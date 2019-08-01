Застройщики восстали против потребителей-«экстремистов»

Вчера в Госсобрании-Курултае РБ депутаты вместе с представителями строительных компаний обсуждали животрепещущую тему, получившую в профессиональных кругах название «потребительский экстремизм».

Что это значит? Застройщики столкнулись с тем, что некоторые граждане, пользуясь отдельными статьями закона «О защите прав потребителей», подают на них иски в суд на крупные суммы и выигрывают их. Дело в том, что приобретателю жилья на первичном рынке, обнаружившему в квартире даже небольшие недостатки, эта лазейка в законе позволяет требовать возмещения ремонта, причем в размерах, в разы превышающих его реальную стоимость. Проворачивается эта процедура при помощи ушлых юристов, которые поставили подобные дела на поток, превратив в бизнес. На обсуждении в республиканском парламенте звучали конкретные названия подобных фирм и фамилии юристов, но мы не будем их называть, чтобы не делать лишней рекламы.

Как следует из выступлений застройщиков, они бы и рады устранить недостатки в мировом порядке, но подающий иск клиент и слышать ничего не хочет, сразу требуя неустойку. Казус в том, что юристы, представляющие интересы алчных клиентов, не являются экспертами в области строительства, более того, они даже не асы юриспруденции.

Вот пример. Дольщица купила трехкомнатную квартиру в Уфе площадью 80 квадратных метров стоимостью более 3 млн рублей. За недочеты взыскала с компании сумму в 600 тысяч рублей. Закон допускает повторные обращения. Эта же женщина в июне снова обратилась с иском и снова выиграла его на сумму более 100 тысяч рублей.

Еще случай. В суд Орджоникидзевского района обратился дольщик, купивший квартиру площадью 72 кв. метра и заплативший за нее 3 млн 924 тысячи рублей. В его пользу суд взыскал компенсацию в размере 563 тысяч рублей за недочеты, устранение которых составляет 288 тысяч рублей.

По мнению заслуженного строителя РБ и РФ Минираиса Усманова (занимается возведением социальных объектов и жилья в Уфе и Стерлитамаке) и депутата Горсовета, руководителя ООО ИСК «Агидель-ИнвестСтрой» Филюса Ишбулатова, в этом и заключается «экстремизм». Агрессивная защита потребительских прав больно бьет по карманам застройщиков, которые вместо того, чтобы заниматься делом, вынуждены проводить время в судах и тратить приличные суммы из бюджетов. В условиях кризиса, введения эскроу-счетов, многие из них приспосабливаются к новым условиям работы и подобные «стрессы» ослабляют их позицию. Причем от таких злоупотреблений страдают в основном добросовестные компании. А следует отметить, что именно они помогают решать проблему обманутых дольщиков, достраивая чужие объекты. В их поддержку выступила и представитель инициативной группы дольщиков, правозащитница Зульфия Гайсина.

Первый заместитель руководителя администрации главы Башкортостана Ринат Баширов сообщил, что обсуждение данной проблемы на высокий уровень вынес руководитель республики Радий Хабиров, подняв ее во время одного из недавно проведенных «Стройчасов».

Понятие «потребительского экстремизма» не ново, существует не только в сфере строительства, но и в других областях. Впервые его ввел известный доктор Леонид Рошаль, подняв тему подобного поведения среди пациентов. От данного явления страдают не только застройщики Уфы, но и других крупных городов.

Никто не оспаривает право потребителя на качественные услуги и товары. Но даже в Директиве Европейского парламента совета Европейского союза оговаривается, что сначала он должен потребовать ремонта или замены, а уже потом взыскивать неустойку.

В ходе обсуждения прозвучали предложения по урегулированию правоотношений на рынке жилищного строительства, сбалансировав интересы обеих сторон. Наиболее рациональные лягут в основу окончательной резолюции, которая будет выработана экспертами по итогам парламентских слушаний.

Алина Дмитриева.