Покормить белочку, удивиться сове

Хотя погода для прогулок по городу становится все холоднее, но парки и скверы пользуются популярностью у уфимцев круглый сезон. В этом году крупнейшие из них начали изменяться, другие продолжают свое обновление. Мы решили заглянуть в черниковские «оазисы», чтобы узнать, чем они живут сегодня.

Сердечко для влюбленных

Первое, что бросается в глаза в парке «Первомайский» – огромная яма вместо озера Тепличное, вокруг которого снуют рабочие в оранжевых спецовках и гудит техника. Огромный шланг выкачивает оставшуюся воду, а в луже на дне упрямо плавают утки.

- Первомайский создан в 1991 году как парк культуры и отдыха «Калининский», - напомнила историю старожил микрорайона Асия Давлетшина. – К нам приезжают погулять даже из Инорса и Шакши. Очень люблю фонтан внутри пруда, говорят, что он после реконструкции станет больше и обретет подсветку.

По проекту озеро «засушат» для зачистки, дорожки, ведущие к нему, предполагается очистить и обновить покрытием из террасной доски. Прежний рельеф вокруг озера украсят террасами для отдыха посетителей.

Центром притяжения станет «Аллея влюбленных», маршрут которой проложат от ЗАГСа Калининского района до фотозоны с различными тематическими арт-объектами. Женихи и невесты будут проходить под сетью арок, украшенных световыми элементами и вьющимися декоративными растениями. В конце аллеи их ждет арка в виде сердца. Озеленение откорректируют с учетом санитарно-биологического обследования.

Вход в парк проложат сквозь здание ДК Машиностроителей с сохранением существующей тропиночной сети с дополнением нескольких второстепенных дорожек. Памятный камень реконструируют и установят ближе к центральному входу. По правой стороне от него располагаются существующие площадки для воркаута и универсальная спортивная. В северо-западной части парка предусматривается устройство спортивной зоны, включающей в себя хоккейную коробку, волейбольные, баскетбольные и теннисные площадки. На севере парка организуется зона отдыха для посетителей, с сетью кафе и киосков. Старую сцену заменят на новую, а вокруг нее для зрителей будут устанавливать торговые объекты в виде ярмарочных киосков.

- Очень любим парк. Когда родилась дочка, а ей уже 6 лет, он уже радовал своим ухоженным видом, - говорит Виктор Осипенко. – Надеемся, после обновления станет лучше, но хотелось бы оставить побольше деревьев.

Кому грушу уссурийскую

Непейцевский дендропарк, расположенный между улицой Руставели и Уфимским шоссе, скорее напоминает островок леса с асфальтированными дорожками. Со всех сторон окружен гаражами, поэтому найти вход непросто.

Интересна история двухсотлетнего заповедника: здесь в 1811 году находилась дача дворянина Осипа Тимофеевича Непейцева. Именно он начал засаживать свой сад редкими породами деревьев и кустарников с разных концов света, экземпляры которых привозил из своих путешествий. На месте нынешнего леса стояла огромная усадьба с домом, дворовыми постройками и конюшней на 50 лошадей. Впоследствии дача перешла во владение основателю и директору мужской гимназии Ивану Васильевичу Базилеву – ученому и большому любителю природы, который продолжил дело Осипа Тимофеевича. Памятником природы дендропарк объявлялся дважды — в 65-м и 80-м годах. Сегодня парк площадью 240 тысяч квадратных метров медленно, но верно восстанавливается. Пять лет назад здесь заасфальтировали дорожки и провели освещение. Около дорожек аккуратно сложены горы срезанного валежника, кое-где белеют срезанные стволы деревьев. Несмотря на нахмурившееся небо, готовое разразиться ливнем, дендрарий полон гуляющих людей.

