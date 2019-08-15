Профессия – археолог

«Доставать из земли давно ушедшие тайны», - именно так многие думают о работе археологов. А представители самой романтичной профессии обязательно должны быть мужчинами в пробковых шлемах или в вытянутых свитерах. И непременно с бородой.

Увы, но это всего лишь мифы. Среди копателей древностей сегодня немало женщин, а в их работе, как и в любой другой, есть место рутине.

Главное задача ученого – «разговорить» артефакты. Но сам по себе осколок кувшина, наконечник стрелы или рукоятка ножа всего лишь молчаливые свидетели прошлых событий. Аорхеолог рассматривает их не отдельно, а в связке с местом обнаружения, глубиной залегания, предметами, найденными ранее, в том числе и на других территориях. Такое исследование – настоящее детективное расследование. Поэтому работа археолога - не только раскопки. Большую часть времени занимают лабораторный анализ всех полученных материалов, часто с привлечением специалистов из смежных дисциплин, а результаты потом отражаются в отчете.

Фиксируются ход и первичные результаты исследований, стратиграфия, а также основные дневниковые данные. В заключении на основании полученных новых фактов излагается история исследуемого участка. Также в нем содержатся сведения об организации работ, источниках их материального обеспечения. Если документ не будет соответствовать строгим требованиям или его «забудут» сдать, то ученый потеряет право брать «открытый лист», а значит, не сможет больше проводить никаких полевых изысканий. Составлять такой документ – дело очень далекое от полевой романтики. А если он составлен неправильно, упущены какие-то детали, значит, науке нанесен значительный ущерб. При раскопках памятник разрушается, второй попытки его исследовать нет. Сейчас перед учеными еще стоит и этический вопрос: какой по площади участок целесообразно раскапывать. Методики совершенствуются, и все чаще решение принимается в пользу будущего поколения: скорее всего, у его представителей будут инструменты, которые позволят изучать памятники без разрушения или извлекать из них максимум информации. К тому же за последние десятилетия накоплен огромное количество материалов, требующих системного анализа.

Археологи – это универсальные солдаты от исторической науки. Сегодня, 15 августа, они отмечают свой профессиональный праздник. Мы решили выяснить, чем же занимаются уфимские Индианы Джонсы и почему выбрали именно эту работу.

Илшат Бахшиев, кандидат исторических наук,

заведующий отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН. Председатель Археологического общества.

Сфера научных интересов: эпоха бронзы Южного Урала, проблемы культурогенеза.

- Сначала мечтал стать биологом или астрофизиком. В археологии изначально привлекала романтическая сторона профессии: приключения, экспедиции. Сегодня мое видение значительно изменилось. Хотя я до сих пор не представляю свою жизнь без выезда «в поле», однозначно, я - не кабинетный ученый.

Расширяется постепенно и сфера интересов. Мое внимание все больше привлекают памятники Золотоордынского и Нового времени. Мы их исследуем, и они дают интересные результаты.

Сейчас готовлю предварительные результаты химического анализа металла эпохи бронзы, найденного на территории республики. Ранее такие исследования не публиковались.

Рида Русланова, заведующая отделом археологии Национального музея РБ.

Сфера научных интересов: ранний железный век на территории республики. Руководитель раскопок Бирского могильника и других памятников. Специализируется на бусах и женских украшениях.

- В школьные годы я попала в свою первую экспедицию, и это определило мой выбор. Работу люблю за то, что могу «разговаривать» с вещами на языке прошлого. Мне до сих пор это интересно, несмотря на то, что у нас много рутинной работы. Результат того стоит. Благодаря материалу, найденному мною или моими коллегами на раскопках, я могу заглянуть на 1500 лет назад. Иногда нам открываются такие подробности, что люди, с которыми нас разделяет временная пропасть, становятся близкими и понятными. По останкам мы восстанавливаем не только род их занятий, но и привычки, недуги, определяем даже их ежедневный рацион. На посуде часто видны отпечатки пальцев гончаров - такой привет нам из глубин веков.

Дим Гиззатов, научный сотрудник отдела археологического наследия Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ.

- Желание профессионально заниматься археологией пришло во время учебы в университете. Практика только укрепила это намерение. Пишу диссертацию, изучаю материалы по истории Средневековья (XII – XIV века) в пределах низовья Белой. Также занимаюсь написанием отчетов по результатам проведенных разведок.

Ирина Бахшиева, старший научный сотрудник отдела археологического наследия Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ.

Сфера научных интересов: законодательство в сфере сохранения археологического наследия.

- На выбор профессии повлиял брат. Он тогда учился на геофаке и ездил в экспедиции. Мне тоже очень хотелось полевой романтики, но я поступила на истфак. После практики решила специализироваться на археологии. Сейчас я на выезды уже не езжу, но камеральная археология не менее интересная. С поля мои коллеги привозят данные, материалы, по которым я готовлю отчеты, занимаюсь картографированием, систематизацией памятников. Многие из них с момента своего выявления (а это 70-е гг прошлого века) ни разу не были обследованы. Есть целые запутанные, даже детективные истории, когда один и тот же памятник был найден в разное время, разными археологами, имеет несколько названий.

Моя цель – исправить отношение к археологическому наследию. К сожалению, далеко не все понимают их реальную значимость и ценность.

Николай Щербаков, научный сотрудник лаборатории методологии и методов гуманитарных исследований БГПУ.

Сфера научных интересов: археологические общности бронзового века Южного Урала.

- Когда я учился в 4 классе, отец привез книги по археологии. Так что выбор профессии у меня случился при рассматривании иллюстраций. Потом уже целенаправленно пошел на исторический факультет и после первой практики утвердился в правильности детского решения.

Сейчас мы готовимся к исследованиям в районе Монумента Дружбы. В результате археологического наблюдения при строительстве пешеходного перехода был получен интересный материал. Думаю, нас ждет немало открытий.

Ия Шутелева, научный сотрудник лаборатории методологии и методов гуманитарных исследований БГПУ.

Сфера научных интересов: археология бронзового и железного веков России. Зарубежная археология.

- Профессию за меня выбрал мой дедушка. Он сам мечтал стать историком, но революция и войны помешали его планам. В детстве много читала специальную литературу с яркими иллюстрациями, журналы. Поступила в университет уже с пониманием, что буду специализироваться на археологии. Недавно прослушала курс по археометаллургии при британском университете. Это были две недели полного погружения, мы активно участвовали в дискуссиях и семинарах, работали с потрясающими коллекциями в музее. Хочу отметить, что их система обучения заимствовала очень много положительного из советской университетской школы. В данный момент я работаю с Кембриджским архивом.

В преддверии профессионального праздника археологов, в Национальном музее РБ открылась выставка «Становление академической археологии в Башкортостане».

Вниманию зрителей представлены личные вещи одного из основоположников академической археологии республики М.Х. Садыковой, археологические предметы из раскопок А.В. Шмидта и М.Х. Садыковой - сосуды, оружие, украшения, предметы быта. Впервые выставлены уникальные предметы из коллекций Старо-Киишкинского могильника – украшения, в том числе из драгоценных металлов, хранящиеся в фондах Национального музея РБ. Особый интерес представляют уникальные шумящие подвески, изготовленные из золота и кораллов, среднеазиатская посуда.

Екатерина МАРКОВА.