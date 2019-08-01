Отдай деньги правой рукой…

«Ну, здравствуй, сумасшедшая женщина!» - так приветствовал ее знакомый архитектор.

Да и другие покачивали головой, заслышав о беспрецедентном тогда решении: успешный бизнесмен решила построить мечеть! Однако Мунира Байгильдина, теперь легендарная личность Нижегородки, уверена: чем больше отдаешь материальных ценностей, тем больше тебе возвращается. О перипетиях своей судьбы она рассказала нам.

- Откуда появилось желание построить храм?

- После смерти отца поехала к родственникам звать их на поминки, но попала в аварию. Машина съехала в кювет, перевернувшись три раза. Врачи утверждали - станешь инвалидом, будешь в коляске сидеть. Я же себе пообещала, что если встану и смогу зарабатывать, то все потрачу на строительство храма.

Вспоминаю своего прадеда, который основал в Чекмагушевском районе село Новорасмекеево. Взяв разрешение от властей, поднялся на гору, построил там мечеть. Пришедшим с ним 13 семьям помог построить дома – так родилась деревня.

После коллективизации у мечети отпилили минарет, устроили школу. Мы в позапрошлом году ездили, разыскали еще сохранившийся фундамент.

- В вас гармонично уживаются неординарный предприниматель и набожный человек. А с чего начался бизнес?

- Видать, у меня в роду коммерческая жилка, сказался зов крови. Мои дедушка по материнской линии был ремесленником и в то же время купцом, торгующим своими изделиями. Из шкур шил разную одежду, изготавливал деревянные доски для стирки и другую утварь. Все это грузил на телегу и отвозил на базар Байгильды, да еще брал на реализацию, как сейчас бы сказали, товары сельчан. Возвращаясь, привозил то, что заказывали - лампы, керосин, гвозди. Иногда большим обозом уезжал в Уфу на старинный базар Деревенская переправа, куда стекались люди из Чекмагуша, Дюртелей, Кушнаренково.

Родилась я в Нижегородке, патриотом которой являюсь, окончила техникум торговли. Шли 90-е, тогда страна перешла на новую экономическую политику, базы Минторга закрылись.

Сижу как-то перед телевизором и вижу бегущую строку: «Ассоциация фермерских хозяйств приглашает грамотных сотрудников на своей машине для реализации продукции». Сказала себе: я же грамотный дипломированный специалист, и машина есть – «Иж-комби», которую вожу с незапамятных времен. В бывшем Минсельхозе, куда приехала, все в костюмах, галстуках, спрашивают, у вас есть свой магазин? Говорю, сделаем, а так есть все. Приехавшей комиссии показала гараж, который пообещала через неделю переоборудовать в магазин. Обошла все инстанции, открыла в 1992 году в числе первых ЧП и назвала «Дуслык». Начала торговать гречкой, овсом, крупой и другой сельхозпродукцией.

- А как шло возведение мечети?

- После аварии в 1999 году начала писать письма, благо была районным депутатом сельсовета. Одни понимающе кивали, ведь тогда все ринулись в религию, другие относились с недоверием, мол, построите на выделенном участке рынок. Некоторые перешептывались, мол, после ДТП она двинулась головой. Знакомые выговаривали: лучше бы купила «Мерседесы» себе и детям или домик на Майами.

Тем временем добилась выделения земли по ул. Силикатной. Но одна компания начала ее отвоевывать, даже пожаловавшись в правительство. Вышел запрет, хотя я уже привезла блоки, плиты, вырыла котлован под фундамент. Кстати, сейчас этот участок до сих пор стоит неосвоенный.

В свою очередь написала письмо Муртазе Губайдулловичу, мол, не царское дело по Нижегородке ходить и помойки делить.

После обращения вдруг приезжает главный архитектор города Александр Кучин, сажает в черный автомобиль и под слезы родных увозит в неизвестном направлении. Привез меня на место бывшей валяльной фабрики по улице Заозерной, 2 и спросил: «Берете эту землю?». Бумагу вытащил, и я прямо на капоте написала заявление.

Новый проект унес много денег, сил, времени и энергии. Но чем больше препятствий возникало, тем больше упорства и целеустремленности появлялось.

