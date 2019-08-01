Владимир Путин раскритиковал первичное звено здравоохранения

Президент страны Владимир Путин поручил правительству разработать принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.

Такую задачу президент поставил на совещании по вопросам усовершенствования этой сферы. Поручение должно быть выполнено к 1 октября.

Также Путин поставил задачу «инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах. Они должны быть готовы не позднее 1 июля 2020 года.

Помимо этого, глава государства поручил разработать механизмы контроля качества этих программ и их исполнения, а также проработать источники финансирования.

Минздрав и Кабмин должны будут проанализировать уровень оплаты труда в первичном звене и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.

«В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей - 200 процентов по экономике региона, но это далеко не везде так», - отметил Путин.

Он подчеркнул, что в малых городах и на селе «близко нет ничего подобного».

«Данные, которые у меня есть, которые на встречах с людьми, прямой линии вылезают, говорят совсем об обратном», - добавил президент.

В целом ситуацию в первичном звене здравоохранения Путин назвал «провалом». Он подчеркнул, что если в этой сфере ничего не будет меняться, то «количество инфарктов и инсультов не уменьшится».

«К 2021 году должно быть охвачено 100 % таких населенных пунктов», - добавил Путин.

По материалам РИА «Новости»