца.

Екатерина Маркова.

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