Я сегодня благодарна тем, кто мешал строить, ведь они закаляли мой характер. Всякое было: скандалы, драки, даже нападение бандитов. Как-то пустили слух, что я свиноферму строю, но спасибо людям, они поверили в меня.

Наш друг, архитектор Вакил Давлетшин убеждал, что очень много денег потребуется, да и проблем будет столько же. Но я стояла на своем. Он спроектировал «Ляля-Тюльпан», и я захотела, чтобы моя мечеть была похожа на нее, но с женским обликом. Делали наброски, обсуждали, в итоге появился минарет в виде нераспустившегося цветка.

Когда уже началось строительство и Вакил надзирал как автор проекта, то при встрече шутливо называл меня «сумасшедшей женщиной». Мама приходила в пять часов утра, чтобы накормить завтраком строителей, среди которых было немало добровольцев, друзей сына. Мунир не вылезал со стройплощадки и заразил своим энтузиазмом нижегородцев. Как-то раз взглянул на детишек, выбежавших на чуть тронутое льдом озером Долгое. «Давай зальем для них каток, а то придется их спасать». Так родилась идея возведения хоккейной коробки, где сейчас проходят районные и городские мероприятия.

После почти десяти лет строительства мечети деньги закончились, да и врагов не стало. По старой памяти попросили у Муртазы Рахимова помощи, и можете не верить, но в один прекрасный день приехал он сам! Я бросила все дела на базе, приехала и побежала ему навстречу. Он тогда сказал: «Ну точно, эта женщина сама мечеть построила».

- Очень экстравагантно звучит название «Дамское общество мусульманок», которое вы организовали…

- История создания такова: в мечети должен командовать мужчина, и я уже было подготовила документы о передаче ее в руки имама. Но земляки отговорили, и тогда появилось общество с одобрения Центрального духовного управления мусульман.

Мы проводим вечера клуба знакомств, капустники, конкурсы, у нас действуют кружки рукоделия. Приглашаем ребятишек из школ на светские праздники, учим девочек готовить чак-чак и другие национальные блюда.

С открытием хоккейной коробки начали заниматься спортом, приглашаем дворовые команды на такие турниры, как «Золотая шайба», новогодние и к 23 Февраля «В хоккей играют настоящие мужчины». На 8 Марта собираются и взрослые, приводят своих жен: стойте у бортика, кричите «шайбу!»

Во время детских стартов готовлю тазик пончиков. Дети из 39-го и 91-ой школ выбирают Нижегородку не в последнюю очередь из-за них. Ставим столы буквой «П» и начинаем чаевничать. Команда пожарных устраивает свои традиционные матчи. По просьбе мэрии устраивала конкурсы Урбан-байрам для школьников «Какой вы хотите видеть в будущем Нижегородку?». Такие замечательные проекты они прислали! Вот и назавтра приготовили 30 чак-чаков для районного соревнования детей с ограниченными возможностями.

Плов обычно готовит муж, никому не доверяя даже резки моркови и промывки риса. Два казана получается, куда уходит около 20 кг мяса, столько же риса, 15 кг овощей и 6 кг масла. Приходите на праздник, попробуете самый лучший плов!

- Не устаете от такого количества дел и забот?

- После наступления пенсии у меня началась другая жизнь. Я даже в тот день станцевала лезгинку, ведь мне начнут деньги приносить домой! Дети встали на ноги, есть внуки, сын и дочь пошли по моим стопам. Я переписала бизнес на родственников, но налоговая начала настойчиво интересоваться, мол, откуда при пенсии в 9 тысяч доходы на меценатство? Пришлось вновь открыть ИП.

- Откуда у вас столько грамот?

- Официальные - благодарность за меценатство. Каждая из них мне дорога, это кусочек истории. Вот на днях получила благодарность за помощь в проведении Международных детских игр.

Некоторые говорят, лучше бы дали пять тысяч рублей, а я считаю, что деньги найдем в другом месте, а награды – даже не слава, а признание верно выбранного пути.

Я знаю, что иду к Аллаху, за мной идут люди, которым я благодарна. Предприниматели должны не только складывать в карман деньги, но и строить детсады, спортплощадки. Им Бог дает средства, которыми они должны делиться. Ведь говорится в Коране, чем больше даешь правой рукой, тем больше приходит в левую.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.