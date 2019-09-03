О подъездах, дворах и парках

Вчера в ГДК состоялся городской форум «Управдом», на котором эксперты говорили об обновлении дворов, капремонте подъездов, реконструкции парков и других вопросах благоустройства столичной среды.

Если районные «Управдомы» проходили в формате диалога, то на итоговой встрече в основном подвели первые итоги реализации городских программ.

- Мы сегодня работаем над тем, чтобы каждый уфимец проживал в комфортных условиях, имел чистый подъезд, благоустроенный двор, парк в шаговой доступности, - отметил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. – В этом году в Башкортостане по поручению врио главы республики Радия Фаритовича Хабирова принята Республиканская программа комплексного ремонта подъездов. Эта работа начата и будет продолжаться.

- Движению общественного контроля в сфере ЖКХ в нашей республике исполняется пять лет, - подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. – От нас зависит качество работ на объектах.

Отметим, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируются 28 участков дорог протяженностью около 48 километров.

Особое внимание уделяется освещенности городских улиц. Эта программа рассчитана на пять лет и продлится до 2024 года. В первую очередь, эта работа проводится на подходах к социальным объектам – школам и детским садам. Например, 1 сентября восстановлено освещение всех городских школ.

- Необходимо довести до логического конца программу капитального ремонта 1288 подъездов в 444 домах до 2024 года.

Мэр предупредил соответствующие службы, что конкурсные процедуры на 2020 год необходимо завершить уже до 1 декабря 2019-го, а не позднее 1 мая следующего - начать работы. Программа не должна пробуксовывать – напомнил он.

- Помимо благоустройства, освещения, обустройства парковочных мест, скамеек и урн, параллельно решается задача развития массового спорта, приобщения горожан к здоровому образу жизни. В этих целях создаются спортивные площадки шаговой доступности. Среди них – турниковые комплексы, универсальные спортивные площадки, для занятий отдельными видами спорта с травмобезопасным покрытием, - обратил внимание Ульфат Мансурович.

Завершен очередной этап реконструкции парка «Кашкадан», начаты работы в парке «Первомайский» и в сквере «Журавли», а также в парке «Волна».

В Уфе планируется реконструировать 44 школы и построить 42. Сегодня начато строительство трех общеобразовательных учреждений. Ведутся проектные работы по 4 детским садам.

- Наша главная цель – укрепить социально-экономические позиции родного города, повышая качество жизни горожан, создавая комфортную благоприятную городскую среду. Достичь этого можно только совместным кропотливым трудом, работой сплоченной команды, - подытожил глава городской администрации.

В кулуарах форума мы поговорили с теми, кто работает на местах.

Председатель МКД №5/4 по улице Летчиков Николай Бормотин на своем посту с 2011 года, он всегда занимал активную жизненную позицию, а с выходом на заслуженный отдых у него появилось време для того, чтобы отстаивать интересы жильцов.

- Нашему дому 30 лет, - говорит он, - у нас уже прошел ремонт подъездов, предстоит сделать капитальную реконструкцию крыши, ее мы добивались с 2015 года, но Региональный оператор не торопился выполнять работы. Пришлось походить по инстанциям. На очереди еще ремонт фасада.

Николай Александрович уверен, что такие форумы очень полезны, в частности на одном из них он познакомился с программой «Умный домофон» и узнал, что видеонаблюдение во дворе можно установить абсолютно бесплатно.

Управдом Зиля Казыргалина живет по адресу Бикбая, 40. Ее волнует проблема неплатежей за услуги ЖКХ.

- На некоторых нерадивых собственников мы не можем повлиять, - рассказывает она. – Конечно, существуют объективные причины, когда семья малообеспеченная или многодетная, но люди не знают, что можно оформить субсидию.

Вера Ивановна Шадрина по профессии экономист, и это дает ей преимущества перед другими жильцами дома №43/1 по улице Зорге.

- Нашему дому в следующем году исполнится полвека, - рассказывает она, - в этом мы заняли второе место по благоустройству двора. Нам одними из первых навели порядок во дворе, положили новый асфальт. В 2018-м заменили лифты. За счет экономии средств заменили старые окна на пластиковые, сделали ремонт входной группы. Наш совет дома ведет строгий контроль, ежегодно на нашем счету остаются деньги. Сейчас, например, 1 млн 800 тысяч рублей.

Начальника ЖЭУ «ООО Реконструкция» Ильшата Акбарова беспокоит, что многие жильцы не торопятся проявить инициативу, от которой во многом зависит будущее их дома и двора.

- Мы создали группу в вацапе, чтобы делиться информацией и обсуждать интересующие нас вопросы, - говорит он, - прислушиваемся к мнению друг друга.

В продолжение форума состоялись круглые столы: «Подведение первых итогов реализации подпрограммы «Башкирские дворики», «Статья «содержание» и включение в нее дополнительных услуг», «Первые результаты перехода на новую систему обращения с ТКО/ТБО», «Роль общественного контроля при создании благоприятных и комфортных условий проживания жителей Уфы» и другие.

Светлана ЯНОВА.