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Дачную амнистию продлили

Автор: cmanager от Сегодня, 09:28

Дачную амнистию продлилиВ России продлили дачную амнистию до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
До указанной даты права на дома на садовых участках можно будет оформить в упрощенном виде. Как предполагается, закон будет стимулировать вовлечение жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.
Закон также вводит бессрочную норму о возможности установления российскими регионами предельных максимальных цен для кадастровых работ. Кроме того, продлевается срок льготного бесплатного предоставления членам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
ИА «Башинформ»

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