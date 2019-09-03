Тайну расследует… реставратор

Задумчивый взгляд, изящный поворот головы и тонкие красивые руки на клавесине: со старинного полотна с легкой грустью на меня смотрит незнакомка, по одежде – знатного рода, скорее всего, француженка. Кто автор этого портрета? Откуда он в наших краях? А вот еще одна удивительная картина: сказочный лес, одинокий путник… Старинная живопись, по мнению экспертов, скорее всего, принадлежит кисти известного немецкого художника Арнольда Шультена. Прежние владельцы картины рассказывают, что нашли ее и… на свалке, грязной, порванной, но интуитивно поняли, что это шедевр, и продали музею. И это действительно настоящий раритет! И таких уникальных картин с загадочной историей, со сложной судьбой в фондах Художественного музея имени Михаила Нестерова немало. У каждой есть тайна, но открыть ее хотя бы частично под силу реставратору.

Мы в реставрационной мастерской. Повсюду картины, над которыми колдуют художники-реставраторы, сантиметр за сантиметром восстанавливающие ценные художественные полотна, а также иконы. Рассказывает заведующая отделом Ильмира Фаридонова.

- Картины – из фонда, а попали в стены музея разными путями. Многие у нас с начала прошлого века. Ждут своего лечения порой десятки лет. Работы по восстановлению не быстрые, длятся порой и год, и два. Очень кропотливый и ответственный труд. Иногда открываются удивительные, почти детективные истории.

Ильмира Варисовна достает с полки папки (на каждую реставрируемую работу заводится отдельное «дело», где фиксируются все этапы восстановления, фотографируется весь процесс от начала до конца). На одной из картин подпись «Караваджо». Сенсация! Шедевр итальянского мастера в Уфе? Увы, реставраторы сразу поняли, что эта лишь уловка коллекционера, который подписал картину неизвестного, но весьма талантливого художника, чтобы добавить своей коллекции престижа. Как же открылось это? Ильмира Варисовна считает Караваджо использовал дубовые доски, они более прочные, а эта работа на доске из мягкой древесины (тополь), и она вся изъедена жуком-точильщиком.

Или еще одна раскрытая загадка. Вот удивительно красивая картина, подписанная Роза да Тиволи и специалисты определили, что ее возраст старше, чем предполагалось. А какие методы у современных реставраторов для определения подлинности и возраста? Им помогает ультрафиолетовое излучение и химические реактивы, ну и, конечно, опыт и знание стиля мастеров.

…Еще одна удивительная работа – икона «Кирилл и Мефодий»,. попавшая в фонды музея в 20-х годах прошлого столетия. Скорее всего, была конфискована, состояние ее было плачевным, но сейчас благодаря мастерам-рестовраторам радует глаз. Возможно, к ее созданию приложил руку Нестеров, либо она создана его учеником. История неизвестна, ведь иконы не подписываются.

Ильмира Варисовна трудится здесь больше двадцати лет, через ее руки прошло около двухсот работ, среди которых картины Айвазовского, Нестерова, известных и неизвестных художников. Раритеты, обретая новую жизнь, выставляются в музейных залах, на выставках, радуя нас, зрителей.

Лилия ЗИМИНА

Фото Андрея ВДОВИНА.