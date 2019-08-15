Инструкция по сборке будущего

Изменить мир? Молодой архитектор Расуль Рангулов готов не только преобразовать действительность, но и помочь другим построить город мечты. Он создает мобильное приложение, где можно вносить предложения по градостроительству, голосовать и контролировать создание или реконструкцию того или иного объекта. Проект поддержан федеральным грантом и даст первые результаты уже в будущем году.

- Расскажите подробнее, чтобы на вашем примере другие увидели, как можно продвигать свои идеи.

- Сейчас актуальна тема активного участия граждан в общественной жизни, в частности в создании архитектурной и жилищной среды. Взяв ее за основу, придумал настольную игру «Мама, я урбанист!», где можно изменить предлагаемую территорию Уфы с помощью картонных фонтанов, спортплощадок, беседок, скверов. В качестве эксперимента мы взяли территорию возле ГКЗ «Башкортостан» и на основе игры тестировали с помощью волонтеров и студентов предпочтения горожан во время прохождения форумов, в школах. В результате получили различные варианты, которые подвергли анализу.

Не все жители Уфы могут участвовать в таких тестах, поэтому мы пришли к мысли разработать мобильный сервис, так как современные люди не расстаются с гаджетами и находятся на связи почти в любое время суток.

В приложении с рабочим названием «Урбан Уфа» можно будет голосовать за тот или иной проект, предлагать свои решения и отслеживать их реализацию. При этом пользователи выбирают объекты из готового каталога либо же предлагают свои идеи. Они могут что-то предложить свое, если проект еще не существует, указать на проблему. Все это отражается в алгоритме, когда мы сразу же можем подключать какое-либо решение.

Такое приложение, безусловно, заинтересует муниципалитеты, которые могут наглядно увидеть результаты голосования горожан, их предпочтения и замечания, а также привлекать частных инвесторов.

Мотивационная составляющая - активный гражданин может получить бонусы в виде бесплатного проезда, похода в музей.

- На какой стадии проект?

- «Интерактивная система соучаствующего проектирования» была представлена мной и директором регионального отделения «Городские реновации» в РБ Тимуром Рамазановым в июне на молодежном образовательном фестивале «Таврида» и выиграла грант в 802 тысячи рублей, которые пойдут на разработку софта приложения, оплату работы программистов и создание веб-сайта.

Сейчас мы привлекаем специалистов узкого профиля и, так как у нас есть определенные обязательства, к маю будущего года должны представить рабочий вариант.

- Какие еще проекты стали для вас важными?

- Один из таких, над которым работал долгое время, - «Периферия – инструкция для будущего». Он был презентован на международном студенческом архитектурном конкурсе HYP-CUP, который проходил в Китае. Работа вошла в основной топ наравне с проектами, представленными Дельфтским техническим университетом, Университетом Сингапура и удостоилась почетной награды «Finalist prize».

- В чем ее идея?

- Переосмысление городской среды. Вместе с Альмирой Гаймалетдиновой и нашим руководителем, доцентом кафедры «Архитектура» УГНТУ Еленой Ивановной Донгузовой исследовали историческую застройку Инорса. Данный периферийный район имеет огромное количество недочетов, среди которых - плохая транспортная доступность, соседство с обширной промышленной зоной, железнодорожными путями, неухоженным лесным массивом, а главное, сложившаяся репутация территории как неблагополучной и даже криминальной.

Однако чем больше мы исследовали историю, общались с местными жителями и сопоставляли место проектирования с другими подобными территориями, тем больше влюблялись в эти покосившиеся домики.

Мы прошли нелегкий путь, в ходе которого наш проект несколько раз трансформировался: от примера жилого дома до целого микрорайона. Долгое время у нас не получалось собрать воедино все исследования в конечный результат. Началось лето, мы были заняты на практике в уфимских бюро, а наш проект мог бы отправиться «на полку» до лучших времен. Но в ходе коллективных обсуждений нашли способ завершить архитектурное исследование. Нам нужна была инструкция по сборке проекта, словно мы играем в «Лего». Именно инструкция по работе с городской периферией стала нашим конечным результатом.

