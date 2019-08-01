Отдаем долги Черниковке

Реализацию федеральных и республиканских программ, подготовку к новому отопительному сезону, строительство социальных объектов обсудили на форуме «Управдом», который прошел в Калининском районе.

Во время трехчасовой встречи глава районной администрации Сергей Кожевников рассказал о достигнутых социально-экономических показателях, уделив особое внимание реализации программ по благоустройству - «Башкирские дворики», «Комплексный ремонт подъездов», «Программе поддержки местных инициатив», «Безопасные качественные автомобильные дороги».

- Во время обсуждения, мнения среди жильцов разделились. Одни заинтересованы в детской площадке и газонах, другие - в дополнительных парковочных местах. Мы должны учитывать все мнения и найти компромисс. Уже сейчас нужно четко понимать, какие дворы будем ремонтировать в следующем году. Формирование программ имеет определенный регламент, учитывающий дальнейшее развитие территорий, - отметил Сергей Петрович.

Также была затронута тема вандализма: не секрет, что даже во вновь отремонтированных подъездах и дворах уже зафиксированы случаи порчи общедомового имущества.

Форум стал площадкой для организации открытого диалога жителей с органами власти по обсуждению существующих проблем и совместного решения вопросов, связанных с благоустройством и развитием района.

Житель одной из пятиэтажек по улице Черниковской выразил недовольство работой управляющей компании и поинтересовался, можно ли провести аудиторскую проверку средств, собранных по статье «Содержание». Ответ дал председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков:

- Обязать управляющую компанию провести данную проверку за ее счет можно, если расходы на аудит были заложены при формировании платы за «Содержание».

Старший по дому №50/1 по улице Черниковской Ирек Валеев рассказал, что в прошлом году их двор должен был участвовать в программе по благоустройству, но его сняли и пообещали перевести в «Башкирские дворики». Однако и этого не произошло.

- Нам пришлось инициировать новое собрание собственников, подготовить пакет документов и подать заявку на участие. Какие у нас шансы попасть туда – нам непонятно, - говорит Ирек Рифкатович.

Как выяснилось, от жителей района подано уже более ста заявок, и конкурсная комиссия, которая определит список домов-участников уже начала свою работу. Дворовые территории имеют разную степень износа, поэтому данный показатель будет учитываться в первую очередь.

- Существовала федеральная программа «Городская комфортная среда», которая позволяла нам благоустраивать парки, скверы и дворовые территории. Она должна была существовать до 2024 года, поэтому формировались резервные списки. К сожалению, принято решение убрать из нее дворовые территории, оставив только парки и скверы. А в программу «Башкирские дворики» перенесли все дворы. Если собрание уже проводилось, то его протокол должен учитываться городской комиссией. Люди не должны проводить их бесконечно, - разъяснил первый заместитель главы администрации города Салават Хусаинов.

Салават Сахиевич также отметил, что если в целом по городу 43% дворовых территорий соответствует оценке «удовлетворительно», то в Калининском районе показатель равен 30%. А значит, пора «возвращать долги Черниковке».

А Асия Садыкова обеспокоена архитектурным обликом Черниковки.

- Восьмиэтажки так и не отремонтированы. На месте собиралось множество комиссий, в составе которых были и депутаты, и ответственные лица, но вопрос так и не решен. Что делать с балконами? Они рушатся, неужели ждем несчастного случая, - говорит пенсионерка.

- Капитальный ремонт фасадов был выполнен в 2014 году. К сожалению, нам не разрешили ремонтировать балконы, которые имеют общие архитектурные элементы не только с фасадом, но и с крышей, там есть пилястры. Сейчас есть проект реконструкции, он должен пройти три стадии экспертизы. Две уже пройдены. Ждем, что он будет утвержден до конца года. Затем организуются торги и будет определен подрядчик, - ответил заместитель начальника отдела капитального ремонта НОФ «Региональный оператор РБ» Руслан Насыров.

Еще один вопрос касался долгостроя в парке культуры и отдыха «Первомайский». Уже много лет часть территории огорожена, на этом месте уже давно должен был появиться бассейн, но дело так и не движется.

- Объект вошел в объем работ по реконструкции парка, которая пройдет в течение этого и следующего года. Там появится спортивная площадка, - прокомментировал ситуацию Сергей Кожевников.

Диалог продолжился и после окончания форума - представители администрации Калининского района, министерств и ведомств ответили на все вопросы, которые остались, выслушали каждого, обменялись номерами контактных телефонов для более оперативного решения проблем.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.