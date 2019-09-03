Платье с полувековой историей…

Где хранится наряд Екатерины Великой, в котором играла эту роль народная артистка СССР Зайтуна Бикбулатова, платье Карим-бая Фидана Гафарова или одеяние Зевса Хусаина Кудашева? Какова судьба костюмов снятых с репертуара постановок? Ответы на эти вопросы, мы в буквальном смысле нашли в уникальном хранилище сценических костюмов в Башкирском драматическом театре.

– Для хранения нарядов и реквизитов как действующих, так и закрытых спектаклей у нас отведены четыре цеха. В них строго соблюдаются нормы пожарной безопасности, поддерживается температурный режим в 17-18 градусов, влажность воздуха не выше 50% и полная темнота, – рассказывает заведующая музеем театра Эльвира Абдракипова.

Если костюм в хорошем состоянии, его не уничтожают, поскольку иногда можно обойтись без пошива новой одежды или реквизита, а использовать подборы. Например, костюм или детали одежды деревенского жителя легко использовать и в следующих постановках, чуть обновив их или переделав. Другое дело, когда платье сшили исключительно для одного героя.

Подойдя к манекену, облаченному в серебристо-золотистое платье, сразу понятно – как раз такой случай. Наряд Екатерины II для спектакля по произведению Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь» был сшит почти полвека назад. В течение десяти лет эту роль исполняла народная артистка СССР Зайтуна Бикбулатова.

– Когда я пришла работать в театр, платье еще висело в костюмерной. Зайтуна Исламовна всегда бережно относилась ко всем своим нарядам, а к этому особенно. Ее бережливость передалась и нам, – говорит заведующая костюмерной Рузалия Шаяхметова.

Кроме «Салавата» платье ни в одном другом спектакле больше не использовалось, это и неудивительно: ведь как для зрителей, так и для артиста оно ассоциируется только с образом Екатерины и только в исполнении Бикбулатовой. Конечно, в свое время на него заглядывались и другие актрисы: несколько раз обращались с просьбами одолжить на выступление, но получали отказ. Кроме «хозяйки», его носили всего пару раз для вечеров памяти, когда восстанавливали отрывки спектаклей. Платье сейчас бережно хранится вместе с личными вещами артистки, которые передали ее наследники: шкатулка с любимыми украшениями, шаль ручной работы, подаренная поклонницей во время гастролей, трюмо, кувшины… Хранятся даже очки, в которых она заучивала роли. Рассказывают, что она запоминала слова исключительно в стенах театра, объясняя это тем, что его атмосфера помогает ей глубже проникнуть в образ, понять характер героини.

– После ремонта мы будем восстанавливать музей, дополним его вещами и других наших артистов, – говорит заведующая.

Здесь есть еще один наряд Екатерины Великой из того же спектакля, в котором выступала народная артистка СССР Гюлли Мубарякова. В последний раз его использовали осенью 2018 года на вечере памяти Мустая Карима. Когда надели на маникен, оказалось, что он слишком высок, а великая императрица была небольшого роста. Тогда «куклу» пришлось согнуть в ногах, чтобы образ выглядел достоверно. Также при театре хранятся и личные вещи Гюлли Арслановны, которые она принесла в театр при ее жизни: клатчи, украшения. Хранится даже шкатулка, которую артистка получила из рук Сюзанны Оржак.

За костюмами артисты обращаются, даже спустя десятки лет. Например, недавно Фидан Гафаров провел бенефисный вечер, стилизованный под спектакль «Башмачки», и попросил свой костюм, в котором играл Карим-бая. Хранятся и сами башмачки, купленные женихом для единственной дочери Карим-бая Сарвар.

– Эти туфли никем, кроме Нурии Ирсаевой не использовались. Очень кропотливая, ручная работа, также хранится как память о спектакле, который длился долгие годы, – говорят в театре.

Алина Гарипова.