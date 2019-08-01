Расколдованные строчки

- Вы только посмотрите: не квитанция, а фантастика! Таких цифр я никогда не видела, да их и не может быть. Это же сутками надо лить горячую воду в полный напор! – возмущается Елена Аглаева. В руках у нее – одна из платежек, вызвавших настоящий переполох.

Полный кузов воды

Женщине вторят еще несколько человек, ожидающих своей очереди в клиентском центре тепловых сетей. На часах - середина рабочего дня, но в зале по адресу: проспект Октября, 43 - полно народу. У всех одна история о необоснованно высокой сумме в счетах. Одни горожане беспокоятся за семейный бюджет, другие готовятся к «разбору полетов». А житель Советского района Айнур Минигалеев нашел место для шутки.

- Я шофер, вожу «КамАЗ» с объемом кузова в 20 кубометров. Судя по всему, мы с женой и детьми дважды заливали его кипятком до предела. А затем еще раз до половины. Иначе не объяснишь, - говорит он.

Ситуация, мягко говоря, неприятная, особенно если учитывать ее масштабы. Ее можно объяснить «переходным периодом», ведь с недавних пор тепловики поставляют свой ресурс прямо потребителям, минуя посредников. Работа по новой схеме еще не отлажена, вот прямые договоры и приводят к кривым последствиям. В обновленной платежной ведомости теперь фигурируют два поставщика – «БашРТС» и «Башкирская энергосбытовая компания». Отсюда и путаница в данных.

А еще есть неточность в подсчете прописанных в квартире граждан. Как бы там ни было, перерасчет - дело очень хлопотное. Но уфимцы готовы стоять до конца. Вот что рассказала пенсионерка Зоя Калимуллина.

- Мне тоже насчитали выплат больше, чем положено. Отчасти потому, что не внесла деньги вовремя, допустила небольшую просрочку. Тем не менее, пришла разбираться. Раньше платежи проводились через ЕРКЦ. Как только перешли на прямую схему - сумма резко выросла. А еще я узнала, что тепло рассчитали и на родственника, который умер несколько лет назад. Разумеется, задала вопрос, а в ответ попросили принести справку о количестве прописанных. Добилась своего, мне вывели правильную сумму, - говорит она.

Электронное табло сообщает, что очереди ждут более 80 человек. Многие из них пришли с детьми, немало тех, кто отпросился с работы. И почти у всех в руках – папки с квитанциями, копиями счетов.

Атмосфера напряженная, но ругани и хамства нет, специалисты компании предельно терпеливы. А люди в большинстве своем понимают: виновата не девушка в окошке. Справедливости ради отмечу, что почти все проблемы решаются на месте. Например, Альберт Сафин смог добиться отмены пени.

- Ошибка очевидна, долго не разбирались. Август еще на календаре, а за него уже пошли «штрафные» рубли. Не так много, всего около 300. Но момент принципиальный, - пояснил уфимец.

Отголоски «шторма»

Придя в офис энергосбытовой компании (улица Айская, 22), мы ожидали увидеть все те же очереди. Но картина оказалась иной.

- Если вы по поводу квитанций с искажениями, то это - соседняя дверь, отдел по работе с физическими лицами. Мы работаем только с юридическими, у нас таких споров не возникает, - сообщила одна из сотрудниц.

В зале для приема людей человек десять. Сравнивая с увиденным ранее, обстановку можно назвать спокойной. Одна из женщин говорит, что пришла сдать показания счетчиков. Ждущий в углу мужчина собирается заключать договор о получении электроэнергии. Но отголоски «шторма» слышны и здесь.

Привычку вести строгий учет финансов Евгений и Ирина Фомины сохранили еще с «лихих девяностых». Вот и сейчас в руках мужчины аккуратная тетрадь, где записана вся «коммуналка» с начала года. Другое дело - официальная ведомость, которую показывает супруга. Как водится, цифры отличаются не в пользу потребителя. Одна из причин недоразумения в том, что теперь отчетный период закрывается первым, а не последним числом каждого месяца. А еще важно знать, какой именно ресурс предоставляет «ЭСКБ». С некоторым трудом взаимопонимание все же достигается. Уходя, супруги Фомины сетуют лишь на потраченное время.

Менеджеры же говорят: сегодня день можно назвать спокойным. Пик наплыва недовольных остался позади, сейчас – самое время для работы над ошибками. Нет сомнения, что она будет проведена в короткие сроки. Тем более, что ряд ситуаций носят повторяющийся, системный характер.

Иван БЕГМА.