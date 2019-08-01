В пятерке лучших

Десятилетняя уфимка Лейла Табермакова отлично выступила на Чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов в Минске.

В столице Белоруссии собрались лучшие молодые шахматисты мира и итоговое пятое место среди восьмидесяти четырех соперниц - несомненный успех нашего юного дарования.

Лейла сумела опередить многих спорстменок из числа признанных фавориток, а среди россиянок стала второй.

По словам первого тренера «звездочки» Татьяны Хрусталевой, в республике появилась еще одна перспективная шахматистка. Лейла учится в уфимской 119-й школе, известной своими давними спортивными традициями, что, безусловно, помогло ей стать лучшей в республике.

Иван Зароков.