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В пятерке лучших

Автор: cmanager от Вчера, 09:46

В пятерке лучшихДесятилетняя уфимка Лейла Табермакова отлично выступила на Чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов в Минске.
В столице Белоруссии собрались лучшие молодые шахматисты мира и итоговое пятое место среди восьмидесяти четырех соперниц - несомненный успех нашего юного дарования.
Лейла сумела опередить многих спорстменок из числа признанных фавориток, а среди россиянок стала второй.
По словам первого тренера «звездочки» Татьяны Хрусталевой, в республике появилась еще одна перспективная шахматистка. Лейла учится в уфимской 119-й школе, известной своими давними спортивными традициями, что, безусловно, помогло ей стать лучшей в республике.

Иван Зароков.

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Категория: Четверг

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