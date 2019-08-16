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Уфимская больница получила новое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Автор: cmanager от 16-08-2019, 10:47

Уфимская больница получила новое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение»В рамках национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» больница №13 города Уфы получила два новых портативных ультразвуковых аппарата формата ноутбук экспертного класса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

Универсальный сканер позволяет проводить ультразвуковые исследования прямо на месте у постели пациента в отделении анестезиологии и реаниматологии и отделении реанимации и интенсивной терапии УЗИ органов брюшной полости и органов малого таза, поверхностно расположенных органов, эхокардиографию, ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных и периферических сосудов.

Новые инновационные технологии позволят получать изображение высокого качества у «технически трудных» пациентов, визуализировать периферические сосуды с медленным кровотоком, а функция с режимом автоматической настройки изображения (нажатием одной кнопки) исследуемого органа в B- и D-режиме позволит проводить настройку оптимальных параметров и фильтров за счет автоматического распознавания исследуемого органа по интеллектуальной базе данных человеческих органов.

Приобретение переносного аппарата УЗИ позволит обеспечить доступность исследований на местах, а также при выездной работе к маломобильным граждан.

В 2019 году Башкирия на реализацию национального проекта «Здравоохранение», иницированного Президентом России Владимиром Путиным, потратит 5 миллиардов рублей. За счет средств бюджета республики планируется заменить 15 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии. Еще четыре фельдшерско-акушерских пункта будут приобретены за счет федеральных средств. Для переоснащения сосудистых отделений заключено восемь контрактов на сумму свыше 300 млн рублей. Ведется поставка оборудования в медицинские учреждения. Онкоотделения республики также получат оборудование на сумму 257 млн рублей.

ИА «башинформ»

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