Задолжали, однако…

В мэрии прошло заседание координационного совета по вопросам оплаты труда под председательством заместителя главы администрации города Рустема Газизова. Для конструктивного разговора были приглашены директора, конкурсные управляющие предприятий, имеющих перед работниками долги по зарплате.

В работе аомитета, прокуратуры, службы судебных приставов, налоговой инспекции, профильных министерств, трудовой госинспекции.

Общая задолженность перед работниками 31 предприятия в городе составляет 325,9 млн рублей.

Первым отчитался конкурсный управляющий ООО «Фреон» Альберт Каримов, назначенный на эту должность в декабре прошлого года. Организация имеет долг свыше девяти миллионов рублей перед 105-ю работниками с марта 2015 года. На прошлом заседании было принято решение о начале процедуры банкротства компании и привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

– На сегодняшний день идет реализация дебеторской задолженности на сумму 82 миллиона рублей. Надеемся, что потенциальные покупатели активизируются, когда цена снизится до 50 процентов от рыночной стоимости. Ориентировочно это должно произойти в начале сентября. Мы не можем повлиять на активность покупателей, поэтому точных сроков выплаты задолженности назвать также не можем, – сказал Каримов.

Кроме этого, продолжается судебное разбирательство по взысканию дебиторской задолженности с учредителя должника около 98 млн и с предыдущего исполняющего обязанности арбитражного управляющего в размере 27 млн.

Также о ситуациях на их предприятиях, рассказали представители

ООО «Энерготехсервис», ООО «Холдинг СМУ», ГУП «БашНИИнефтемаш», ООО «Приволжэнерго», ООО «Производственно-хозяйственный комплекс «Меркурий», ООО «Милка», ООО «ТрестИнтегралСтрой», ООО «ЖРЭП - 16».

По итогам заседания администрациям районов и контрольным органам дано поручение разработать «дорожную карту» с перечнем мероприятий и сроков погашения задолженности по заработной плате.

Алина Гарипова.