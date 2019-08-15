Когда идеи работают

Уфу недаром считают молодежным городом: из более чем миллиона жителей в эту возрастную категорию попадает около 280 тысяч человек. Учитывать их интересы, слышать и поддерживать инициативы – одна из важнейших задач муниципальной власти. При Городском совете депутатов существует Молодежная общественная палата. О том, какие приходится решать задачи, рассказала ее председатель София Ангели.

- В состав палаты входит 19 человек, представляющих интересы молодых уфимцев в органах местного самоуправления. Что подразумевает изучение вопросов социальной, правовой, культурной и других сфер а также содействие народным избранникам в защите прав и интересов молодежи.

- Получается, что занимаетесь нормотворчеством?

- Скорее, в этом плане мы сотрудничаем с депутатами. В качестве примера - такой проект, как молодежный законотворческий форум. Благодаря ему уже два года активные парни и девушки доносят до них свои идеи, пройдя предварительную подготовку. Оценивает их предложения компетентное жюри.

- И каковы результаты?

- Ряд идей прошли отбор, их на рассмотрение взяли парламентарии. Например, создание базы данных для людей, нуждающихся в трансплантации органов. Или более качественная организация работы с детьми–аутистами. Это – довольно узкие сферы, а вот пересмотр законодательного понятия «молодая семья» касается широкого круга. Теперь оно прописано более подробно.

- Есть ли проекты, не связанные с законодательством?

- Да. Например, архитектор Тимур Рамазанов курирует «городские реновации». И его опыт и идеи ценятся не только в Уфе. Недавно он выиграл грант российского форума «Таврида», в размере 800 тысяч рублей. Если говорить о социальной сфере, сотрудничаем с благотворительными фондами, помогаем инвалидам. Большое внимание уделяем контактам с творческими объединениями.

- Дружите с художниками и поэтами?

- Можно сказать и так. Вспоминается открытый пленэр с поклонниками кисти и краски, когда вместе творили под открытым небом. А в этом году объединились с начинающими литераторами и выпустили литературный сборник. Где опубликовались не профессионалы, а любители, для которых это – неплохой стартап.

- Молва говорит: молодежи нужен пример…

- Иногда его могут дать и сверстники. Расскажу о «Форуме маленьких героев», который мы провели в этом году совместно с «Молодой гвардией». Мальчишки и девчонки, спасшие сверстников или совершившие другие достойные поступки, стали героями специального фильма. Ленту сняла поддержавшая идею киностудия «Тамыр», мы ее посмотрели на общей встрече. А в завершение все «актеры» получили подарки от Радия Хабирова.

- Что сейчас актуально для «поколения next»?

- Вопросы социальной сферы. Перспективы образования, трудоустройства и профессионального развития. И наш город в этом плане интересен. Посмотрите, сколько сейчас происходит крупных международных мероприятий? Стараемся участвовать в них, ведь это очень мощный катализатор.

- Есть ли контакты с коллегами не из Уфы?

- Недавно побывали с дружественным визитом в Витебске. Там у коллег тоже есть интересные наработки. Также давно дружим с Самарой, Ижевском, Калининградом. Обмен опытом очень важен. Лучше всего это получается на больших площадках российского уровня, таких, как «Территория смыслов». И этот формат уже можно назвать традиционным.

- Он проявлен на уровне республики?

- Здесь есть несколько ступеней. Первичная из них – городской форум «Курс», предполагающий возможность экспертной доработки проекта. Есть региональный слет «Смарт-тау». Лучшие инициативы идут еще дальше, на уровень Федерации. И часто побеждают! В дополнение к Тимуру Рамазанову можно отметить Владу Чернову, которая привезла с «Территории смыслов» грант на 100 тысяч рублей.

- Как можно войти в состав Молодежной общественной палаты?

- Как и в Горсовете, состав обновляется раз в пять лет. Кроме того, у нас есть резерв: когда кто-то покидает палату по разным причинам, ему находится замена. Чтобы попасть в «запас», необходима конкурсная работа. Это может быть социально-значимый проект, направленный на развитие города. После комиссионной проверки и защиты вопрос принятия в члены палаты решают депутаты. Срок нынешнего созыва заканчивается в 2021 году, но достойную смену мы готовим уже сейчас. Конечно, для этого есть ряд критериев, один из них возрастной: от 16 до 30 лет.



Иван БЕГМА.