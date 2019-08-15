Четыре измерения Александра Костина

Выставочный зал «Ижад» Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова (улица Космонавтов, 22) распахнул двери в сказку. Здесь начала работу выставка книжной графики памяти замечательного художника-иллюстратора Александра Костина. В августе этого года ему исполнилось бы семьдесят лет.

Он иллюстрировал, главным образом, книги для детей. Под его пером и кистью оживают герои знакомых сказок. Вырастают затейливые башенки дворца царя Щахрияра и узкие улочки старого Багдада, топорщатся усы сорока разбойников, вздымается легкое покрывало Шахерезады. По соседству доктор Айболит не отрывает взгляда от подзорной трубы, сверяя увиденное с подробной картой Африки, где нарисованы и Пустынный остров, и очень широкая река. Удивленно настораживает уши рыжий барбос, угодивший в странную историю по воле Хармса. Лихо скачет Иванушка на своем коньке ростом только в три вершка. Том Сойер и Гек Финн озорно улыбаются, выглядывая из овальных виньеточных «окошек» в духе иллюстраторов позапрошлого века. Юный Джим Хокинс устремляется на поиски пиратских сокровищ. Но даже самые ужасные злодеи умудряются выглядеть немножко смешно, «подсказывая», что все будет хорошо, как и положено в детской книжке.

Множество иллюстраций посвящено башкирскому народному творчеству: эпическим сказаниям, богатырским сказкам, преданиям и легендам. Рисунки Александра Александровича сопровождают книгу Злобина о Салавате Юлаеве, рассказ о верном друге степняка-кочевника - быстроногом аргамаке. Работал он и над учебной литературой для школьников. Это «Башкирский язык в загадках» для малышей, учебники башкирского языка для разных классов, «Культура Башкортостана».

Свыше ста изданий вышло из его мастерской. На выставке широко представлены книги и журналы, над которыми он работал. Отдельную витрину занимают инструменты художника: кисти, перья, резцы. И на оставшихся незаконченными набросках лежит большая лупа, как знак повседневного скрупулезного труда.

Из пятен, точек, штрихов и линий на плоскости бумажного листа появляются живые, выпуклые образы. Из двух измерений возникает и третье, и четвертое, прокладывающее путь в иные времена.

Внимательное изучение истории, мельчайших деталей быта, владение различными техниками графики, умение подать «картинки» так, чтобы они пришлись по душе читателям любого возраста, чувство юмора и неизбывная доброта - вот что чувствуется в каждой из работ Александра Александровича, что запоминается надолго.

Анна Маслова.

Фото автора.