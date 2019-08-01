Новоселье в кукольном доме

Все, кто приходят в Lifestyle-центр «Башкортостан», обязательно задерживаются перед впечатляющей коллекцией кукол, обосновавшейся в огромной, во всю стену, застекленной витрине. Почти пятьдесят тряпичных человечков, одетых в красочные костюмы народов, населяющих нашу республику, - зримое воплощение дружбы, мира и согласия.

Коллекция была подготовлена к приезду гостей в рамках саммита ШОС и БРИКС, состоявшегося несколько лет назад в Уфе. Тогда она занимала одну из юрт в этнопарке «Ватан». Но куклами можно было полюбоваться только летом, а на зиму уложили в коробки и оставили до лучших времен. И вот они наступили.

Все куклы одного роста, сшиты по одной выкройке с ручками-ножками и круглой головой. Нет у них ни глаз, ни рта, как это и положено у народных кукол, только щеки горят румянцем. Тем заметнее красота и своеобразие нарядов каждой кукольной пары.

Вот башкир в высокой меховой шапке и парадном зиляне, башкирка в платье с множеством оборок и нагрудником, звенящим тысячью крошечных подвесок. На русской девушке сарафан и кокошник, ее спутник щеголяет в косоворотке и картузе с розаном за околышем. Грузины, чеченцы, азербайджанцы вооружились кинжалами (но грозное их оружие - всего лишь лоскутки серебряной парчи). Украинский хлопец примерил шаровары, обширные, как Черное море, дивчина - пеструю плахту и цветочный венок с лентами. На шапочке казашки легким облачком вьется пучок белоснежных перьев. Играют разноцветными полосками узбекские халаты из драгоценного хан-атласа.

Автором творческого проекта выступил Ильдар Нуртдинов, который после проведения саммита был удостоен звания «Заслуженный художник Республики Башкортостан». На помощь в осуществлении дерзкого замысла пришли мастерицы студии художественного текстиля «Кускар» - Стелла Маркова, Людмила Василькова, Алла Лушникова, Гузель Мустафина, Нина Первушина, Дина Лачинова и примкнувшие к ним Наталья Кузнецова с Ольгой Вдовиной.

Каждый шов, каждый рисунок не раз обсуждался и уточнялся, даже плотность набивки была заранее оговорена. Тщательно подбирались материи в этническом вкусе, натуральный мех для папах и малахаев. Особенно непросто пришлось при шитье костюмов для родственных народов: у башкирок оборки на платье и у татарок похожие, здесь высокая шапка - и у кавказцев почти такая же. А надо, чтобы все было узнаваемо. Впрочем, каждая пара снабжена надписью, какой народ они представляют. Не ошибешься.

Куклы - известные привереды, но в новом своем доме они отлично обустроились.

Анна Маслова.