Шесть языков уфимских школьников

Полилингвальная школа. Понятие это, пока еще новое для педагогов, но уже совсем скоро прочно войдет в их профессиональный язык. Пока же к вводу инновационных лингвистических программ готовятся педагоги двух столичных центров образования. Чтобы узнать об этом подробнее, мы встретились с директором школы № 162 Наилем Аминевым.

- Для нас сентябрь – еще и время открытия, объект в данный момент сдается в эксплуатацию. Он рассчитан на тысячу детей, которые будут учиться по новым методикам. Главное отличие полилингвальной от обычной модели в том, что образовательный процесс пойдет на русском, башкирском и английском языках. Подчеркну: речь не об отдельных уроках, а о программе в целом.

- Можно об этом подробнее?

- Приведу пример. Предмет «Окружающий мир» связан с природой нашей республики, потому его логично изучать на русском и башкирском. В старших классах появляются биология и химия с большим количеством латинских терминов. Эти дисциплины будут осваиваться на русском и английском языках. Что касается немецкого или французского, то они идут вторым иностранным, начиная с пятого класса.

- Насколько актуальна полилингвальная модель обучения?

- Сегодня страна нуждается в высококвалифицированных специалистах. Хочется, чтобы наши ребята поступали в престижные вузы российского и международного уровня. В этом плане хорошая языковая база открывает двери в любые университеты мира.

- Многие ли готовы учиться за рубежом?

- Такие уфимцы есть. Но и наши башкирские вузы поддерживают контакты с иностранными коллегами. Есть программы студенческого обмена, возможность стажировки в той или иной стране. Дело здесь не только и не столько в географии, а в возможности наработки знаний. Чтобы спустя какое-то время мы получили высококлассную рабочую смену.

- Не пострадает ли качество освоения языков из-за их количества?

- Здесь необходим баланс. Помимо предметов на билингвальной основе будет и отдельное изучение, например того же русского. Что останется незыблемым.

- Нет ли проблем с наполняемостью классов?

- Так получилось, что в «Ярком» живут молодые активные родители, которым интересна наша идея. Да и детям сейчас нужно много позитивной, полезной информации. Потому планом предусмотрена и внеурочная деятельность. Учиться ребята будут в первую смену, а затем смогут посещать различные кружки и секции. Почему бы не попробовать себя, например, в робототехнике или шахматах? А кому-то по душе танцы или актерское мастерство. Все это – в рамках республиканского проекта «Взлетай!».

- Каковы задачи на ближайшее время?

- Нужно сформировать коллектив педагогов-профессионалов. В принципе, штат уже более-менее укомплектован, но вакансии есть. Чтобы пройти собеседование, нужно обратиться в отдел образования администрации Демского района.



Назым Хикмет и Ли Бо - в оригинале



Сейчас в школе №162 завершаются отделочные работы и благоустройство территории. Школа № 44 на реконструкции: обновляется старый корпус и возводятся три новых. Рабочие говорят на русском, татарском и башкирском, с верхних этажей слышен армянский. А какие наречия зазвучат здесь во время уроков?

- Впервые разговор об открытии полилингвального центра состоялся в конце мая. За сравнительно небольшое время мы разработали концепцию нововведений. Будем претворять ее в жизнь, - рассказал нам директор сорок четвертой Азат Батыршин.

Стоит подчеркнуть: введение полилингвальной системы будет постепенным. Полностью на стандарт школа перейдет ближе к 2023-2024 годам. Планомерным станет и увеличение языковой нагрузки. В первом классе русско-башкирскими для малышей будут лишь уроки музыки. Параллельно они будут постигать азы английского. А спустя год используют язык Туманного Альбиона уже на занятиях по математике.

К пятому классу ребята также примутся за немецкий. В рамках же внеурочных занятий смогут учить китайский и турецкий. Отчасти такой выбор продиктован мировыми тенденциями. Поэтому неудивительно, что помогать освоить языки Назыма Хикмета (турецкий) и Ли Бо (китайский) юным уфимцам будут не только педагоги, но и носители речи.

- Мы не собираемся уделять внимание только лингвистике. Подходя к выпускным экзаменам, школьники встают перед выбором – куда идти дальше? Принять верное решение поможет система предпрофильной подготовки, которую запустим в старшем блоке. Появится несколько классов с технологическим, естественно-научным и социально-экономическим уклоном. Также планируем открытие международного финансового класса в рамках ранней экономической профилизации, - продолжает Азат Рафаилович.

Учить считать ресурсы и средства будут, в том числе, преподаватели Финансового университета при Правительстве РФ. Ничего удивительного - сотрудничеству школы и вуза уже много лет.

Пока это только планы, воплотиться им суждено в ближайшие месяцы. Сегодня педагоги 44-й проходят переподготовку на базах БашГУ, БГПУ имени Акмуллы и института развития образования РБ.

Иван БЕГМА.

Корзинка:

Отдельное внимание в школе № 44 будет уделено дополнительному образованию. Робототехника, 3D-моделирование, вокальное мастерство, телестудия, сценическое искусство – лишь часть кружков, в которых школьники смогут реализовать свои таланты. А международный проект «Умные каникулы» даст ребятам возможность участия в профильных сменах и лингвистических лагерях.