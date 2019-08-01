Возрождение издательства

Издательство «Башкортостан» долгое время с успехом печатало большую часть тиражей периодических изданий как республики, Уфы, так и федеральных газет и журналов. Приобретение новой современной машины цветной печати по техническому потенциалу вывело его в число одного из ведущих в стране. Однако затем ошибки в управлении привели к падению объема заказов, продаже самого современного оборудования и началу процедуры банкротства. Ситуацию спасло вмешательство нового руководства республики. Решением Арбитражного суда РБ от 6 августа процедура банкротства издательства была прекращена.

Его спасение началось вскоре после прихода в республику нового руководства.

- По поручению руководителя республики Радия Хабирова, этим вопросом мы занимались с октября прошлого года, - рассказал исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений РБ Олег Полстовалов. - В эти месяцы проходили сложные переговоры с главным кредитором издательского дома – банком ВТБ, велась работа по выкупу долга за счёт Регионального фонда, решался вопрос с залоговым обеспечением, проводилась работа с коллективом. Прошла масса судебных процессов. Теперь мы можем смело сказать, что процедура банкротства прекращена и у предприятия есть будущее.

В настоящее время ведомство заключило мировое соглашение с основным кредитором издательства «Башкортостан» - банком ВТБ, по которому 80 миллионов рублей штрафных санкций будут дисконтированы. Региональный фонд республики направил более 130 миллионов рублей на выкуп основного долга издательства. После длительных переговоров с остальными кредиторами удалось прийти к мировому соглашению, по которому основные кредитные обязательства были погашены под залоговое обеспечение здания Уфимского полиграфкомбината на проспекте Октября.

Пока у издательства имеются определенные сложности с получением заказов, но проблема будет решена уже в ближайшем будущем.

- Мы в начале пути и участвуем сейчас в конкурсных процедурах, пояснил Олег Полстовалов. - Ведь финансовое положение сложное и утеряны позиции на рынке. Консолидация издательства и ГУП «Издательский дом «Башкортостан» в единое юридическое лицо позволит сократить расходы на административно-управленческую деятельность, обеспечить единый технологический цикл и даст возможность создать некое конкурентное преимущество при формировании техзаданий для участия в конкурсах. Такая финансовая модель позволяет надеяться на то, что через год издательство «Башкортостан» обретет финансовую устойчивость.

Занимающее полиграфкомбинат издательство «Китап» переедет в Дом печати под «одну крышу» с издательством «Башкортостан», но сохранит свой юридический статус и останется в перечне стратегических предприятий республики. В освободившемся здании полиграфкомбината планируется разместить технопарк айти-направления, что даст новый стимул развития в республике и Уфе этой востребованной индустрии. Перевозом сложного технологического оборудования «Китапа» займется специализированная организация. По оценкам экспертов, площади, имеющиеся в Доме печати, более удобны для размещения технической части, чем были на полиграфкомбинате.

Как пояснил Олег Полстовалов, благодаря наличию свободных площадей, переезд «Китапа» не потеснит редакции газет и журналов, которые уже десятки лет работают в Доме печати. Также не идет речь и о сокращении его сотрудников.

Алексей Фатыхов.