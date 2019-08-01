Новая жизнь Бирского тракта

- Сколько осталось пройти? Примерно километра три. За пару недель должны справиться, если не будет проблем с погодой, – говорит водитель многотонного грузовика Александр Груздев. Разговор с ним происходит на дороге у поселка Тимашево. За спиной – недавно открытый путепровод, впереди – охваченный дорожным ремонтом Бирский тракт.

Цементный эксперимент

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Трактора, «КамАЗы» с материалом, дорожные фрезы – все это медленно движется вперед. Рокот двигателей такой, что даже привыкшие к нему дорожники, и те изъясняются на пальцах. Сейчас техника заняла одну проезжую полосу, по другой двигаются легковые. Все понимают: нужно поторопиться.

Помохав нам рукой, Александр садится за руль своего грузовика, в кузове которого – специальный цемент марки М-400 Д-20. Метр за метром белый порошок устилает дорожное полотно. Напрашивается вопрос: что это за технология?

Об этом рассказал начальник участка ООО «Конкорд» Евгений Петров:

- Видите, впереди идет дорожная фреза? Она стесывает асфальт, и перемолов, отправляет его в кузов грузовика, что движется перед ней. На место снятого покрытия укладыватся подушка из щебня и гравия. Уже потом она присыпается цементом.

Речь идет о принципиально новом методе восстановления дорог. Мастера указывают нам на еще один грузовик, стоящий чуть в стороне. Это – рециклер, или мини-завод на колесах. Сейчас в его бункере мешается состав, который скоро станет новым дорожным панцирем. В составе – разбитая фрезой крошка, битум, добавки. Все это разогревается, перемешивается и превращается в однородную массу.

Почти сразу она выкладывается на просыпанную цементом полосу, затем – прессуется многотонными катками. В результате получается слой толщиной в 25 сантиметров, который по упругости не уступает новому крупнозернистому асфальту. С той лишь разницей, что собственно асфальт – переплавленный и улучшенный.

- Говоря точнее, мы создаем асфальто-гранулированный бетон. Такой подход дешевле классического, хотя качество полотна не уступает. А вот срок его службы – больше. Цемент здесь служит не для связки, а в качестве катализатора химической реакции. При взаимодействии его с горячим битумом выделяются фракции, которые как раз скрепляют. Кроме того, порошок заполняет микропоры, и полотно становится монолитным, - продолжает Петров.

О мостах и дорогах

По словам дорожников, этот участок считается экспериментальным. Если инновация зарекомендует себя хорошо, то ее будут применять и на трассах внутри столицы. Пока же таким образом отремонтировано двенадцать километров Бирского тракта. Что интересно: изначально дорожники двигались со стороны пожарной части. А последний участок начали со стороны города.

«Так попросил врио главы региона Радий Хабиров. Дело в том, что здесь кладбище рядом, дорога до него раньше была очень плохой. Теперь будет иначе» - объясняют они.

Вскоре преобразятся и подходы к Тимашевскому путепроводу. Машины по нему идут беспрепятственно, но благоустройство надо еще завершить. Это касается и огибающей его дороги. Как раз сейчас там трудятся рабочие ООО «Альянс-транс».

- Обустраиваем бордюрные блоки. Обьем работы большой, только с этой стороны нужно пройти метров триста. О сроках окончания говорить рано, на объект только что пришли! – говорят мужчины.

Мост – это только пролеты и несущие опоры, но также большое количество сопутствующих систем и конструкций. Например, ливневая канализация. На всем протяжении насчитывается более десятка оборудованных водостоков. По существу, строители создали новый геологический ландшафт: сняв тонны грунта в одном месте, в другом возвели многометровую насыпь.

Таким образом автотрасса буквально ниспадает с высоты пятиэтажного дома, при этом сохраняя едва заметный уклон. Разумеется, от столь масштабных работ на земле есть следы. Скрыть их поможет газон и кустарниковые насаждения. Тогда северный въезд в город станет не только быстрым, но и красивым.

Строительная площадка ЗАО «Уралмостострой» ныне пуста, с проезжей части ее не видно. Не исключено, что убирать ее отсюда не придется. Ведь в планах мостовиков на ближайшие годы – возведение еще одного путепровода рядом с первым. Что вполне понятно: автомобильная нагрузка растет год от года. Так что и капитальный ремонт Бирского тракта, и появление новых путепроводов – части одной задачи по реформированию дорожной сети столицы.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.