Скоро легализуют

В открытом письме общественность обратилась к президенту России Владимиру Путину вмешаться в ситуацию с не зарегистрированными в нашей стране препаратами против эпилепсии. За последнее время несколько матерей столкнулись с угрозой уголовного преследования, так как закупали лекарства за границей, и их задерживали за контрабанду наркотических веществ.

После этого обращения Министерство здравоохранения России сообщило, что планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум». Об этом заявила глава ведомства.

«Постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки», - сказала Вероника Скворцова.

10 тыс. упаковок «Фризиума» уже куплены Московским эндокринным заводом. Потребность в данном препарате испытывают 3 тыс. детей, страдающих эпилепсией.

Ранее стало известно о задержании женщины, которая приобрела не зарегистрированный в России «Фризиум» для своего ребенка. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), однако позднее его признали незаконным.

По информации сайта РБК.