- Раньше назывался собачий парк, а я был один из инициаторов возрождения этого места. Начиная с 2008 года, водил сюда представителей коммунальных хозяйств, администрацию Орджоникидзевского района, Горзеленхоза, - рассказывает 82-летний пенсионер Михаил Пташко. – В 2014 году начались подвижки, заасфальтировали дорожки. Но у нас пять входных групп, которые до сих пор не устроены, а фонари не горят.

В качестве замечаний он также назвал отсутствие забора: его начали ставить со стороны улицы Шота Руставели и на том остановились.

- Любим кормить с рук белочек, любоваться птичками, сюда даже залетают совы, - делится Алсу Заварзина. – Гуляем каждый день, тишина, зелень. Хочется еще скамеек, но есть опасность, что на них будут собираться компании.

По новому плану благоустройства здесь появятся брусчатка, новый асфальт, фонари торшерного типа, скамейки, урны, входная группа, декоративные ограждения, детские и спортивные площадки. Отметим, что на его территории планируется установить входные группы, детские и спортивные площадки, ограждения по периметру, указатели и информационные аншлаги, а также отсыпные дорожки.

- Сейчас в дендропарке заканчиваются работы по инвентаризации всего памятника природы. Это необходимо для того, чтобы составить GPS-карту всех уникальных деревьев, интродуцентов и прочих древесно-кустарниковых пород, которые там произрастают, - объяснили в мэрии.

Напомним, что на территории памятника природы произрастают более 100 видов уникальных растений, в том числе бархат амурский, кедр корейский, клен зеленокорый, магония падуболистная, сосна Веймутова, ель колючая, сосна Банкса, псевдотсуга тиссолистная, груша уссурийская, виноград амурский, орех маньчжурский, сосна сибирская, черемуха Маака, береза даурская.

Отметим, что посадки дуба в парке являются самыми старыми в республике. Так, некоторым из них по 120-140 лет. Здесь также создано более 20 разновидностей гибридов пирамидальных тополей, многие из которых вошли в золотой фонд страны.

Журавли вернутся

О преобразованиях парка «Дубки» говорит глухой забор на пересечении Проспекта Октября и улицы Чудинова, а около Городского дворца культуры - исчезнувшая скульптура «Журавли».

Напомним, фигуры птиц были демонтированы еще весной и перевезены на реставрацию. Знаменитый фонтан распорядился восстановить врио главы Башкортостана Радий Хабиров в ноябре прошлого года, Главархитектура подготовила проект реконструкции и благоустройства сквера.

Заглянув за ограждение, мы увидели экскаватор, с ювелирной точностью расставляющий бетонные плиты для будущей пешеходной дорожки. Следов бывшего фонтана не нашли, зато увидели выросшее здание затейливой архитектуры. За ГДК зияет прямоугольная яма, которая почти готова для укрепления земляной насыпи арматурой.

- Здесь планируется разместить плоскостной бассейн с композицией журавлей в центре, прогулочную парковую зону с мощеными тропинками и светильниками, - объяснили строители.

Также запланированы детская и спортивная площадки, зона общепита, велопарковка и площадка для выгула собак. Жителей больше всего волновало состояние деревьев — их пообещали сохранить и обеспечить дальнейшее содержание парка.

Все существующие, исторически сложившиеся дорожки сохраняются, добавляется несколько дополнительных. Паркинг для посетителей будет организовываться по улице Чудинова. Существующий локальный, межквартальный проезд, разделяющий парк на две части, останется в виде тротуара с возможностью проезда автомобилей спецтехники. Для круглогодичного функционирования в сквере предлагается разместить теплый туалет с учетом доступа маломобильных групп населения, нестационарные торговые объекты.

- Работы планируется завершить к 1 октября. Открытие нового сквера вдохнет свежую струю в этот микрорайон, и он по праву вернет себе репутацию излюбленного места отдыха, - отметил главный архитектор Уфы Олег Байдин. - Тем более что место действительно уникальное – нигде больше в черте города не сохранилось столько дубов. А поскольку деревья – базовый элемент парка, то они обязательно будут сохранены.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.