В итоге предложили рассмотреть сложившуюся среду обитания человека на разных уровнях – микро, мезо и макро, изменяя уже существующую застройку без использования новых территорий, и тем самым решить проблему городского разрастания. Используя определенный пример периферийного района, разработали алгоритм работы со средой с помощью созданного инструментария. Уверены, что подобная многоуровневая работа сможет стать ключом как для нашей площадки, так и для создания других проектов в самых различных локациях.

- Обладает ли ваш метод универсальностью?

- Думаю, что да. Как «инструкция по сборке будущего». И чтобы с ее помощью решить проблемы конкретного уникального и к тому же исчезающего района – со всех сторон его окружает многоэтажное строительство. Нам хотелось «отвоевать» для Инорса кусочек исторической ткани у всепоглощающей коммерческой архитектуры, экспансия которой может просто погубить этот район. И нам бы хотелось увидеть трансформацию усталой и депрессивной периферии вместо активной жизни мегаполиса.

Было очень интересно узнать экспертное мнение жюри конкурса, куда входил один из самых выдающихся архитекторов нашего времени Жан Нувель (Башня Агбар, Лувр Абу-Даби и многие другие). Прошло много времени, пока мы получили новости о судьбе проекта из Китая.

- Как прошла защита?

- Решающим все-таки стало желание отстоять наш совместный проект, при этом громко заявить об Уфе и нашем вузе в неизведанной Азии. В Китае далеко не везде знают английский язык – нужно быть готовым часто объяснять на жестах или пользоваться оффлайн-переводчиками. Перед поездкой мы готовили доклад, заранее переводили текст.

В Тяньзине меня встретила редактор журнала UED Энджел, курировшая организацию данной поездки. Вместе мы должны были выступать на китайском языке. Узнал я об этом за час до нашего выступления. Для меня это было большой неожиданностью, но Энджел помогла подготовить рассказ, выступая моим переводчиком. Оказалось, что в Китае совсем другая архитектурная терминология. Проще говоря, здесь не особо знакомы с такими фундаментальными понятиями нашей архитектурной школы, как «авангард», «конструктивизм» и даже определение городских окраин. Пришлось быстро перерабатывать текст выступления, но от того, как мне кажется, выступление стало более живым и понятным.

- Что удивило вас?

- В ходе церемонии удалось не только самому рассказать про свой проект, но и услышать много других интересных защит. Выступления китайских студентов поразили меня и были понятны даже без перевода. Китайцев волнует проблема сохранения исторического наследия городов и то, как его можно использовать вновь, делая из заброшенных руин актуальную городскую ткань со школами, магазинами и офисами. Конкурсантов также волновал вопрос экологии, поэтому в одном из проектов предложено радикально разместить в центре города огромную комнату, где стенами выступали бы первозданные скалы, а вместо пола прорастали луга.

Работая над проектом для международного студенческого конкурса HYP-CUP, мы поняли, что архитектура – непрекращающийся коллективный диалог со средой на самые разные темы.

- На ваш взгляд, где лучшие места в Уфе?

- Безусловно, один из них - Арт-квадрат, качество исполнения реконструкции которого, между прочим, частным инвестором находится на высоте, и где все время что-то происходит.

- После окончания УГНТУ как складывается ваша жизнь?

- Сейчас учусь в магистратуре Высшей школы урбанистики ВШЭ в Москве. Планирую после окончания вернуться в Уфу, потому что хочу развивать архитектуру родного города, ведь не зря интересуюсь темой развития мегаполисов. В конечном счете грамотно распланированная городская среда способствует развитию экономики, увеличению рабочих мест, а значит, желанию молодых остаться на своей малой родине.

Зиля БАДРИЕВА.