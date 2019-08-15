С «серебром» из Поднебесной

Дождливым днем в аэропорту приземлился самолет из Шереметьево, на котором прилетели юные футболисты спортивной школы олимпийского резерва №9 «Академия футбола». На Кубке мира в китайском Шеньяне они завоевали «серебро».

– Даже то, что поехали туда – для нас большая удача, а о том, чтобы занять второе место, мы и мечтать не могли, – говорит тренер команды Леонид Иваха. – Бывают игры, когда благодаря одному игроку решается исход матча, а у наших ребят была слаженная, хорошо поставленная командная игра, поэтому выделить кого-то было бы несправедливо. Всеми воспитанниками горжусь и благодарен им за их труд.

Самым сложным и решающим моментом турнира, как сам тренер, так и родители, отмечают игру в четвертьфинале, когда ребята, проигрывая 0:2 смогли вырваться вперед.

– Хотя он уже не раз ездил на соревнования по республике и стране, для нашего сына это первый международный опыт. Для человека, грезящего о профессиональном футболе, большего счастья и быть не может, – говорит папа юного футболиста Тимофея Роман Лещенко.

Несмотря на то, что ребятам только 12 лет, впечатления и эмоции у них недетские.

– Очень сильно устал после перелета с двумя пересадками. К тому же мы уехали из Шеньяна, где палило солнце и стояла 30-градусная жара. Приехал сюда, и будто глотнул свежего воздуха. Но ни погода, ни дождь не испортят нам победного настроения! – делится впечатлением Газиз Хайбуллин.

Как отмечают сами ребята, победы никому не даются легко – за сегодняшним успехом стоят изнурительные тренировки по 2-4 часа каждый день, строгий режим, специальное питание и, конечно же, поддержка близких. Своими самыми преданными фанатами называют родителей.

– Мои самые ярые болельщики – мама с папой. Я благодарен им за то, что они поддерживают меня в занятиях футболом и то, что я сегодня приехал с победой – их большая заслуга. Если папе я привез победу, то маме купил в подарок браслет, – говорит Арсений Давлетгареев, обнимая ее.

– Чем бы ребенок ни занимался, он должен чувствовать поддержку близких, только тогда у него все получится. И мы, и друзья нашей семьи болели за ребят и с нетерпением ждали их приезда, – признается Ольга Давлетгареева.

Первое место на Кубке Мира заняли ребята из китайской провинции Чжецзян, а «бронза» досталась спортсменам из Лос-Анджелеса. Всего в возрастной группе «U12» соревновались 30 команд.

Алина ГАРИПОВА

Фото автора.